(คลิป)ขาดทุนสะสมกว่าพันล้านบาท รพ.ขอนแก่นดิ้นกู้วิกฤต จัดคอนเสิร์ตการกุศล 25 ก.ย.นี้

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-โรงพยาบาลขอนแก่น เล็งจัดคอนเสิร์ตการกุศล “หนึ่งการให้ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์” มุ่งหารายได้บรรเทาวิกฤตสภาพคล่อง ที่เคยมีภาระหนี้สินกว่า 1,200 ล้านบาท ดึงศิลปินลูกทุ่งหมอลำทั้งแอน อรดี, บอย ศิริชัย และใหม่ พัชรี ร่วมแสดงคอนเสิร์ต 25 กันยายนนี้ ณ ศูนย์ประชุมไคซ์ขอนแก่น
วันนี้ ( 18 ส.ค.) ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น, นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และตัวแทนศิลปินค่ายผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ร่วมแถลงความพร้อมจัดคอนเสิร์ตการกุศล “หนึ่งการให้ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์” เพื่อหารายได้จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และบรรเทาวิกฤตทางการเงินให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น มีบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมด้วยสื่อมวลชนร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก
คอนเสิร์ตดังกล่าว จะจัดแสดงในวันที่ 25 กันยายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ (KICE) จังหวัดขอนแก่น มีศิลปินประกอบด้วย บอย ศิริชัย, แอน อรดี, ใหม่ พัชรี และศิลปินจากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ มาร่วมแสดงคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ เวลา 18.00-24.00 น. นอกจากนี้ยังจัดขายเสื้อที่ระลึก ออกแบบโดยณเดชน์ คุกิมิยะ และโอปอล สุชาตา ช่วงศรี Miss World 2025 รวมไปถึงบริษัทต่างๆในจังหวัดขอนแก่น จะมาร่วมทำบุญ โดยขายสินค้าในงานและทาง Online ซึ่งรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย จะมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และบรรเทาภาวะวิกฤตทางการเงินต่อไป
นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่าหลังจากที่โรงพยาบาลขอนแก่น ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน เป็นเงินจำนวนกว่า 1,200 ล้านบาท หลังจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้เข้ามาให้คำแนะนำ ขณะนี้ทางโรงพยาบาลขอนแก่น ขาดสภาพคล่องลดลงเหลือประมาณ 1,000 ล้านบาทเศษ ขณะนี้มีภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรมและบริจาคช่วยเหลือโรงเยาบาล รวมทั้งการจัดกิจกรรมของโรงพยาบาลที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่จะจัดขึ้น
โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ดำเนินมาตรการสำคัญในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การควบคุมสินค้าคงคลังและการจัดซื้อตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม ลดปัญหาการสั่งซื้อเกินความต้องการ (overstock) ที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดภาระหนี้สินสะสม รวมทั้งการได้รับเงินค่าบริการสาธารณสุขล่วงหน้า (Advanced Payment) จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จำนวน 242 ล้านบาท เข้ามาช่วยเสริมสภาพคล่องและสามารถชำระหนี้คงค้างเก่ากว่า 60 ล้านบาท เพิ่มประสิทธิภาพการเรียกเก็บค่าบริการจาก 3 กองทุนสุขภาพหลักให้มากยิ่งขึ้น
ถึงแม้จะยังได้รับผลกระทบจากการปรับเกณฑ์การส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการ ของสปสช. จาก 1 ปีเต็ม หลือ 180 วัน ซึ่งทำให้สูญเสียรายได้ไปกว่า 90 ล้านบาก แต่การดำเนินงานก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น และเมื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำซ้อน โรงพยาบาลขอนแก่นได้นำระบบบริหารจัดการ Back Office มาใช้ เพื่อควบคุมคลังสินค้า วางแผนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ รวมถึงการบริหารบคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมาตรการเหล่านี้ จะทำให้โรงพยาบาลขอนแก่นสามารถลดการะหนี้และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการฟื้นฟูการเงินให้มั่นคงในระยะต่อไป
แต่ละเดือนทางทีมงานโรงพยาบาลขอนแก่น จะมีประชุมการจัดกิจกรรมต่างๆ คาดว่าภายใน 1 ปีต่อจากนี้ไป สภาพคล่องของการเงินของโรงพยาบาลขอนแก่นจะดีขึ้นใกล้เคียงปกติ ซึ่งการขาดทุนสะสมของโรงพยาบาลขอนแก่นนั้น เกิดจากทางโรงพยาบาลต้องแบกภาระ หลังคนไข้เข้ารักษาตัวมากขึ้น เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทำให้ต้องมีการสต๊อกสิ่งของไว้ใช้ล่วงหน้าหลายเดือน แต่ขณะนี้ต้องมีการสต็อกไว้ใช้เดือนต่อเดือน
นายแพทย์สุรสิทธิ์ กล่าวต่อว่าการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “หนึ่งการให้ ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์” โดยบอย ศิริชัย, แอน อรดีและคณใหม่ พัชรี ในวันที่ 25 กันยายน 2568 เวลา 18.30 น. ถึง 24.00 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (KICE) จังหวัดขอนแท่น จะเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และขับคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการมองโรงพยาบาลของแก่นเพื่อประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โรงพยาบาลขอนแก่นขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ “หนึ่งการให้ ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์” โดยสำรองบัตรได้ที่สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น หรือศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลขอบแท่น ชั้นที่ 1 อาคารสิรินธร โทร. 043-009900 ต่อ 4039, 1197 หรือ ID Line : @438ilrue
สำหรับโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน มีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยได้ถึง 1,200 กว่าเตียง ดูแลรักษาประชาชนทั้งในเขตจังหวัดขอนแก่น และเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายหลักของเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข รับส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ซับซ้อนโดยแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลขอนแก่นมีศูนย์ความเป็นเลิศที่ให้บริการผู้ป่วยได้ครบวงจร อาทิเช่น ศูนย์โรคหัวใจ ให้บริการทั้งการตรวจสวนหัวใจ การทำบอลลูน ขยายหลอดเลือดหัวใจ และการผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจตีบ
ศูนย์รักษาโรคมะเร็ง ที่มีทั้งยารักษาที่ทันสมัยและให้บริการฉายรังสี/ฝังแร่แก่ผู้ป่วยมะเร็ง ศูนย์หลอดเลือดสมอง ที่ให้บริการทั้งการผ่าตัดสมองและการรักษาเส้นเลือดในสมองตีบโดยใช้สายสวนดูดระบายลิ่มเลือด ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์ทารกแรกเกิดที่ดูแลทารกที่ป่วยมีปัญหาหลังคลอด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านการปลูกถ่ายอวัยวะไม่ว่าจะเป็นการปลูกถ่ายกระจกตา การปลูกถ่ายไต และการปลูกถ่ายไขกระดูก
ปัจจุบันโรงพยาบาลขอนแก่นต้องรับดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมากกว่า 1.2 ล้านคนต่อปี (รวมจำนวนทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน) โดยเฉพาะประชาชนที่ใช้สิทธิ์การรักษาจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผู้ป่วยต่างๆ เหล่านี้มีความจำเป็นต้องใช้ทั้งยาที่มีประสิทธิภาพและเครื่องมือการรักษาที่ทันสมัย ซึ่งล้วนแล้วแต่ราคาสูงต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อเป็นจำนวนมาก และยังรวมถึงการปรับปรุงอาคาร สถานที่เพื่อให้บริการรักษาประชาชนให้ได้รับการบริการที่สะดวกและปลอดภัย