“แม่ริชชี่” โพสต์แซบถึงคนทิ้งอย่างไม่เป็นสุภาพบุรุษ ขอบคุณพระเจ้าเถิด ที่เรื่องทั้งหมดเกิดก่อนแต่งงาน!

ถูกจับตาว่าอาจเป็นอีกคู่ที่เลิกรากัน หลังจากที่ “ก๊อต อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์” เขียนข้อความระบุว่าเตรียมออกจากกรุ๊ปไลน์แฟนๆ โดยเรื่องทั้งหมดเกิดจากความผิดของตัวเอง ทั้งความไม่โต โลเล ไม่มั่นคง ไม่สามารถก้าวข้ามความเป็นตัวเอง ทำให้ความสัมพันธ์สะเทือนหลายรอบ รู้ดีว่าเป็นการตัดสินใจที่เลวร้ายในชีวิต รวมทั้งเผยว่าได้ขอโทษต่อหน้าพ่อและ “ริชชี่ อรเณศ ดีคาบาเลส” ไปแล้ว
ด้านคุณแม่ของริชชี่ ก็ได้โพสต์บทความแซบทันทีหลังเป็นข่าว เป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกคู่หมั้นทิ้งอย่างไม่เป็นสุภาพบุรุษ พร้อมลั่น ให้ขอบคุณพระเจ้า ที่เรื่องทั้งหมดเกิดก่อนแต่งงาน
“วันนี้ได้อ่านเจอบทความหนึ่ง…
ที่อยากแชร์ให้กับลูกสาวที่รักของแม่
บทความโดย : เจ. อาร์. มิลเลอร์
✨ เมื่อการหมั้นหมายถูกยกเลิก
(ข้อความถึงหญิงสาวที่ถูกคู่หมั้นทิ้งอย่างไม่เป็นสุภาพบุรุษ)
ลูกรักของฉัน—ฉันอยากพูดกับเธออย่างจริงจังและอ่อนโยน
ในเวลานี้ เธอจำเป็นต้องเข้มแข็งและกล้าหาญที่สุดเท่าที่จะทำได้
เธอได้รับความอยุติธรรมอย่างใหญ่หลวง
ชายหนุ่มคนนั้นปฏิบัติต่อเธออย่างไม่เป็นสุภาพบุรุษ
และไม่เป็นคริสเตียนยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด
ฉันเสียใจและเห็นใจเธอจากใจจริง
แต่ฉันอยากให้เธอรู้ว่า—
ฉันอยากอยู่ฝ่ายของเธอ มากกว่าอยู่ฝ่ายของเขา
เพราะการต้องทนทุกข์จากความอยุติธรรม
ย่อมดีกว่าการเป็นผู้กระทำ ความอยุติธรรมเป็นพันเท่า
ฉันสงสารเธอ แต่ฉันเวทนาเขามากกว่าเธอยิ่งนัก
การกระทำของเขานั้นขี้ขลาด ไม่ยุติธรรม และโหดร้าย
เขาสมควรที่จะถูกเวทนาอย่างลึกซึ้งที่สุด
เธอยืนต่อหน้าพระเจ้าอย่างบริสุทธิ์
ไม่มีมลทินของความผิดใด ๆ ติดตัว
เธอเป็นหญิงสาวที่ซื่อสัตย์ จริงใจ และมั่นคง
เธอมอบใจให้เขาด้วยความไว้วางใจอันบริสุทธิ์
และทุ่มเทความรักให้เขาอย่างหมดหัวใจ
เธอมีมโนธรรมที่สะอาด
และสามารถมองหน้าเพื่อนหรือใคร ๆ ได้โดยไม่ต้องอายแม้แต่น้อย
แต่สำหรับเขา—ไม่ใช่เช่นนั้นเลย
ขอบพระคุณพระเจ้าเถิด
ที่เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้น ก่อน การแต่งงาน
เพราะผู้ชายที่ปฏิบัติต่อหญิงสาวอย่างนี้
ย่อมไม่ใช่สามีที่มั่นคงหรือเชื่อถือได้
จงลุกขึ้นด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุด
จงตั้งใจว่าเธอจะไม่ยอมให้ความผิดหวังนี้บดขยี้ชีวิต
แต่จะก้าวต่อไปด้วยความกล้าหาญ เข้มแข็ง และเป็นอิสระ
อย่าโทษพระเจ้าสำหรับเรื่องนี้
เพราะพระเจ้าไม่ทรงส่งสิ่งที่เป็นบาปมาให้เรา
ความผิดทั้งหมดอยู่ที่ชายผู้นั้น
แต่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เขาทำสิ่งต่ำช้านั้น
และในเวลานี้ พระองค์จะอยู่ข้างเธอ
ทรงช่วยเธอแบกความผิดหวังนี้
และจะทรงนำพระพรออกจากเรื่องที่เจ็บปวดครั้งนี้ได้
จำเรื่องของโยเซฟได้ไหม?
พี่ชายของเขากระทำอาชญากรรมอันโหดร้าย
ด้วยการขายเขาเป็นทาส
แต่พระเจ้ากลับใช้ความชั่วร้ายนั้น
เพื่อทำให้พระประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์สำเร็จ
ส่วนของเธอคือ
การยอมรับบาดแผลที่เกิดขึ้น
และนำทุกอย่างวางไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า
อย่าสงสารตัวเอง
อย่าปล่อยให้หัวใจอ่อนแอลง
จงขอบพระคุณพระองค์ที่ความจริงถูกเปิดเผยก่อนแต่งงาน
และอธิษฐานให้พระเจ้าทรงดึงความดีงามออกมาจากความผิดหวังนี้
แล้วจงลุกขึ้น
เดินไปในหน้าที่ของเธอ
ด้วยใจที่ร่าเริงและความหวังใหม่
ให้ความเจ็บปวดครั้งนี้
ไม่ใช่สิ่งที่ทำลายเธอ
แต่เป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เธอเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนกว่าเดิม
เข้มแข็งกว่าเดิม
มีความสุขกว่าเดิม
เห็นใจผู้อื่นมากกว่าเดิม
และไม่เห็นแก่ตนเองเหมือนเดิมอีก
ถ้าความสุขในชีวิตสมรสที่เธอฝันไว้ถูกปิดลง
เธอย่อมต้องรับสิ่งที่พระเจ้าทรงมีให้แทนที่ ว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่า
และมอบชีวิตเพื่อการรับใช้ใหม่ ที่พระคริสต์ทรงเตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับเธอ”