(คลิป) รวบแล้ว! โจรแก้ผ้าล่อนจ้อนตระเวนงัดบ้านลักทรัพย์กลางดึก ชาวบ้านโคราชหวาดผวากันทั่ว

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- รวบแล้ว โจรแก้ผ้าล่อนจ้อนตระเวนงัดบ้านลักทรัพย์กลางคืน สร้างความเดือดร้อนและหวาดผวาให้กับชาวบ้าน หลายอำเภอ ในโคราช เผยรับสารภาพหมดสิ้น
วันนี้ (8 ต.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากเหตุลักทรัพย์ ในเคหสถานเวลากลางคืน ที่ อ.ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เสียหายหลายราย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งกล้องวงจรปิดบ้านผู้เสียหาย สามารถบันทึกภาพผู้ก่อเหตุไว้ได้ ขณะเข้ามาก่อเหตุงัดแงะประตูเข้าไปค้นหาทรัพย์สินภายในบ้าน พร้อมกับถอดเสื้อผ้าเปลือยกายล่อนจ้อน ก่อนจะพยายามใช้ไม้ยาวนำเสื้อผ้าไปปิดกล้องวงจรปิด ซึ่ง สร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก นั้น
ล่าสุด ช่วงเย็นวานนี้ (7 ต.ค.68) พ.ต.ท.อดิศักดิ์ ดวงกระโทก สารวัตรสืบวน สภ.หนองบุญมาก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา นำกำลังชุดสืบสวน เดินทางมาขออายัดตัว นายเฉลียว ครามกระโทก อายุ 51 ปี ชาวตำบลท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีลักทรัพย์ ในเคหสถานเวลากลางคืน ไปที่ห้องสืบสวน สภ.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ซึ่งศาลได้มีการออกหมายจับตามคำร้องขอของสถานีตำรวจ สภ.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา และ สภ.หนองบุญมาก ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2567 แล้วในคดีลักทรัพย์ในเคหะสถานยามวิกาล
หลังจากที่นายเฉลียว ผู้ต้องหา ได้หลบหนีการจับกุมก่อนจะมาก่อเหตุซ้ำขึ้นบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอครบุรี วันที่ 26 ก.ย. 68 ที่ผ่านมา ซึ่งที่บ้านของหนึ่งในผู้เสียหาย นายเฉลียว ได้ก่อเหตุบุกเข้าไปถึงห้องนอนของเด็กหญิงวัย 11 ขวบ ที่บ้านหนองกราด ต.ครบุรี อ.ครบุรี และยังได้เดินแก้ผ้าล่อนจ้อน พยายามงัดเข้าไปในบ้าน อีก 3 หลัง ได้เงินไปประมาณ 500 บาท ในท้องที่ของ สภ.ดอนแสนสุข
นายเฉลียว ผู้ต้องหา เพิ่งมาให้การรับสารภาพว่า เป็นผู้ที่อยู่ในกล้องวงจรปิด และก่อเหตุจริง ก่อนจะหลบหนีการติดตามของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ กระทั่งมาถูกจับกุมได้ขณะกำลังขี่รถจักรยานยนต์อยู่ริมคลองส่งน้ำ ท้ายหมู่บ้านหัวระนาม ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น.วานนี้ (7 ต.ค. 68)
นอกจากหมายจับของ สภ.หนองบุญมากแล้ว นายเฉลียวฯ ยังมีหมายจับในคดีเดียวกันในพื้นที่ ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา อีก 1 หมาย โดยรับสารภาพว่า ก่อเหตุงัดแงะบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ของ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา คือ ที่บ้านหนองเสือบอง ต.อรพิมพ์ ท้องที่ของ สภ.ครบุรี และ ในพื้นที่บ้านหนองกราด ต.ครบุรี ท้องที่ สภ.ดอนแสนสุข รวม 4 หลัง ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 2 แห่ง จึงได้เดินทางมาสอบปากคำในเบื้องต้น ก่อนที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับและอายัดตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากการสอบปากคำนายเฉลียว ผู้ต้องหา บอกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในหมายจับของ สภ.หนองบุญมาก และสภ.จักราช และก่อเหตุลักทรัพย์จริงเมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2568 ที่ผ่านมา จากนั้นก็หลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่อยมา อ้างว่าร่อนเร่อาศัยอยู่ตามทุ่งนาของชาวบ้านไปทั่ว ไม่มีอาชีพและไม่ได้กลับไปอยู่บ้านตามภูมิลำเนาที่ ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมาเนื่องจากญาติพี่น้องไม่มีใครให้ไปอยู่ด้วย เพราะกลัวเดือดร้อน แม้กระทั่งบ้านของตัวเองก็ยังไม่สามารถเข้าใกล้ได้ ทำได้เพียงหลบเข้าไปเอาข้าวของเสื้อผ้ามาบ้างในบางวัน
จากนั้นก็มาก่อเหตุงัดบ้านของชาวบ้านในพื้นที่ อ.ครบุรี เพื่อหาเงินประทังชีวิต ส่วนที่งัดบ้านแล้วบุกเข้าไปในห้องของเด็กหญิงวัย 11 ปี ที่บ้านหนองกราด ต.ครบุรี นั้น อ้างว่าเพียงแค่จะเข้าไปรื้อค้นหาของมีค่า
ไม่ได้ลงมือหรือหวังเข้าไปทำอนาจารเด็กหญิงแต่อย่างใด
สำหรับการที่ตัวเองต้องแก้ผ้าล่อนจ้อนเดินอยู่รอบบ้านของผู้เสียหายที่บ้านหนองกราดอีกราย เนื่องจากวันนั้นฝนตกหนัก เสื้อผ้าเปียก และเห็นว่ามีกล้องวงจรปิด กลัวว่าจะมีคนจำได้ จึงถอดเสื้อผ้าทั้งหมดใส่ถุง และพยายามหาเสื้อผ้าของเจ้าของบ้านที่ตากอยู่หลังบ้าน มาปิดกล้องวงจรปิดไว้ก่อนจะหลบหนี