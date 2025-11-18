การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ "ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์" กับเพลง "อย่าหลอกฉัน" MV 1 ล้านวิว!!!

“ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์” นักร้องเพลงไทยสากลรางวัลพระราชทาน อดีตนักร้องดาวรุ่งสุนทราภรณ์ ซึ่งเป็นที่รู้จักในวงการเพลงลูกกรุงสุนทราภรณ์กว่า 20 ปี เคยฝากผลงานเพลงอมตะไว้หลายชุด และได้หันมา ทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานด้านพระพุทธศาสนา จนได้รับแต่งตั้งเป็น "ประธานสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนา" หน่วยเผยแพร่ศีลธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และยังได้รับปริญญาดุษฏีบัณทิตพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. และรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ฯลฯ
โดยในปีพ.ศ. 2568 ศุภาชัย ได้ รับตำแหน่งเป็น เลขาธิการ สมาคมศิลปินเพลงไทยสากล และได้กลับเข้าสู่วงการเพลงอีกครั้งในวัย 40 กะรัต กับบทเพลงที่ได้การตอบรับและเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ "อย่าหลอกฉัน" ผลงานการแต่งของ ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร ทำดนตรี โดย หนึ่ง จักรวาล ที่สร้างกระแสทางโซเชียลด้วยยอดวิวกว่า 1 ล้าน วิว ซึ่งทำให้กระแสเพลงไทยสากลกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง
โดย MV เพลง "อย่าหลอกฉัน" นำแสดงโดย ปิ๊ก ธีรราช โฆษกสมาคมศิลปินเพลงไทยสากล บิว ลลิฉัตร์ และ คีธ กรินทร์
การกลับมาสู่วงการเพลงอีกครั้ง ทำใหั ศุภาชัย ได้กลับมายืนแถวหน้าของนักร้องเพลงไทยสากล ที่สามารถยืนหยัดเคียงคู่รุ่นพี่ๆ ของวงการเพลงได้อย่างสง่างามและยังได้ฉายา "หนุ่มหน้าหวานอมตะตลอดกาล" อีกด้วย
ติดตามชม MV "อย่าหลอกฉัน" ทางช่อง youtube เพลงไทยสากล official และที่ Link
https://youtu.be/qnzBAjIf3ts?si=kc5oIVWGbPkhsqc6