“แม่ริชชี่” โพสต์แซบถึงคนทิ้งอย่างไม่เป็นสุภาพบุรุษ ขอบคุณพระเจ้าเถิด ที่เรื่องทั้งหมดเกิดก่อนแต่งงาน!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ถูกจับตาว่าอาจเป็นอีกคู่ที่เลิกรากัน หลังจากที่ “ก๊อต อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์” เขียนข้อความระบุว่าเตรียมออกจากกรุ๊ปไลน์แฟนๆ โดยเรื่องทั้งหมดเกิดจากความผิดของตัวเอง ทั้งความไม่โต โลเล ไม่มั่นคง ไม่สามารถก้าวข้ามความเป็นตัวเอง ทำให้ความสัมพันธ์สะเทือนหลายรอบ รู้ดีว่าเป็นการตัดสินใจที่เลวร้ายในชีวิต รวมทั้งเผยว่าได้ขอโทษต่อหน้าพ่อและ “ริชชี่ อรเณศ ดีคาบาเลส” ไปแล้ว

ด้านคุณแม่ของริชชี่ ก็ได้โพสต์บทความแซบทันทีหลังเป็นข่าว เป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกคู่หมั้นทิ้งอย่างไม่เป็นสุภาพบุรุษ พร้อมลั่น ให้ขอบคุณพระเจ้า ที่เรื่องทั้งหมดเกิดก่อนแต่งงาน
 
“วันนี้ได้อ่านเจอบทความหนึ่ง…

ที่อยากแชร์ให้กับลูกสาวที่รักของแม่

บทความโดย : เจ. อาร์. มิลเลอร์

✨ เมื่อการหมั้นหมายถูกยกเลิก

(ข้อความถึงหญิงสาวที่ถูกคู่หมั้นทิ้งอย่างไม่เป็นสุภาพบุรุษ)

ลูกรักของฉัน—ฉันอยากพูดกับเธออย่างจริงจังและอ่อนโยน

ในเวลานี้ เธอจำเป็นต้องเข้มแข็งและกล้าหาญที่สุดเท่าที่จะทำได้

เธอได้รับความอยุติธรรมอย่างใหญ่หลวง

ชายหนุ่มคนนั้นปฏิบัติต่อเธออย่างไม่เป็นสุภาพบุรุษ

และไม่เป็นคริสเตียนยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด

ฉันเสียใจและเห็นใจเธอจากใจจริง

แต่ฉันอยากให้เธอรู้ว่า—

ฉันอยากอยู่ฝ่ายของเธอ มากกว่าอยู่ฝ่ายของเขา

เพราะการต้องทนทุกข์จากความอยุติธรรม

ย่อมดีกว่าการเป็นผู้กระทำ ความอยุติธรรมเป็นพันเท่า

ฉันสงสารเธอ แต่ฉันเวทนาเขามากกว่าเธอยิ่งนัก

การกระทำของเขานั้นขี้ขลาด ไม่ยุติธรรม และโหดร้าย

เขาสมควรที่จะถูกเวทนาอย่างลึกซึ้งที่สุด

เธอยืนต่อหน้าพระเจ้าอย่างบริสุทธิ์

ไม่มีมลทินของความผิดใด ๆ ติดตัว

เธอเป็นหญิงสาวที่ซื่อสัตย์ จริงใจ และมั่นคง

เธอมอบใจให้เขาด้วยความไว้วางใจอันบริสุทธิ์

และทุ่มเทความรักให้เขาอย่างหมดหัวใจ

เธอมีมโนธรรมที่สะอาด

และสามารถมองหน้าเพื่อนหรือใคร ๆ ได้โดยไม่ต้องอายแม้แต่น้อย

แต่สำหรับเขา—ไม่ใช่เช่นนั้นเลย

ขอบพระคุณพระเจ้าเถิด

ที่เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้น ก่อน การแต่งงาน

เพราะผู้ชายที่ปฏิบัติต่อหญิงสาวอย่างนี้

ย่อมไม่ใช่สามีที่มั่นคงหรือเชื่อถือได้

จงลุกขึ้นด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุด

จงตั้งใจว่าเธอจะไม่ยอมให้ความผิดหวังนี้บดขยี้ชีวิต

แต่จะก้าวต่อไปด้วยความกล้าหาญ เข้มแข็ง และเป็นอิสระ

อย่าโทษพระเจ้าสำหรับเรื่องนี้

เพราะพระเจ้าไม่ทรงส่งสิ่งที่เป็นบาปมาให้เรา

ความผิดทั้งหมดอยู่ที่ชายผู้นั้น

แต่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เขาทำสิ่งต่ำช้านั้น

และในเวลานี้ พระองค์จะอยู่ข้างเธอ

ทรงช่วยเธอแบกความผิดหวังนี้

และจะทรงนำพระพรออกจากเรื่องที่เจ็บปวดครั้งนี้ได้

จำเรื่องของโยเซฟได้ไหม?

พี่ชายของเขากระทำอาชญากรรมอันโหดร้าย

ด้วยการขายเขาเป็นทาส

แต่พระเจ้ากลับใช้ความชั่วร้ายนั้น

เพื่อทำให้พระประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์สำเร็จ

ส่วนของเธอคือ

การยอมรับบาดแผลที่เกิดขึ้น

และนำทุกอย่างวางไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า

อย่าสงสารตัวเอง

อย่าปล่อยให้หัวใจอ่อนแอลง

จงขอบพระคุณพระองค์ที่ความจริงถูกเปิดเผยก่อนแต่งงาน

และอธิษฐานให้พระเจ้าทรงดึงความดีงามออกมาจากความผิดหวังนี้

แล้วจงลุกขึ้น

เดินไปในหน้าที่ของเธอ

ด้วยใจที่ร่าเริงและความหวังใหม่

ให้ความเจ็บปวดครั้งนี้

ไม่ใช่สิ่งที่ทำลายเธอ

แต่เป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เธอเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนกว่าเดิม

เข้มแข็งกว่าเดิม

มีความสุขกว่าเดิม

เห็นใจผู้อื่นมากกว่าเดิม

และไม่เห็นแก่ตนเองเหมือนเดิมอีก

ถ้าความสุขในชีวิตสมรสที่เธอฝันไว้ถูกปิดลง

เธอย่อมต้องรับสิ่งที่พระเจ้าทรงมีให้แทนที่ ว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่า

และมอบชีวิตเพื่อการรับใช้ใหม่ ที่พระคริสต์ทรงเตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับเธอ”
















