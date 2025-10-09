แม่ค้าสาวถูกแก๊งคอลฯหลอกเข้ากลุ่มเสื้อผ้ามือสอง ดูดเงินร่วม 9 แสน ตร.ตามอายัดเงินคืน 3.2 แสนบาท

ตำรวจนครบาล 9 ทลายเพจ-กรุ๊ปไลน์ขายเสื้อผ้ามือสอง หลอกเหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีม้าร่วม 9 แสน ก่อนตามอายัดเงินคืนผู้เสียหายได้กว่า 3.2 แสนบาท
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 9 มี.ค. ที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.9 พร้อม พ.ต.อ.คงศักดิ์ ปานน้อย ผกก.สน.หนองแขม ร่วมกันแถลงข่าวผลดำเนินการปิดเพจและกรุ๊ปไลน์ขายเสื้อผ้ามือสอง ซึ่งก่อเหตุฉ้อโกงเงินของกลุ่มผู้ค้า โดยวางกลอุบายให้โอนเงินเข้าบัญชีม้า และ สามารถอายัดเงินคืนให้กับผู้เสียหายได้ จำนวน 322,777 บาท
ผลการดำเนินการครั้งนี้ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 11 ก.ค.ที่ผ่านมา น.ส.แนน (นามสมมุติ) อายุ 36 ปี อาชีพพนักงานบริษัท ได้เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สน.หนองแขม ว่า ถูกมิจจฉาชีพเปิดเพจเฟซบุ๊ก และกรุ๊ปไลน์ ชักชวนเข้าไปขายสินค้ากระเป๋าและเสื้อผ้าแบรนด์เนม ในเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ BC Beautiful & clothes และกลุ่มไลน์ชื่อ May Chalisa จากนั้นถูกหลอกลวงให้โอนเงินเป็นค่าดำเนินการขายของ กับค่าซื้อสินค้า จำนวน 6 ครั้ง สูญเงินไปกว่า 9 แสนบาท
เดิมทีตนมีความต้องการจะขายสินค้าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมมือสอง ให้แก่ผู้สนใจ จึงโพสต์ขายไปที่เพจ BC Beautiful & clothes ในราคาใบละ 7,000 บาท จากนั้นมีผู้ทักอินบ็อกซ์ส่วนตัวเข้ามาชักชวน ให้เข้าไปร่วมกรุ๊ปไลน์ขายกระเป๋าและเสื้อผ้ามือสอง ที่มีสมาชิกกว่า 1,000 คน จนกระทั่งมีคนมาติดต่อขอซื้อกระเป๋าผ่านทางกรุ๊ปไลน์ มีการโอนเงินให้ผ่านแอดมินซึ่งเป็นผู้ดูแลกรุ๊ปไลน์ ชื่อ น.ส.ชลิสา ปิติวัฒนา และมีการทำแอพพลิเคชั่นขึ้นมาหลอกให้ตนเห็นยอดเงินในบัญชีผู้ค้า แต่ไม่ว่าอย่างไรตนก็ไม่สามารถเบิกเงินค่าสินค้าที่โพสต์ขายไปได้
จากนั้น แอดมินซึ่งเป็นผู้ดูแลกรุ๊ปไลน์ ได้ติดต่อมาแนะนำให้ตน เสียค่าธรรมเนียมการขายของผ่านแอพพลิเคชั่น และเสนอขายสินค้าเป็นพวกเครื่องประดับ ให้ตนอีก โดยให้ตนโอนเงินเข้าบัญชีชื่อบุคคล ซึ่งทราบภายหลังว่า เป็นบัญชีม้า จำนวน 6 ครั้ง รวมแล้วกว่า 900,000 บาท ทีแรกตนเองไม่ได้เอะใจ เพราะคิดว่า มีแอพพลิเคชั่นที่ดูน่าเชื่อถือ และมีสมาชิกในกรุ๊ปไลน์ จำนวนมาก การโอนเงินทุกครั้ง ก็มีการแสดงยอดสะสมเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงินในแอพพลิเคชั่นทุกครั้ง แต่ก็ยังไม่สามารถเบิกเงินออกมาได้ กระทั่งธนาคารโทรศัพท์มาเตือนว่าตนมีการโอนเงินมากผิดสังเกต
จึงตัดสินใจเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน จนรู้ว่า น.ส.ชลิสา ปิติวัฒนา ไม่มีตัวตนอยู่จริง ส่วนบัญชีธนาคารที่โอนเงินเข้าไปก็เป็นบัญชีม้า เคราะห์ดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ช่วยประสานกับทางธนาคาร จนอายัดเงินกลับมาได้ จำนวน 3 แสนกว่าบาท โดยเงินที่เสียไปเป็นเงินเก็บที่สะสมมาทั้งชีวิต จึงอยากฝากเตือนไปยังพ่อค้า แม่ค้า ออนไลน์ ทุกท่านให้ตรวจสอบที่มาที่ไป ของบุคคลที่ติดต่อเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ โดยเฉพาะการโอนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ เข้าบัญชีบุคคล ธรรมดา ควรสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพ เพราะทุกวันนี้ขนาดเป็นบัญชีนิติบุคคล ก็ยังเชื่อถือไม่ได้
ด้าน พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.9 กล่าวว่า ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชน ให้ระวังการติดต่อซื้อขาย และการทำธุรกรรม ผ่านกลุ่มแอพพลิเคชั่น ตามโลกออนไลน์ ควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่า แต่ละกลุ่มแต่ละแอพฯ ผ่านการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือของทางภาครัฐและองค์กรมหาชน นอกจากนี้ควรตระหนักว่า ในปัจจุบันไม่มีอาชีพหรือช่องทางค้าขายใดๆ ที่จะได้เงินมาง่ายๆ หรือมีค่าตอบแทนสูงเกินจริง หากมีใครมาติดต่อให้ทำงานหรือเสนอช่องทางการค้าในลักษณะนี้ ขอให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพ ถ้าหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วก็ให้รีบเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน.