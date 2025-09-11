‘SYNNEX’ มองครึ่งปีหลังโตต่อ AI - มือถือใหม่ สร้างยอดตามเป้า

ซินเน็ค มองปัจจัย AI กระตุ้นการใช้งานไอทีไทย องค์กร-ผู้บริโภค ต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้รองรับการใช้งาน มั่นใจปลายปีทำได้ตามเป้าที่วางไว้ 4.6 หมื่นล้าบาท พร้อมคาดหวังกับการจำหน่าย iPhone 17 ซีรีส์ ช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ ทำให้สินค้า Apple เติบโต 20%
สุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา ซินเน็ค เติบโตได้ในทุกกลุ่มสินค้า จาก 6 กลุ่มหลัก ไม่ว่าจะเป็น 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์มือถือและอุปกรณ์ (Smartphone & Personal Wearable) 2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ Apple 3.กลุ่มคอมเมอร์เชียล (IT Commercial) 4.กลุ่มเอนเตอร์ไพรซ์และโซลูชั่น (Enterprise Solution) 5.กลุ่มคอนซูเมอร์ (IT Consumer) และ 6.กลุ่มเกมมิ่งและแก็ดเจ็ต (Gaming & Gadget)
“ปัจจัยหนึ่งที่มากระตุ้นให้ซินเน็คเติบโต มาจากการที่ AI เริ่มมีบทบาทมากขึ้น ทำให้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้รองรับการใช้งาน ทั้งในฝั่งของคอนซูเมอร์ ไปจนถึงภาคธุรกิจที่ต้องปรับตัวเพื่อรับกับการใช้งานที่มากขึ้นในอนาคต”
พร้อมกันนี้ ยังฝากถึงรัฐบาลให้มุ่งเน้นเรื่องการดูแลเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันด้วยพฤติกรรมการใช้งานสินค้าไอทีของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป สมาร์ทโฟนกลายเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินของผู้คน ทำให้ธุรกิจนี้ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน ปีนี้ซินเน็ค มีการลงทุนไปกว่า 100 ล้านบาท ที่ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ระบบสามารถเชื่อมต่อ และรองรับการทำงานร่วมกับ AI ของพาร์ทเนอร์ ไปจนถึงการปรับปรุงแวร์เฮาส์ให้มีความอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น พร้อมนำโซลูชันจากแบรนด์พันธมิตรเข้ามาจัดแสดง เพื่อรับกับการเติบโตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเริ่มเปิดให้พาร์ทเนอร์เข้าไปใช้งานในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้
สำหรับรายได้ของซินเน็คในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 22,814 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 17% และคาดว่าในปีนี้จะสามารถสร้างรายได้สูงสุดได้อีกครั้ง เนื่องจากในช่วงครึ่งปีหลังจะมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดอีกหลากหลายรุ่น โดยเฉพาะการทำตลาด iPhone 17 ที่จะวางจำหน่ายในวันที่ 19 กันยายนนี้
ปัจจุบันสัดส่วนรายได้หลักของซินเน็ค มาจากแอปเปิล 37% คอนซูเมอร์ 26% สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ 14% คอมเมอร์เชียลราว 12% โดยในปีนี้ซินเน็คตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ 46,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะยังคงตามเป้าหมายที่วางไว้
ส่วนหนึ่งที่ทำให้ซินเน็ค เติบโตได้ มาจากความไว้วางใจของคู่ค้า และลูกค้า จากการทำตลาดมาต่อเนื่องกว่า 37 ปี โดยเฉพาะการมีสัญลักษณ์ “Trusted by SYNNEX” ที่มายืนยันให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้เทคโนโลยี และบริการหลังการขายได้เป็นอย่างดี