เปิด “แอร์เมด คลินิก” พร้อมเปิดตัว “ NephrospecTM ” เครื่องแรกในไทย อนาคตแห่งการฟื้นฟูดูแลไตด้วยเทคโนโลยีใหม่ระดับโลก

กรุงเทพฯ — 7 สิงหาคม 2025: แอร์เมด คลินิก ผู้นำด้านนวัตกรรมการดูแลสุขภาพไต เปิดบ้านต้อนรับบุคลากรทางการแพทย์ และสื่อมวลชนร่วมงานเสวนาวิชาการ ในโอกาสเปิดตัวคลินิกอย่างเป็นทางการ ภายใต้หัวข้อ “การใช้เครื่อง NephrospecTM ฟื้นฟู และชะลอความเสื่อมของไต” โดยเน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตเรื้อรังด้วยเทคโนโลยีจากประเทศอิสราเอลที่มาเปิดตัวครั้งแรกในไทย
ภายในงานได้รับเกียรติจาก Mr. Effi Shemesh ผู้บริหารจากบริษัท Curespec ประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เทคโนโลยี Shockwave พลังงานต่ำ สำหรับการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตในไตโดยเฉพาะ ผ่านอุปกรณ์ NephrospecTM ที่คิดค้นขึ้นในรูปแบบเทคโนโลยี eHAT (Electro-Hydraulic Acoustic Therapy) แห่งเดียวในโลก
Mr. Effi Shemesh กล่าวว่า เทคโนโลยี คลื่น shockwave พลังงานต่ำแบบ Electro- Hydraulic acoustic therapy หรือ eHAT นี้ คือการค้นพบใหม่โดย บริษัท Curespec ซึ่งเกิดขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากทีมแพทย์และวิศวกรที่ดีที่สุด เพื่อมุ่งเป้าทำให้การรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ได้มีโอกาสในการฟื้นฟูสุขภาพไตของเขาได้อีกครั้ง ซึ่งในขั้นตอนการวิจัยที่ผ่านมามีความสำเร็จแบบมีนัยสำคัญ โดยได้ร่วมมือกับองค์กรทางการวิจัยอย่าง MAYO Clinic ในสหรัฐอเมริกา และการวิจัยกับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) รวมทั้งความดันโลหิตสูงในอีกหลายประเทศอาทิ อิสราเอล เยอรมนี ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ เป็นต้น และความร่วมมือล่าสุดกับแอร์เมด คลินิก ในประเทศไทย
ภายในงานแถลงข่าว ยังมีผู้บริหารแอร์เมด คลินิก คุณบัณฑิต คุณามาตย์ และทีมแพทย์ได้แก่แพทย์หญิงบุศรา เหล่าพัทรเกษม แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และ แพทย์หญิงพาวิกา วัชระการุณกิจ ได้ร่วมให้ความรู้ และไขข้อสงสัยเรื่องการทำงานของเครื่อง NephrospecTM ต่อการฟื้นฟูดูแลไต และประเมินศักยภาพของการดูแลผู้ป่วยในระยะที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ป่วยไตในหลายระยะได้มาร่วมโปรแกรมการดูแลกับคลินิกจำนวนหนึ่งแล้ว
“การเปิดตัว NephrospecTM ในวันนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการเริ่มต้นใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในประเทศไทย แต่ยังเป็นจุดเปลี่ยนของการดูแลผู้ป่วยไต เชิงป้องกัน ช่วยยับยั้งการเสื่อมของไต ป้องกันการเข้าสู่ระยะฟอกไต อันจะลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย และเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง” — ผู้แทนจาก Curespec กล่าวในงาน
งานเสวนาแบ่งออกเป็นหลายช่วง ตั้งแต่ประวัติของ Curespec และ Airmed Clinic ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Shockwave พลังงานต่ำประโยชน์และข้อบ่งชี้ของการรักษา การปราศจากผลข้างเคียง และการดูแลหลังการบำบัด เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เข้าใจถึงวิธีการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย พร้อมแนะนำแนวทางการดูแลสุขภาพไตในชีวิตประจำวัน
เกี่ยวกับแอร์เมด คลินิก
Airmed Clinic เป็นศูนย์บริการเพื่อฟื้นฟูดูแลสุขภาพไตให้มีสุขภาพดี เปิดบริการอยู่ที่ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย โดยเป็นคลินิกที่ได้ร่วมมือกับบริษัท Curespec ของอิสราเอล นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับโลก อย่างเครื่อง NephrospecTM มาให้บริการในการฟื้นฟู ดูแลสุขภาพไตของผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังเป็นรายแรกของไทย บริการด้วยมาตรฐานระดับพรีเมียม และความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าล่าสุด
Nephrospec™—นวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟูไตอย่างมีประสิทธิภาพ
เนฟโฟรสเปค คืออุปกรณ์บำบัดด้วย คลื่นเสียงอิเล็กโทร-ไฮดรอลิก (electro-Hydraulic Acoustic Therapy: eHAT) ซึ่งได้รับการพัฒนาและจดสิทธิบัตรโดย Curespec ประเทศอิสราเอล เทคโนโลยีนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยรักษา โรคไตเรื้อรัง(CKD) และภาวะความดันโลหิตสูง โดยใช้คลื่นพลังงานต่ำที่ปลอดภัย แต่ทรงประสิทธิภาพ ช่วยกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดภายในไต ส่งผลให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ลดความดัน และชะลอการเสื่อมของไต
ขั้นตอนการบำบัด ใช้เวลาเพียง 30 นาทีต่อครั้ง โดยเครื่องจะปล่อยคลื่นพลังงานต่ำ 2,400 ครั้งต่อไต และเส้นประสาทไตแต่ละข้าง ไม่มีการใช้ยา ไม่มีการผ่าตัด ไม่ใช้รังสี ปราศจากผลข้างเคียงเพราะเป็นเทคโนโลยีรูปแบบเดียวกับช็อคเวฟที่ได้รับการยอมรับและนำมาใช้ทางการแพทย์ จึงไม่เจ็บปวดและให้ความรู้สึกสบายขณะทำการบำบัด ผลที่ได้เมื่อครบคอร์สการดูแล คือช่วยให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสามารถยืดเวลาการทำงานของไต ลดความเสี่ยงในการเข้าสู่ภาวะไตวายที่ต้องใช้การรักษาด้วยการฟอกไต หรือต้องปลูกถ่ายอวัยวะในที่สุด ซึ่งผู้ป่วยจะถูกลดทอนคุณภาพชีวิตไป การป้องกันให้ผู้ป่วยไม่ต้องเข้าสู่การรักษาด้วยการฟอกไต จึงเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ