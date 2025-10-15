“พิม–พิมประภา” สวยฟาดทุกองศา นั่งแท่น Face of LABX ต่อเนื่องปีที่2 ฉลองเปิดสาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ใหญ่กว่าเดิม

ไม่เคยมียุคมืด! นับวันยิ่งสวยวันสวยคืน หน้าเอย ผิวเอย เป๊ะทุกองศา สำหรับนางเอกสาว พิม-พิมประภา ตั้งประภาพร ที่ล่าสุดออกมาเผยเคล็ดลับความจึ้ง ในฐานะพรีเซนเตอร์ Face Of LABX ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความสวยสะใจระดับไวรัล สมศักดิ์ศรีเจ้าแม่คอนเทนต์แห่งยุค พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน “LABX Shine Within: The Lifting Experience” ฉลองเปิด LABX Clinic ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ใหญ่กว่าเดิม
‘พิม-พิมประภา’ หัวหน้าหน่วยพิชิตความงาม ที่ไม่ได้มาเล่น ๆ จากลูกค้าตัวจริงเสียงจริง สู่ตัวแทนบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของ LABX (แลบเอ็กซ์) คลินิกความงามเจนใหม่ ผสานกับเทคโนโลยี และความชำนาญการของศัลยแพทย์ โดยเลือกสรรนวัตกรรมทางการแพทย์ด้านผิวพรรณมาตรฐานระดับโลก ด้วยเทคโนโลยีเครื่องหัตถการสุดล้ำ รุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจปัญหาผิวอย่างลึกซึ้ง
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ‘คุณมิ่งขวัญ สุนทรศร’ ผู้บริหาร LABX Clinic ร่วมฉลองเปิด LABX Clinic สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 25 สาขา โดย ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เป็นสาขาล่าสุดที่ทำการขยายพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าตัว เป็นศูนย์รวมเครื่องยกกระชับ และพื้นที่ในการให้วิตามินทางเส้นเลือดโดยเฉพาะ พิเศษมากขึ้นด้วยการตอบโจทย์ลูกค้าที่มารับบริการกันเป็นกลุ่ม และเร็ว ๆ นี้จะมีนวัตกรรมใหม่อย่าง Oligio X (เครื่องยกกระชับอันดับ 1 จากเกาหลี) ซึ่งเป็นที่แรก ๆ ของประเทศไทยอีกด้วย
พิม-พิมประภา เล่าเคล็ดลับความสวยเป๊ะว่า “ช่วงแรก ๆ พิมไม่ชอบเข้าคลินิกเลย แต่มีช่วงหนึ่งที่คนทักว่าหน้าโทรมเพราะทำงานหนัก ผู้จัดการเลยลากมาทำหน้า ตั้งแต่วันนั้น LABX ก็เป็นคลินิกประจําของพิมไปเลยบางทีก็แอบมาแบบไม่นัดล่วงหน้า ถ้าจะให้แนะนําคลินิกก็ต้องเป็นที่นี่แล้วแหละค่ะ ได้ทั้งงานหน้า งานผิว มีหลายโปรแกรมให้เลือกมาก ๆ จากลูกค้าตัวจริงเสียงจริง ตอนนี้เลยกลายมาเป็น Face Of LABX ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 บอกต่อเคล็ดลับความสวยให้เพื่อน ๆ ทุกคนค่ะ เพราะหน้านี้ของพิม LABX ให้มา”
