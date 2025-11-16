ทำจริง! “พิมรี่พาย” ลงพื้นที่ “โรงเรียนหมอนทอง” ดูสถานที่สร้างสนามฟุตบอลแห่งใหม่ (สนามเพื่อนรักหมอนทอง)

ก่อนหน้านี้ “พิมรี่พาย” แม่ค้าออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้ประกาศว่าจะสร้างสนามฟุตบอลให้กับน้องๆ โรงเรียนหมอนทองวิทยา รองแชมป์ ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD ภายใต้การคุมทีมของ “อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ”
ล่าสุดวันนี้ 16 พ.ย. 2568 พิมรี่พาย ได้เดินทางไปที่โรงเรียนหมอนทองวิทยา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อไปดู สถานที่ก่อสร้างสนามฟุตบอลแห่งใหม่ พร้อมกับได้ไปพูดคุยกับอาจารย์สกลและน้องๆรวมถึงผู้ใหญ่ในพื้นที่และหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยังได้เปิดภาพแบบของโครงการบอกเลยจัดเต็มยิ่งใหญ่ทุกมิติอย่างแน่นอน
โดย พิมรี่พาย ได้บอกว่า “จริงก็คิดว่าเอาเงินคนไทยมาช่วยกันสร้างให้เด็กไทย เป็นแรงบันดาลใจ ตั้งใจจะเตะฟุตบอลให้มันเก่งขึ้นมา จะได้มีแบบนี้อีกหลายๆสนามเลย เด็กเตะเก่งมันก็ต้องได้วัสดุและอุปกรณ์ที่ดีป่ะ มันถึงจะสมกับคนเก่ง จะทำตามที่พูดเอาไว้ ตื่นเต้นมากเลยนะคะสบายๆกันนะคะอย่าได้เกรงอย่าได้เครียดกัน เดี๋ยวรอดูนะคะความตั้งใจก็จะทำให้ได้จริง เพื่อประโยชน์ของชาวบางน้ำเปรี้ยว แล้วก็เยาวชนของประเทศไทย ขอบคุณนะคะ สนามเพื่อนรักหมอนทอง”