SEGA ประกาศสร้างซีรีส์คนแสดง Yakuza Kiwami 3!

SEGA ประกาศผลิตซีรีส์คนแสดงในฐานะโปรเจกต์คอลแล็บ "Like a Dragon" X "NIHONTOUITSU" ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้รับหน้าที่สร้างสรรค์งานด้านวิดีโอก็คือทีมงานผู้สร้างวิดีโอสุดฮิตอย่าง NIHONTOUITSU ที่บอกเล่าเรื่องราวสังคมยากูซ่าในญี่ปุ่น โดยเนื้อหาจะเกี่ยวโยงกับเกม Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties ซึ่งมีกาหนดวางจาหน่ายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2026
นักแสดงหลักได้แก่ คุณยาซุคาเสะ โมโตมิยะ (รับบท คาซึมะ คิริว) ผู้รับบทนำและเป็นโปรดิวเซอร์หลักในสื่อวิดีโอเรื่อง NIHONTOUITSU, คุณโยชิยูกิ ยามากุจิ (รับบท โกโร่ มาจิมะ) ที่เคยร่วมแสดงนำกับคุณโมโตมิยะ และยังมีคุณคาซึฮิโระ นากายะ (รับบท อากิระ นิชิกิยามะ) และคุณเคนจิ มัตสึดะ (รับบท มาโกโตะ ดาเตะ) ร่วมแสดงด้วย
"เกม" และ "คอนเทนต์วิดีโอ" ที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเหล่าชายชาตรีผู้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกใต้ดินของญี่ปุ่น ได้มาจับมือคอลแล็บกันข้ามขอบเขตประเภทสื่อบันเทิง จนเกิดเป็นผลงานวิดีโอที่ไม่ใช่เพียงแค่แฟน ๆ ซีรีส์ Like a Dragon จะได้เพลิดเพลินเท่านั้น แต่ผู้ที่ไม่เคยรู้จัก Like a Dragon มาก่อนก็สามารถสนุกไปด้วยได้เช่นกัน ทั้งนี้ โปรเจกต์นี้มีแผนจะเผยแพร่ในหลายภาษาเพื่อให้ผู้ชมทั่วโลกสามารถรับชมได้
รายละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่เผยแพร่และแพลตฟอร์มที่จะใช้ในการเผยแพร่จะประกาศให้ทราบในภายหลัง สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/asia_en/
■เกี่ยวกับ NIHONTOUITSU
"เหตุผลที่พยายามจะรวมโลกยากูซ่าให้เป็นหนึ่ง ก็เพื่อขจัดการใช้กาลังต่อสู้แย่งชิงออกไปจากญี่ปุ่น" ผลงานแนววิถียากูซ่าที่เริ่มฉายเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2013 เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มนักเลงชื่อ เรนจิ ฮิมูโระ (ยาซุคาเสะ โมโตมิยะ) และยูโตะ ทามูระ (โยชิยูกิ ยามากุจิ) ที่มุ่งมั่นไปสู่จุดสูงสุดของโลกยากูซ่าในญี่ปุ่น ตัวละครที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นจะมาถ่ายทอดวิถียากูซ่าที่ว่า "ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอ บดขยี้ผู้ที่แข็งกร้าว"
ภาคเสริมที่โฟกัสไปที่ตัวละครยอดนิยมเองก็กลายเป็นคอนเทนต์สุดฮิต ความตลกขบขันที่โผล่มาเป็นครั้งคราวเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทาให้โด่งดัง ฮิมูโระและทามูระผู้เป็นหัวใจของแก๊งเคียววะ จะมุ่งสู่การเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น
คอนเทนต์ยอดนิยมที่มีจานวนตอนของซีรีส์รวมกันมากกว่า 90 ตอน โดดเด่นในฐานะสื่อวิดีโอรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่ทั้งละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ "ความมุ่งมั่นอันร้อนแรงของเหล่าชายชาตรีจะเปลี่ยนแปลงโลกยากูซ่าของญี่ปุ่น"
◆NIHONTOUITSU เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: https://nihontouitsu.jp/
◆NIHONTOUITSU X: https://x.com/nihon_touitsu
◆NIHONTOUITSU YouTube: https://www.youtube.com/@nihon_touitsu
■เกี่ยวกับซีรีส์ยากูซ่า
สร้างขึ้นในปี 2005 ภายใต้แนวคิด "ความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่" ทั้งความรัก ธรรมชาติของมนุษย์ การทรยศ... เนื้อเรื่องกล่าวถึงชีวิตของเหล่าลูกผู้ชายผู้เร่าร้อนที่อาศัยอยู่ในย่านสถานบันเทิงขนาดใหญ่ เป็นผลงานซีรีส์ที่แสดงออกถึงความเป็นญี่ปุ่นสมัยใหม่ที่สมจริงสมจังซึ่งไม่เคยมีเกมไหนทำมาก่อน
