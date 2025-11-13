“ฉายแสงฯ” เอาใจสายเมะ-คว้าหนังอานน์ซี ซีเลคชั่นส์ “100 Meters” ฉายไทย 13 พ.ย.นี้

สมกับเป็นค่ายหนังเจาะกลุ่มคอหนังอนิเมะตัวจริงเสียงจริง ล่าสุดโปรเจ็กต์ “เมะ” จาก “ฉายแสง แอด.เวนเจอร์” ส่งภาพยนตร์อนิเมชั่นกีฬาทรงพลังอย่าง “100 Meters” ผลงานของ อุโอโตะ ผู้แต่งเรื่อง “สุริยะปราชญ์ทฤษฎีสีเลือด” ผ่านฝีมือการกำกับของ เคนจิ อิไวซาวะ ที่เคยฝากฝีมือเอาไว้ใน “ON-GAKU : Our Sound” อนิเมชั่นที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง เกี่ยวกับแก๊งวัยรุ่นอันธพาลที่ตัดสินใจสร้างวงดนตรี
“100 Meters” ผลิตโดย Pony Canyon, TBS ร่วมกับ Rock ‘n’ Roll Mountain สร้างโดยใช้เทคนิคการวาดอนิเมชั่น 2 มิติด้วยมือ (Hand-drawn 2D Animation with Digital Enhancement) ซึ่งช่วยเรื่องความยืดหยุ่นในการแสดงอารมณ์ของตัวละคร, การเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติ และแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์และความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินผู้วาด รวมถึงใช้เทคนิค Rotoscope ทำหนังกีฬาทั้งเรื่อง คือ ถ่ายทำ Live-action ก่อน แล้ววาดทับ ทำให้เกิดภาพการเคลื่อนไหวท่วงท่าในการวิ่งสมจริงที่สุด จึงไม่น่าแปลกใจที่หนังเรื่องนี้ได้รับการคัดเลือกฉายใน “เทศกาลภาพยนตร์อนิเมชั่นนานาชาติอานน์ซี ประจำปี 2025” และได้รับการคัดเลือกเป็น “อานน์ซี ซีเลคชั่นส์” และยังได้คะแนนจากผู้ชมเทศกาล IMDb Score 8.8/10
“100 Meters” เป็นเรื่องราวของ “โตกาชิ” นักวิ่ง 100 เมตรที่มีพรสวรรค์โดยกำเนิด ที่ไม่เคยแพ้การแข่งขันใด ๆ มาก่อน จนกระทั่ง “โคมิยะ” นักเรียนย้ายมาใหม่ที่มีความมุ่งมั่นสูงเข้ามาในชีวิตของเขา โคมิยะ มีบุคลิกเงียบขรึมและหลงเหลืออดีตที่ทำให้เขาหลอกหลอน ขณะที่โตกาชิเป็นนักวิ่งที่เต็มไปด้วยความหลงใหลและสัญชาตญาณในการวิ่ง มิตรภาพในวัยเด็กของพวกเขากลายเป็นการแข่งขันที่ดุเดือด เมื่อโคมิยะผลักดันให้โตกาชิต้องเผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้ครั้งแรกในชีวิต ธีมหลักของเรื่องครอบคลุมมิตรภาพ การแข่งขัน ความสงสัยในตัวเอง และจุดประสงค์ในชีวิต ที่ถูกสานเข้าด้วยกันอย่างสวยงามผ่านการแข่งขันที่เรียบง่าย สามารถรับชมตัวอย่างเต็มได้ทาง
https://youtu.be/gKp-q5yDr-o
ติดตามชม “100 Meters” ได้วันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ ในโรงภาพยนตร์