สมาคมศิลปินเพลงไทยสากลฯ แถลงข่าวเปิดตัวเพลงและ MV "อย่าหลอกฉัน" ยอดวิวเกือบล้าน

สมาคมศิลปินเพลงไทยสากล เครือข่ายทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดย พลโท ม.ร.ว. วโรรส บริพัตร นายกสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลฯ ร่วมกับ ดร.ประภัสสร คุ้มสุวรรณ์ กรรมการอุปถัมภ์ และ ผศ. ดร. เสริมศิริ อัครพุฒิพันธ์ กรรมการอุปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวบทเพลงไทยสากลร่วมสมัย ในรอบทศวรรษ “อย่าหลอกฉัน” ผลงานการประพันธ์ ของ อ.ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร นักประพันธ์เพลง แผ่นเสียงทองคำพระราชทาน ผลงานการควบคุมและทำดนตรี โดย หนึ่ง จักรวาล และขับร้องโดย ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ นักร้องเพลงไทยสากลรางวัลพระราชทาน เพื่อนำออกเผยแพร่เป็นผลงานเพลงไทยสากลร่วมสมัย ในโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมบทเพลงไทยสากล
โดยได้รับเกียรติจาก วราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในนามตัวแทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงาน ร่วมด้วย ผช.ศจ.ดร.เสริมศิริ อัครพุฒิพันธ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ, หนึ่ง จักรวาล โปรดิวเซอร์ ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน, ดร.ภาวนา ว่องอมรนิธิกุล สว./กรรมาธิการท่องเที่ยวและกีฬา และ คุณวินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2562 สาขา ศิลปะการแสดง (ขับร้อง - เพลงไทยสากล) ให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฐ์ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
ในงานนี้ยังเปิดตัว MV ประกอบบทเพลงไทยสากล "อย่าหลอกฉัน" ผลงานกำกับและเขียนบทโดย เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร นำแสดงโดย ปิ๊ก ธีรราช วงศ์มุสิทธิ์ พระเอกใหม่ของวงการ พร้อมด้วย บิว ลลิฉัตร์, คีธ กรินทร์ และ ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ร่วมแสดงด้วย
ขณะนี้ MV เพลง "อย่าหลอกฉัน" มียอดวิวทางช่อง Youtube เพลงไทยสากล Official เกือบ 1 ล้านวิวแล้ว!!!