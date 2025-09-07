มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญรับชมคอนเสิร์ตการกุศล “เสียงประสานแห่งความหวัง กับ สุนทราภรณ์” ระดมทุนสร้าง “MU-Bio Plant” โรงงานยาที่มีชีวิต แห่งแรกในประเทศไทย

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศล “เสียงประสานแห่งความหวัง กับ สุนทราภรณ์” วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2568 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป เพื่อระดมทุนการสร้าง “MU-Bio Plant” โรงงานยาที่มีชีวิต แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อยกระดับการรักษาโรคร้ายแรง รองรับการรักษาแบบเซลล์บำบัดและยีนบำบัดในประเทศไทย ทำให้คนไทยเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งและโรคร้ายแรงอื่น ๆ ได้ในราคาที่เหมาะสม ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางด้านเซลล์บำบัดและยีนบำบัด (Cell and Gene Therapy) ระดับอาเซียน และยกระดับมาตรฐานทางการแพทย์ไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2567–2570) มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การวิจัย การศึกษา และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เน้นการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์สังคม งานวิจัยที่มีผลกระทบเกิดจริง การพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมรับอนาคต การบริการวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศ และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยเน้นผลลัพธ์ที่เป็น “Real-World Impact” หรือผลกระทบที่แท้จริงต่อโลก
ตลอดระยะเวลากว่า 43 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน และมีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2568 มูลนิธิฯ จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 44 ด้วยพันธกิจที่จะขยายขอบเขตการพัฒนาศักยภาพของประชาชนด้วยการสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการแพทย์ สาธารณสุข การศึกษา การวิจัย และการพัฒนาและเสริมศักยภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยหนึ่งในพันธกิจคือการสนับสนุนการพัฒนาแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมให้กับประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่าง ในการสร้าง “MU-Bio Plant” โรงงานยาที่มีชีวิต สำหรับผลิตยากลุ่ม Advanced Therapy Medicinal Product (ATMP) ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการรักษาโรคร้ายแรงของประเทศ โดยสามารถผลิตยาสำหรับการรักษาด้วยเซลล์บำบัดและยีนบำบัด (Cell and Gene Therapy) ได้เองในประเทศ ซึ่งมิเพียงช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค แต่ยังเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงไปสู่การวิจัยขั้นสูง กับการนำไปใช้จริงในภาคคลินิก ขับเคลื่อนวงการแพทย์ไทยให้ก้าวสู่ยุคใหม่ของการรักษาเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) และสร้างความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ให้กับประเทศในระยะยาว ซึ่งสะท้อนถึงการเป็น “Real World Impact” ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงได้ริเริ่มแคมเปญ “44 ปีแห่งความหวัง” เพื่อสานต่อภารกิจในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้แคมเปญนี้ คือ คอนเสิร์ตการกุศล “เสียงประสานแห่งความหวัง กับ สุนทราภรณ์” ที่จะมานำเสนอความไพเราะโดยวงดนตรี สุนทราภรณ์ พร้อมด้วยศิลปินคุณภาพ อาทิ กลุ่มศิลปินเพลงเอก ธัช-กิตติธัช แก้วอุทัย แชมป์เพลงเอกซีซั่น 1, นุ-อนุกูล โกมลอุปถัมภ์, สปาย-ภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 The Golden Song เวทีเพลงเพราะ ซีซั่น 1, วิรัช ศรีพงษ์, เมฆ-จิรกิตติ์ ถาวรวงศ์ ศิลปินนักแสดง วงประสานเสียงศาลายาหนุ่มสาวน่อยน้อย และอาจารย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะมาบรรเลงเพลงแห่ง “ความหวัง” เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย
คอนเสิร์ตการกุศล “เสียงประสานแห่งความหวัง กับ สุนทราภรณ์” จึงไม่เพียงเป็นการมอบความสุขผ่านบทเพลงจากวงดนตรีสุนทราภรณ์เท่านั้น แต่ยังเป็นการเชื่อมโยง “ความหวัง” ของประชาชนสู่ “อนาคตทางการแพทย์ไทย” ที่ก้าวหน้าและยั่งยืน มาร่วมส่งต่อพลังแห่งเสียงเพลง “เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” โดยผู้สนใจสามารถร่วมสมทบทุนบัตรใบละ 4,500 3,500 2,500 2,000 และ 1,000 บาท ได้ที่: https://mufoundationevent.com/ สำหรับบัตรชมคอนเสิร์ตสามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า รายได้สมทบทุน มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ กองทุนมหิดลเพื่อความยั่งยืน สนับสนุน การสร้าง “MU-Bio Plant” โรงงานยาที่มีชีวิต แห่งแรกในประเทศไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 082-526-5501, 02-849-6111 Facebook: มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล Line: @mufoundation