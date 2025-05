สลับกันไหม! ลูกมาเป็นพ่อแม่ ส่วนพ่อแม่ไปเป็นลูก เทรนด์เลี้ยงลูกที่กำลังมาแรงในจีน

ตัวอย่างเช่น "หยวนหยวน" นักเรียนชั้นประถมจากมณฑลเหลียวหนิง ที่เป็นแบบอย่างของชาวเน็ตหลายคนในการเลี้ยงลูกสไตล์นี้ ซึ่งส่งผลให้เด็กๆ มีความเป็นผู้นำและเข้าอกเข้าใจพ่อแม่มากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน พ่อแม่บางบ้านกลับเลียนแบบนิสัยของลูก เอาแต่เล่นโทรศัพท์มือถือ ดูทีวี ท่ามกลางบ้านรกๆ และปล่อยให้ลูกๆ รับผิดชอบหน้าที่เหล่านั้นแทน

“ผมต้องทำความสะอาดทุกอย่าง แม้กระทั่งกวาดพื้น”

ด้านคุณแม่อีกรายบอกว่า ลูกสาววัย 7 ขวบของเธอเป็นคนวางแผนทริปการเดินทางทั้งหมดของครอบครัว

โดยหยวนหยวนจะตื่นตี 5 ประมาณสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง เพื่อพาสุนัขของเพื่อนบ้านไปเดินเล่น และคิดเงินครั้งละ 5 หยวน (ประมาณ 25 บาท)พอเลิกเรียน เขาก็จะโทร.ถามแม่ว่าอยากกินอะไรเป็นมื้อเย็น จากนั้นก็จะไปจ่ายตลาด ซื้อของสดต่างๆ พร้อมต่อรองราคากับพ่อค้าแม่ค้าจากนั้น ก็จะกลับบ้านมาเตรียมมื้อเย็น ซึ่งปกติแล้วหยวนหยวนจะทำเมนูเนื้อ 2 เมนูและเมนูผักอีก 1 เมนู โดยเขาบอกว่าเขาเรียนรู้วิธีการทำอาหารมาจากอินเทอร์เน็ตแม่ของหยวนหยวนเผยว่า เธอรู้สึกสบายใจที่หยวนหยวนสามารถดูแลตัวเองได้ ทั้งเรื่องเรียนและเรื่องงานบ้านยิ่งไปกว่านั้น หยวนหยวนยังสามารถทำหน้าที่เป็นช่างแต่งหน้าและสไตลิสต์ให้กับแม่ และเวลาที่แม่รู้สึกแย่ เขายังคอยปลอบใจและให้กำลังใจ เพื่อให้แม่รู้สึกดีขึ้นเด็กชายวัย 4 ขวบกล่าว ขณะที่พ่อแม่ของเขานอนอยู่บนเตียงตลอดทั้งบ่าย พร้อมเสริมว่าเรียกว่าตั้งแต่การจองเที่ยวบินตลอดจนแผนการท่องเที่ยวต่างๆ ในแต่ละวัน ก็มาจากไอเดียของลูกสาวทั้งสิ้นเนื่องจากปีที่แล้ว พวกเขาไปเที่ยวฮ่องกงด้วยกัน แต่เธอดันจำเวลาขากลับผิด ทำให้ต้องติดอยู่ที่สนามบินตลอดทั้งคืนทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การเลี้ยงลูกแบบนี้ ถือเป็นการท้าทายอำนาจของผู้ปกครอง ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างความเป็นอิสระให้กับเด็กๆอนึ่ง การเลี้ยงลูกสไตล์ดังกล่าว กำลังได้รับความสนใจอย่างมากบนโลกโซเชียล โดยมีผู้เข้าชมหัวข้อที่เกี่ยวข้องมากกว่า 230 ล้านครั้งที่มา : ‘Reverse parenting’ allows parents to relax while children handle housework after school (SCMP)