สหรัฐฯ อนุมัติทุนกว่า 6 แสนดอลลาร์สนับสนุนโครงการกำจัดทุ่นระเบิดในกัมพูชา

เอพี - สถานทูตสหรัฐฯ เผยว่าสหรัฐฯ จะอนุมัติเงินจำนวน 675,000 ดอลลาร์ สำหรับโครงการกำจัดทุ่นระเบิดในกัมพูชา หลังจากสหรัฐฯ ได้ระงับความช่วยเหลือต่างประเทศที่ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการสนับสนุนในอนาคตสำหรับการกำจัดทุ่นระเบิดในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้
ทั้งนี้ มีการประเมินว่ามีทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดอื่นๆ ประมาณ 4-6 ล้านลูก กระจายอยู่ตามพื้นที่ชนบทของกัมพูชาในช่วงความขัดแย้งหลายทศวรรษที่เริ่มต้นในปี 2513 และสิ้นสุดลงในปี 2541 นับตั้งแต่การสู้รบสิ้นสุดลง มีผู้เสียชีวิตเกือบ 20,000 คน และได้รับบาดเจ็บราว 45,000 คน จากวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม แม้ว่ากัมพูชาจะมีชื่อเสียงทั่วโลกในโครงการกำจัดทุ่นระเบิดที่มีประสิทธิภาพก็ตาม
สถานทูตสหรัฐฯ ระบุว่าวอชิงตันได้บริจาคเงินมากกว่า 220 ล้านดอลลาร์ ตั้งแต่ปี 2536 สำหรับปฏิบัติการกำจัดทุ่นระเบิด และได้ร่วมมือกับองค์กรช่วยเหลือประชาชนนอร์เวย์ (Norwegian People’s Aid) และศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAC)
เฮง รัตนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชากล่าวว่า หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ประกาศระงับความช่วยเหลือในเดือนก.พ. ได้ไม่นาน รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ออกคำสั่งยกเว้นงบประมาณราว 6.36 ล้านดอลลาร์ สำหรับความช่วยเหลือที่ได้กำหนดไว้ให้ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้จนถึงเดือนพ.ย. 2568
เขากล่าว่าเงินทุนใหม่นี้ใช้สำหรับปฏิบัติการกำจัดทุ่นระเบิดตั้งแต่เดือนพ.ย. จนถึงเดือนเม.ย. 2569 และเขาแสดงความหวังว่าการลงนามข้อตกลงเงินทุนดังกล่าวจะเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในการกำจัดทุ่นระเบิด
นักกำจัดทุ่นระเบิดชาวกัมพูชาเป็นหนึ่งในผู้มีประสบการณ์มากที่สุดในโลก และในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานักกำจัดทุ่นระเบิดชาวกัมพูชาจำนวนมากได้ถูกส่งไปทำงานในแอฟริกาและตะวันออกกลางภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติ
อย่างไรก็ตาม ไทยได้กล่าวหากัมพูชาว่าได้วางทุ่นระเบิดใหม่ตามแนวชายแดน ที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อพิพาทดินแดนที่นำไปสู่การปะทะกันด้วยอาวุธเป็นเวลา 5 วันในช่วงปลายเดือนก.ค. ซึ่งกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้
ส่วนจีนที่เป็นพันธมิตรของกัมพูชา ที่กำลังแย่งชิงอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็ยังสนับสนุนโครงการกำจัดทุ่นระเบิดของกัมพูชาด้วย.