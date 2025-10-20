"YOUR LETTER จดหมายของยอน" เผยตัวอย่างใหม่และโปสเตอร์หลัก!

ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ เผยตัวอย่างใหม่และภาพโปสเตอร์หลักของ "YOUR LETTER จดหมายของยอน" ภาพยนตร์แอนิเมชันสุดประทับใจจากประเทศเกาหลีใต้ ดัดแปลงจากเว็บตูนยอดนิยม พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้ผู้ชมชาวไทยก่อนเข้าฉายวันที่ 30 ตุลาคมนี้
ภาพยนตร์กำกับโดย คิม ยงฮวาน (Kim Yong-hwan) ผู้กำกับมากประสบการณ์ในวงการอนิเมชันของเกาหลี ถ่ายทอดเรื่องราว มิตรภาพ ความทรงจำ และพลังของ “จดหมาย” ที่เปลี่ยนชีวิต ผ่านภาพที่อบอุ่น ละเมียดละไม และการเล่าเรื่องที่ลึกซึ้งกินใจ จนคว้ารางวัลจากเทศกาล BIAF 2024 (Bucheon International Animation Festival)
ตัวอย่างใหม่ ที่ปล่อยออกมาถ่ายทอดบรรยากาศของโรงเรียน ช่วงวัยแห่งการเติบโต และ “จดหมายลึกลับ” ที่นำพาตัวละครไปสู่ความจริงบางอย่างในอดีต สร้างทั้งความอบอุ่น ปริศนา และความหวังในเวลาเดียวกัน
ผู้กำกับคิม ยงฮวาน (Kim Yong-hwan) เผยถึงแนวคิดเบื้องหลังภาพยนตร์ว่า “ผมอยากสร้างภาพยนตร์ที่ผู้ชม ได้ยินหัวใจของตัวเอง อีกครั้ง ในโลกที่การสื่อสารรวดเร็วเกินไป จดหมายคือสิ่งเดียวที่บังคับให้เราหยุดคิด และจริงใจกับความรู้สึกของเราอย่างแท้จริง เราไม่ต้องการแค่ดัดแปลงเว็บตูนให้สวยขึ้น แต่ต้องการ ‘ทำให้มันเติบโต เป็นเวอร์ชันที่ลึกกว่า อบอุ่นกว่า และมีพลังเยียวยามากกว่าเดิม”
ขณะที่ โปสเตอร์หลักล่าสุด เลือกใช้โทนแสงธรรมชาติสีเขียวสดใส สื่อถึงช่วงเวลาของฤดูใบไม้ผลิ–ฤดูร้อน พร้อมจัดวางตัวละครหลักทั้งสามคนในสถานที่สำคัญของเรื่องอย่างมีความหมาย ถ่ายทอดความรู้สึกของ “การค้นหา” และ “การเชื่อมโยงหัวใจ” ได้อย่างงดงาม
“YOUR LETTER จดหมายของยอน” พร้อมส่งต่อความอบอุ่นและความทรงจำให้ผู้ชมชาวไทย 30 ตุลาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ ติดตามข่าวสารล่าสุดได้ทาง Facebook, Youtube, Instagram, X, Tiktok
