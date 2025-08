กนอ.ชี้ต่างชาติเริ่มกลับมาลงทุนอีกครั้ง หลังภาษีสหรัฐฯชัดเจน-กนอ.เร่งออกมาตรการกระตุ้นฯ

"กนอ.”แนะฉวยโอกาสเร่งออกมาตรการเพื่อดึงดูดการลงทุน หลังประเด็นภาษีสหรัฐฯนิ่ง นักลงทุนเริ่มตัดสินใจขยายการลงทุนอีกครั้ง มั่นใจปลายปีนี้ตัวเลขการลงทุนพุ่ง กนอ.จับมือมูลนิธิรามาธิบดีฯจัดคอนเสิร์ตการกุศล “คุณชาย The Concert Song Lists by BOYd Kosiyabong” เพื่อระดมทุนโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาฯแห่งใหม่นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ รองผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่สหรัฐฯ ประกาศอัตราภาษีนำเข้าReciprocal Tariff จากไทยที่ 19% ซึ่งเป็นอัตราภาษีใกล้เคียงประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ฝที่มีโครงสร้างเหมือนกัน จึงไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบเสียเปรียบกัน ดังนั้นประเทศไทยจึงน่าลงทุนและมีความสามารถในการแข่งขันอยู่ ส่วนรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือและเงินสนับสนุนผู้ประกอบการอยู่ระหว่างนำเสนอนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คาดว่าได้ข้อสรุปเร็วๆนี้"โจทย์สำคัญคือจะทำอย่างไรให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ยอมรับว่า จากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวยังคงมีผลกระทบการเติบโตของ GDPจองไทย"นายเริงฤทธิ์ กล่าวว่า สิ่งที่ไทยจะต้องเร่งออกมาตรการต่างๆให้เร็วที่สุด ตามที่นายเอกนัฏ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เสนอไว้ว่าให้กนอ. ทำให้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทย สะดวก สะอาด และโปร่งใส เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวนอกจากนี้ กนอ. ยังให้ความสำคัญด้านรักษาสิ่งแวดล้อมสอดรับเทรนด์โลกในอนาคต เพราะหากอุตสาหกรรมใดไม่ให้ความสำคัญลดคาร์บอนก็จะขายสินค้าได้ยาก จึงต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งการจัดสรรพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมรองรับ และการออกมาตรการจูงใจ (Incentive) ที่ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อดึงนักลงทุนให้เข้ามาในไทยให้ได้โดยเร็ว เพราะหากนักลงทุนย้ายฐานการผลิตไปแล้ว การจะดึงกลับมาก็เป็นเรื่องยาก“ช่วงนี้เป็นจังหวะที่นักลงทุนเริ่มตัดสินใจลงทุน หลังจากประเด็นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ นิ่งแล้ว ดังนั้นไทยควรต้องเร่งออกแคมเปญและมาตรการมาดึงดูดการลงทุนอย่างรวดเร็ว คาดว่าปลายปีนี้ตัวเลขการลงทุนจะดีดตัวกลับขึ้นมาอย่างแน่นอน หลังจากที่ชะลอตัวไปเพราะความกังวลเรื่องภาษี “ส่วนเป้าหมายของรมว.อุตสาหกรรม ที่ต้องการให้ภาคอุตสาหกรรมสร้างการเติบโตGDP ให้ได้ 1% ว่า เป็นอีกเรื่องที่ต้องเร่งผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันได้ทันประเทศเพื่อนบ้านที่มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลากนอ. ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ทำงานประสานกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และภาคการเงิน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ ทั้งในด้านกฎระเบียบ และกฎหมาย โดยเฉพาะการปรับปรุงกฎระเบียบให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และกำกับดูแลโรงงานที่เข้ามาตั้งในไทยให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนกนอ. ร่วมกับ มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “คุณชาย The Concert Song Lists by BOYd Kosiyabong” เพื่อระดมทุนสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายใต้แนวคิด “คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด” และสานต่อแคมเปญ “Growing Together in Harmony” เพื่อส่งมอบโอกาสและสุขภาพที่ดีให้แก่คนไทยทุกคนนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลรามาธิบดีครั้งนี้ สะท้อนบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันของภาคอุตสาหกรรมและรัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมได้อย่างยั่งยืนด้านอ.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น รองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ และรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงโครงการที่ไม่เพียงมอบความสุขผ่านเสียงเพลง แต่ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนบทบาทของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในฐานะศูนย์กลางของการให้ที่อยากมอบสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ทุกคน โดยการสนับสนุนจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศิลปิน และผู้มีจิตศรัทธาทุกคน จะสามารถส่งต่อโอกาสแห่งชีวิตให้ผู้ป่วย และร่วมสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับวงการแพทย์ไทยในอนาคตสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ มีทัพศิลปินและนักแสดงมากฝีมือ นำโดย นภ พรชำนิ, ก้อง สหรัถ,ตู่ ภพธร, เจมส์ จิรายุ พร้อมแขกรับเชิญพิเศษอย่าง เต้ย จรินทร์พร, รัดเกล้า อามระดิษ และ โจ๊ก โซคูล ที่จะมาร่วมสร้างรอยยิ้มและส่งต่อพลังแห่งการให้ เตรียมพบกับ “คุณชาย The Concert Song Lists by BOYd Kosiyabong” ในวันที่ 16–17 สิงหาคม 2568 ณ พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สามารถซื้อบัตรผ่าน All Ticket https://www.allticket.com/event/KhunChaiTheConcert บัตรทุกที่นั่งสามารถออกใบเสร็จรับเงินลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า