พิมรี่พายใจป้ำ! ยันแพ้ไม่เป็นไร เดินหน้าสร้างสนามบอลใหม่ให้ 'หมอนทองวิทยา'

แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังทำตามสัญญา แม้ 'รถขนฝัน' ทีมโรงเรียนหมอนทองวิทยาจะพลาดแชมป์ฟุตบอล 7HD แต่ไม่ทิ้ง! ประกาศเดินหน้าสร้างสนามฟุตบอลให้เด็กๆ ทันที พร้อมเซอร์ไพรส์มอบเงินอัดฉีดรายเดือนให้โค้ชผู้ทุ่มเทตลอดชีวิต
วันนี้ (11 พ.ย.) กลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ หลังจากที่ "พิมรี่พาย" (พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์) แม่ค้าออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้แสดงความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะสนับสนุน โรงเรียนหมอนทองวิทยา จากจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าของฉายา "เซลติกแห่งบางน้ำเปรี้ยว" ที่ฝ่าฟันมาถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลนักเรียน 7 คน รายการ "แชมป์กีฬา 7HD"
แม้ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ผ่านมา (8 พ.ย. 2568) ทีมหมอนทองวิทยาจะพ่ายแพ้ให้ทีม อบจ.ชัยนาท ไปอย่างเฉียดฉิว แต่พิมรี่พายได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า "แพ้ไม่เป็นไร คนไทยเรามาสร้างสนามให้น้องกัน" โดยยืนยันที่จะทำตามสัญญาเดิมคือการสร้างสนามฟุตบอลใหม่ให้กับโรงเรียน
ล่าสุดพิมรี่พายได้มีการโพสต์ภาพอัปเดตความคืบหน้าการดำเนินการ โดยมีการลงพื้นที่เพื่อดูหน้างานที่โรงเรียนหมอนทองวิทยา ซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับพื้นที่ที่เป็นทุ่งนาให้เป็นสนามฟุตบอล พร้อมระบุข้อความว่า "สนามฟุตบอล โรงเรียนหมอนทอง พิมจะลงไปดูหน้างานด้วยตัวเองนะคะ"
นอกจากนี้ สิ่งที่สร้างความประทับใจและฮือฮาให้สังคมคือ การประกาศมอบเงินอัดฉีดให้แก่ อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ โค้ชผู้ทุ่มเทของทีมหมอนทองวิทยา ซึ่งเป็นผู้ขับ "รถขนฝัน" พานักกีฬาไปแข่งขันด้วยรถกระบะเก่าๆ ด้วยยอดเงินจำนวน 10,000 บาทต่อเดือน โดยจะมอบให้ทุกเดือน "ตลอดชีวิต" โดยมีโพสต์ยืนยันข้อความว่า "อ.สกลรับเงินอัดฉีด เดือนละ 10,000 บาททุกเดือนตลอดชีวิตค่ะ"
การสนับสนุนครั้งนี้ของพิมรี่พาย ไม่เพียงแต่เป็นการเติมเต็มความฝันให้แก่เยาวชนในการมีสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน แต่ยังเป็นการให้กำลังใจแก่ครูผู้ทุ่มเทในฐานะผู้สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งได้รับการชื่นชมจากแฟนคลับและชาวเน็ตอย่างท่วมท้นถึงความใจป้ำและความตั้งใจจริงในการช่วยเหลือสังคม