ยันม่าร์สานต่อความสำเร็จ จัดงาน "Yanmar Festival 2025" ยกทัพนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ พร้อมมอบความสุขให้เกษตรกรไทย ณ เซ็นทรัลโคราช

บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด สานต่อความสำเร็จจากงาน Yanmar Show Fest 2024 ที่ได้รับเสียงตอบรับจากเกษตรกรอย่างมากมายเมื่อปีที่ผ่านมา ด้วยการจัดงาน Yanmar Festival 2025 ภายใต้แนวคิด “โซลูชั่นครบวงจร เพื่อเกษตรกรไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน” จัดขึ้นสนามแรก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกิตติศักดิ์ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีผู้บริหารบริษัทยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ผู้บริหารบริษัท เจียไต๋จำกัด ตัวแทนเกษตรจังหวัด และผู้นำเกษตรกรในพื้นที่ร่วมเปิดงาน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา
มร.เรียวสุเกะ ยามากุจิ ประธานบริหารบริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด เปิดเผยถึงที่มาของการจัดงานครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากความสำเร็จของงานครบรอบ 45 ปีงาน YanmarShow Fest 2024 ที่จัดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา ณจังหวัดขอนแก่น บริษัทจึงมีความตั้งใจจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในปีนี้ โดยขยายพื้นที่จัดงานให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้ใกล้ชิดกับเกษตรกรในแต่ละภูมิภาค พร้อมนำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมกับพืชผลเฉพาะพื้นที่อย่างแท้จริง โดยในปีนี้จะมีการจัดงานเพิ่มเติมในจังหวัดอุดรธานีและกำแพงเพชร โดยคาดหวังว่าเกษตรกร โดยเฉพาะผู้ปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง จะได้มีโอกาสสัมผัสและทดลองใช้เครื่องจักรจริง พร้อมทั้งร่วมผสานความร่วมมือกับพันธมิตรอย่างบริษัทเจียไต๋ เพื่อยกระดับการนำเสนอ “โททอลโซลูชัน” สำหรับเกษตรกรไทยได้อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น
นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมเปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมาภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัด นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม มีนโยบายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย ผ่านศูนย์การเรียนรู้ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล โดยเฉพาะในกลุ่มชาวไร่อ้อย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางจังหวัดให้ลดการเผาไร่อ้อยหลังการเก็บเกี่ยวและหันมาใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่บริษัทยันมาร์และเจียไต๋ได้นำเสนอเทคโนโลยีที่สามารถช่วยจัดการเศษวัสดุหลังการเก็บเกี่ยวโดยไม่ต้องเผา ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จังหวัดได้สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผ่านวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ในรูปแบบต่าง ๆเพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน โดยเชื่อมั่นว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ภายในงาน Yanmar Festival 2025 โคราชยันม่าร์ได้ยกทัพ เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยครอบคลุมทั้งงานนาและงานไร่ ตอบโจทย์เกษตรกรยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รถเกี่ยวนวดข้าว และรถตัดอ้อยพร้อมโชว์การทำงานรถแทรกเตอร์โมเดลต้นแบบพลังงงานสะอาดอย่างแทรกเตอร์ Efeหรือ เรียกอีกอย่างรถแทรกเตอร์ EV
อีกหนึ่งไฮไลท์คือการจับมือพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเจียไต๋ โดย และ XAG Thailand โดยร่วมอัพเดทเทรนด์การเกษตรยุคใหม่พร้อมนวัตกรรมการเกษตรแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นโซลูชันเกษตรอัจฉริยะสำหรับการเพาะปลูกสำหรับข้าว อ้อย และข้าวโพด(ทั้งข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว) เทคโนโลยีสุดล้ำจากXAG Thailand โดรนการเกษตร และพวงมาลัยอัจฉริยะ (Auto Steering) รวมถึงยังมีการเสวนาพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้บริหารจากยันม่าร์และเจียไต๋ ภายใต้หัวข้อ“โซลูชั่นครบวงจร เพื่อเกษตรกรไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน” เพื่อแบ่งปันความรู้และเปิดมุมมองใหม่ในการทำเกษตรยุคดิจิทัล
นอกจากนี้ภายในงานยังมีบูธกิจกรรมจากพันธมิตร ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรด้านเกษตรที่พร้อมให้ข้อมูลและคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ พร้อม กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม“YANMAR GREEN CHALLENGE” มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลกง่าย ๆ เพียงนำขวดพลาสติกหรือกระป๋อง 5 ชิ้นมาแลกรับเมล็ดพันธุ์พืชจากเจียไต๋ 1 ซอง และปิดท้ายด้วยความสนุกจาก มินิคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง ลำไย ไหทองคำ
งาน Yanmar Festival 2025 ที่จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 30-31 สิงหาคม 2568 ในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นงานแสดงนวัตกรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีคืนกำไรและสร้างความสุขให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภาคการเกษตรสู่ความยั่งยืน และผู้สนใจยังสามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งนวัตกรรมและความบันเทิงนี้ได้อีก 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 20-21 กันยายน 2568 และจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 4-5 ตุลาคม 2568 นี้อีกด้วย