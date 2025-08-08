ปวีณาพาอดีตผู้ช่วยพยาบาล เหยื่อมีดอดีตสามีหึงโหดกรีดหน้าเย็บ 54 เข็ม เข้าแจ้งความเพิ่ม ฐาน“พยายามฆ่า”

ปวีณาพาเหยื่อสาวผู้ช่วยพยาบาลอดีตผัวโหด พบ ผกก.สภ.ไทรน้อย จ่อแจ้งข้อหาเพิ่มอดีตสามี “พยายามฆ่า” หลังงัดบ้านกลางดึก แทง–กรีดหน้าเย็บ 54 เข็ม
จากกรณีเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 68 น.ส.เอ (นามสมมุติ) อายุ 32 ปี ผู้ช่วยพยาบาล เดินทางเข้าร้องทุกข์ต่อ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี หลังถูกนายกอล์ฟ (นามสมมุติ) อายุ 46 ปี อดีตสามี อาชีพไรเดอร์ ซึ่งอยู่กินและจดทะเบียนสมรสกันนาน 7 ปี ก่อนหย่าร้างเมื่อ 14 ก.ค. 68 เนื่องจากมีปากเสียงและถูกทำร้ายร่างกาย แอบงัดบ้านพักในคืนวันที่ 2 ส.ค. 68 เพื่อซ่อนตัว รอจนเช้าวันที่ 3 ส.ค. เวลาประมาณ 08.30 น. ขณะผู้เสียหายกลับจากทำงาน อดีตสามีพูดข่มขู่ว่า “ถ้ากูไม่ได้ ใครก็ต้องไม่ได้ กูจะฆ่าให้ตาย” แล้วใช้มีดปลายแหลมแทงเข้าที่หลัง 1 ครั้ง ผู้เสียหายวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน แต่อีกฝ่ายวิ่งตามมากรีดใบหน้าซ้ายจนแผลลึกถึงกะโหลกเย็บ 42 เข็ม กรีดนิ้วมือเย็บ 5 เข็ม และแผลแทงหลังเย็บ 7 เข็ม รวม 54 เข็ม เพื่อนบ้านช่วยล็อกตัวและแจ้งตำรวจมาจับกุม ผู้บาดเจ็บต้องนอนรักษา 3 คืน 4 วัน และรักษาต่อเนื่อง 21 วัน โดยยังหวาดผวาเกรงว่าอดีตสามีจะได้ประกันตัวและกลับมาทำร้ายซ้ำ จึงวอนให้ช่วยคุ้มครองความปลอดภัยและดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ล่าสุด วันที่ 8 ส.ค. 68 เวลา 10.30 น. นางปวีณาได้พาผู้เสียหาย พร้อมพี่ชาย เดินทางเข้าพบ พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา ฐานัสภัทราพงศ์ ผกก.สภ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เพื่อให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน เนื่องจากตั้งแต่เกิดเหตุผู้เสียหายยังไม่เคยให้การอย่างเป็นทางการ และจะยื่นแจ้งข้อหาเพิ่มเติมฐาน “พยายามฆ่า” พร้อมทั้งประสานกระทรวงยุติธรรมเพื่อยื่นขอรับเงินเยียวยาและการคุ้มครองพยาน
นางปวีณา กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางพาน้องผู้เสียหายและพยานคุณป้าซึ่งเป็นพลเมืองดีที่ได้เข้าช่วยเหลือระงับเหตุในวันเกิดเหตุ จนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับกุมผู้ต้องหาได้ ต้องขอขอบคุณทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรไทรน้อยที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาและดำเนินการอย่างรวดเร็ว ส่วนวันนี้ที่ตนพา น.ส.เอ (นามสมมุติ) เข้ามาที่ สภ.ไทรน้อย เพื่อต้องการสอบปากคำหลังจากถูกทำร้ายและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล 3 คืน 4 วัน รวมถึงการแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเพิ่มด้วย ตอนนี้ที่กังวลคือเรื่องความปลอดภัยของน้อง ทางตำรวจได้รับทราบและจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลอย่างใกล้ชิด
ด้าน น.ส.เอ ผู้เสียหาย กล่าวว่า ตอนนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับคนร้ายได้ และยังกังวลเรื่องความปลอดภัย ไม่กล้าออกไปไหน ต้องเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ ยังไม่กล้ากลับไปอยู่ที่เดิม เบื้องต้นอาการบาดเจ็บยังเดินไม่สะดวก บริเวณศีรษะมีแผลเย็บ 42 เข็ม และแผลด้านหลัง 7 เข็ม
พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งดำเนินการจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุ พร้อมของกลางคืออาวุธมีดทำครัวความยาว 25 ซม. ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี โดยตำรวจได้แจ้งข้อหา “บุกรุกในเคหสถาน” และ “ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส” กับผู้ต้องหา และส่งตัวฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ผ่านมา พร้อมคัดค้านการประกันตัว ก่อนพิจารณาแจ้งข้อหา “พยายามฆ่า” ต่อ เบื้องต้นขณะนี้ศาลไม่ให้ประกันตัว ผู้ต้องหายังอยู่ในเรือนจำ ส่วนสาเหตุ จากการสอบสวนทราบว่า ผู้ก่อเหตุมีอาการหึงหวงอดีตภรรยา หลังจากทราบว่าอดีตภรรยาไปมีคนใหม่ และจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหามีประวัติเคยถูกจับในคดีเสพยาเสพติดที่นครบาล