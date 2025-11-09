xs
“พิมรี่พาย” ทุ่มเงินสร้างสนามฟุตบอล “หมอนทองวิทยา” ลั่นเดี๋ยวขายของจัดให้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำได้เลยไม่ต้องรอ! เตรียมขายของเพื่อสร้างสนามฟุตบอลให้เด็กๆ หลังจากที่ “พิมรี่พาย” แม่ค้าออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้ประกาศว่าแพ้ก็ไม่เป็นไร! ยังไงก็สร้างสนามฟุตบอลให้กับโรงเรียนหมอนทองวิทยาอย่างแน่นอน พร้อมกับเซอร์ไพรส์อาจารย์สกล ให้เงินเดือน 10,000 ตลอดชีวิตเลย

ล่าสุด “พิมรี่พาย” ได้โพสต์คลิปผ่านเพจเฟซบุ๊ก “Pimrypie - พิมรีพาย” ขณะกำลังคุยรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสนามฟุตบอลให้น้องๆโรงเรียนหมอนทองวิทยา“พิมทำได้เลยใช่ไหมงั้นลุยเลยนะ ถ้างั้นเรื่องสนามบอลนี่คือลุยเลยนะ ขอดูที่หน่อย เป็นทุ่งนายาวสุดลูกหูลูกตา ทีนี้เด็กบางน้ำเปรี้ยวเตะบอลเก่งกันทุกคนเลยป่ะ อยากได้สนาม 11 คน โอเคจัดไป แล้วก็ถมที่ใช่ป่ะสนาม 11 คน รีเควสมาเลยอยากได้สเปกแบบไหน ก็ทำไปเลยทำให้มันเวอร์ว้าวไปเลย ทำได้เลยเดี๋ยวหนูขายของจัดให้”












