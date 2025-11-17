“นานะ After School” เจอโจรเข้าบ้าน แท็กทีมแม่สู้กลับรวบตัวโจรส่งตำรวจ

กลายเป็นเรื่องชวนระทึกทีเดียวสำหรับ “นานะ” อดีตไอดอลสาวจากวง After School ที่เจอโจรงัดบ้านขณะอยู่กับแม่ ก่อนพร้อมใจสู้จนโจรหมดท่า ส่วนเจ้าตัวและแม่บาดเจ็บนำตัวส่ง รพ.
ตามรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก Guri Police Department ได้ยืนยันว่าจับกุมตัวชายวัย 30 ปี ที่บุกเข้าบ้านของ นานะ เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ที่ผ่านมา
ชายคนดังกล่าวได้บุกรุกเข้าวิลล่าของ นานะ ขณะทึ่เธออยู่กับแม่ โดยคนร้ายใช้อาวุธขู่เรียกเงิน ทั้ง นานะ และแม่ ได้ร่วมมือกันสู้กลับคนร้าย พร้อมกับโทรเรียกตำรวจ และทันทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงก็พบว่า คนร้ายได้รับบาดเจ็บและจำเป็นต้องนำตัวส่ง รพ. เพื่อรักษา
ทางด้าน Sublime Entertainment ต้นสังกัดของ นานะ ก็ได้แถลงข่าวยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมระบุว่าทั้งแม่และนานะก็ได้รับบาดเจ็บจากการสู้กับโจรเข่นกัน
“เป็นสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งที่ นานะ และแม่ของเธอตกอยู่ในความเสี่ยงที่อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตามแม่ของนานะ ได้รับบาดเจ็บอย่างมากจากการถูกทำร้ายร่างกายจนหมดสติ และ นานะ ก็ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายเช่นกัน ขณะนี้ทั้งคู่ได้เข้ารักษาตัวที่ รพ. และอยู่ระหว่างพักฟื้นร่างกาย
ความปลอดภัยของครอบครัวศิลปิน คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด เราจึงอยากขอความร่วมมืองดเผยแพร่ข่าวลืออันเป็นเท็จ และการคาดเดาที่ผิดๆ รวมถึงงดืเผยแพร่ข้อมูลเท็จ หรือการละเมิดความเป็นส่วนตัว เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงตามมาได้“