โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชวนร่วมแบ่งปันช่วงเวลาแห่งการให้ ส่งต่อความสุขปลายปี ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เชิญชวนทุกคนร่วมสัมผัสช่วงเวลาแห่งการให้ ส่งต่อความสุขและโมเมนต์ดีๆ ปลายปี ผ่านหลากหลายกิจกรรมกว่า 100 อิเวนต์ทุกสาขาทั่วประเทศ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2568 อาทิ การบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ เทศกาลอาหารอร่อยจากทั่วไทย เวิร์กชอปสร้างสรรค์ กิจกรรมกับสัตว์เลี้ยงน่ารัก และเวทีแสดงความสามารถของเยาวชน ตอกย้ำพื้นที่แห่งการเป็นศูนย์กลางชีวิตของทุกคน หรือ Central to Life ที่มุ่งมอบประสบการณ์ที่อบอุ่นและประทับใจในกับทุกท่านในทุกครั้งที่มาใช้บริการ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมแบ่งปันช่วงเวลาแห่งการให้ไปด้วยกัน ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคนในครอบครัว อาทิ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุวรรณภูมิ (ลาดกระบัง)
8 พ.ย. 68 – 9 พ.ย.68 และ 15 พ.ย.68 – 16 พ.ย. 68
ร่วมเติมเต็มความสุขปลายปีด้วยกิจกรรม Workshop D.I.Y Happiness Keychain ชวนทุกคนมาสร้างพวงกุญแจชิ้นพิเศษในแบบของตัวเอง เพื่อเป็นของขวัญแทนใจให้คนสำคัญหรือเก็บไว้เป็นที่ระลึกแห่งความสุข
15 พ.ย. 68 – 16 พ.ย. 68ชวนทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีใน โอกาสครบรอบ 6 ปีของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สุวรรณภูมิ (ลาดกระบัง) กับกิจกรรมพิเศษและโปรโมชันดี ๆ ตลอดสองวัน เพื่อขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างอบอุ่นเสมอมา
22 พ.ย. 68 – 23 พ.ย. 68ท้าทายความคิดและกลยุทธ์ไปกับ The Chess Battle ศึกหมากรุกสุดเข้มข้นที่รวบรวมเหล่านักวางหมากฝีมือดีมาประชันความคิดวางแผนกันอย่างเข้มข้น
26 พ.ย. 68เชิญชวนทุกคนร่วม “รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” เพื่อสานต่อการให้ที่ยิ่งใหญ่ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในยามฉุกเฉิน เติมเต็มความสุขใจด้วยการให้ที่มีความหมาย
29 พ.ย. 68 – 30 พ.ย. 68พบกับการแข่งขัน Cube Battle ศึกลูกบาศก์เจ้าความเร็ว ที่เปิดเวทีให้เหล่านักแก้ลูกบาศก์ฝีมือฉกาจมาประชันความเร็วกันอย่างใกล้ชิด พร้อมชวนผู้ชมร่วมลุ้นและเชียร์ในทุกวินาทีของการแข่งขัน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ
16 พ.ย. 68ร่วมส่งแรงใจให้เหล่านักเทควันโดเยาวชนในกิจกรรม Taekwondo Championship 2025 ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจด้วยพลัง ความมุ่งมั่น และสปิริตของนักกีฬา เพื่อชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
21 พ.ย. 68 – 30 พ.ย. 68เตรียมพบกับ Jumptopia ที่ยกขบวนเครื่องเล่นหลากหลายมาให้ชาวสมุทรปราการได้กระโดด และปล่อยพลังกันแบบเต็มที่ได้ทั้งครอบครัว
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
1 พ.ย. 68 – 12 พ.ย. 68พบกับงาน โครงการหลวง 2568 ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์จากยอดดอย สดใหม่ และปลอดภัยจากเกษตรกรโครงการหลวง ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ ดอกไม้สด ผลิตภัณฑ์แปรรูป และสินค้าสุขภาพมากมาย ให้ทุกคนได้เลือกช้อปอย่างอิ่มใจในบรรยากาศเรียบง่ายและร่มรื่น
1 พ.ย. 68 – 30 พ.ย. 68ร่วมเก็บภาพความทรงจำสุดเก๋กับ Halloween Photo Spot จุดถ่ายภาพธีมแฟนตาซีที่ยังเปิดให้ทุกคนได้มาโพสท่าถ่ายรูปกันตลอดเดือน
15 พ.ย. 68 – 16 พ.ย. 68เปิดศึกแห่งการประชันคำใน Crossword Tournament 2025 – Thailand Series ที่รวบรวมเหล่านักเล่นคำรุ่นประถมจากทั่วภูมิภาคมาท้าทายความสามารถ สร้างแรงบันดาลใจแห่งการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ในบรรยากาศของมิตรภาพและการแบ่งปัน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา
14 พ.ย. 68 – 23 พ.ย. 68พบกับงานหนังสือและศิลปะในบรรยากาศอบอุ่นกับ “อ่านไป อาร์ตไป” ครั้งที่ 1 งานที่รวมสำนักพิมพ์ชื่อดังและนักเขียนมากมาย พร้อมมุมกิจกรรมศิลปะที่เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สร้างสรรค์ผลงานในสไตล์ของตัวเอง
27 พ.ย. 68ร่วมส่งต่อการให้ที่มีคุณค่ากับกิจกรรม “รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามวิกฤติ เติมเต็มพลังใจให้สังคมอบอุ่นมากยิ่งขึ้น
27 พ.ย. 68 – 30 พ.ย. 68ปิดท้ายเดือนด้วยงาน “3 แซ่บ ตะลุยกิน” ที่รวมร้านอาหารชื่อดังจากแปดริ้วกว่า 30 ร้าน
การันตีความอร่อยจากอินฟลูเอนเซอร์สายกินที่จะมาแนะนำเมนูเด็ดให้ทุกคนได้อิ่มอร่อยอย่างแน่นอน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี
13 พ.ย. 68งานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้พบปะบริษัทผู้จ้างงาน เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้คนในชุมชน
16 พ.ย. 68Beyblade X 2025 ศึกแห่งความเร็วและพลังของเหล่านักสปินที่จะมาวัดฝีมือกันในสนามสุดเร้าใจ ครั้งยิ่งใหญ่ของปี 2025
16 พ.ย. 68กิจกรรมพิเศษจากแบรนด์ ADDA ในแคมเปญ “Play Your Style” ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พบกับ “คุณเน็ต – สิริภพ มานธิคุณ” และรับโปรโมชันสุดคุ้มลดสูงสุดถึง 60%
18 พ.ย. 68 – 23 พ.ย. 68อิ่มอร่อยไม่มีวันหยุดกับงาน “Saraburi Trendy Tastes” ที่รวบรวมร้านเด็ดกว่า 100 ร้านจากทั่วจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านรสต้นตำรับ ของหวาน และเครื่องดื่มสุดชิค ให้ทุกคนได้อิ่มอร่อยไปกับบรรยากาศสบาย ๆ สไตล์ชาวสระบุรี
29 พ.ย. 68พบกับปรากฏการณ์แห่งดนตรีในงาน “Drum Meeting” ครั้งแรกของจังหวัดสระบุรี ที่รวบรวมมือกลองกว่า 50 คนมาโชว์พลังเสียงพร้อมกันอย่างยิ่งใหญ่
โรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร
10 พ.ย. 68 – 16 พ.ย. 68สัมผัสความน่ารักในแบบใกล้ชิดกับกิจกรรม “Enjoy Zoo” ที่ยกขบวนสัตว์แสนน่ารักและสัตว์หายากมาให้ชมอย่างใกล้ชิด
28 พ.ย. 68 –30 พ.ย. 68การประกวดปลากัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง รวมปลากัดสายพันธุ์สวยงามจากผู้เพาะเลี้ยงชั้นนำ พร้อมร้านค้าร่วมงานกว่า 50 ร้าน ให้คนรักสัตว์น้ำได้เพลิดเพลินและแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างใกล้ชิด
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี
22 พ.ย. 68 – 23 พ.ย. 68สัมผัสแนวคิดการใช้ชีวิตเชิงบวกในงาน “Good Life Fest 2025” ที่ชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้มุมมองใหม่ของ “การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า” ผ่านกิจกรรมภายใต้แนวคิด “การเตรียมตัวตายอย่างเข้าใจ” เพื่อใช้ชีวิตวันนี้ให้ดีที่สุด
30 พ.ย. 68ปิดท้ายเดือนไปกับเหล่านักสปินใน Beyblade X Lopburi ศึกประชันความเร็วและเทคนิคที่ทุกคนรอคอย ขอเชิญมาร่วมลุ้นแชมป์และแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขในสนามแห่งมิตรภาพ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี
ทุกวันศุกร์–อาทิตย์ ตลอดเดือน พ.ย. 68 ชวนช้อปไปกับ ตลาดนัดของดีวิถีชุมชน ที่รวมของดีจากเกษตรกรท้องถิ่น ทั้งของกิน ของใช้ และงานหัตถกรรมพื้นบ้าน ให้ได้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ
28 พ.ย. 68 – 30 พ.ย. 68เติมเต็มความสุขของคนรักกาแฟในงาน “The Coffee Craft Market” เทศกาลกาแฟครั้งใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรี ที่รวมร้านกาแฟชื่อดังมากกว่า 30 ร้าน พร้อมเวิร์กชอปและกิจกรรมสุดพิเศษสำหรับคอกาแฟโดยเฉพาะ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง
29 พ.ย. 68ชวนเด็ก ๆ และครอบครัวร่วมชมความมั่นใจของเหล่าหนูน้อยใน Young Next Super Model เวทีประกวดสุดสร้างสรรค์ ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้การแสดงออกและพัฒนาบุคลิกภาพ ชิงเงินรางวัลพิเศษ
29 พ.ย. 68 – 30 พ.ย. 68พบกับการแข่งขัน Balance Bike สำหรับน้อง ๆ วัยซน มาร่วมฝึกสมาธิ ฝึกการทรงตัว และใช้เวลาร่วมกับครอบครัวในบรรยากาศอบอุ่น พร้อมของรางวัลมากมายที่รออยู่ในสนาม
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด
22 พ.ย. 68 – 23 พ.ย. 68ร่วมส่งต่อความสุขผ่านกิจกรรม Robinson Lifestyle Balance Bike การแข่งขันจักรยานขาไถสุดน่ารักสำหรับน้อง ๆ หนู ๆ ที่จะได้มาประลองความเร็วและความมั่นใจในสนาม พร้อมรับถ้วยรางวัลและของที่ระลึกมากมาย
24 พ.ย. 68 – 30 พ.ย. 68เติมเต็มความสุขส่งท้ายเดือนกับกิจกรรม “ร้อยเอ็ดกลางแปลง” ที่ยกขบวนภาพยนตร์ดังมาให้ทุกคนได้รับชมกันแบบฟรี ๆ ในบรรยากาศสบาย ๆ รับลมปลายปี
โรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน
8 พ.ย. 68 และ 22 พ.ย. 68ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ในกิจกรรม “รวมพลังทำดี บริจาคโลหิต” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ เติมเต็มความสุขใจด้วยการแบ่งปันสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อชีวิต
9 พ.ย.6 8 และ 23 พ.ย. 68ขอเชิญรับบริการ ตัดผมฟรี จากนักเรียนจิตอาสา ที่จะมามอบบุคลิกภาพที่ดีและความมั่นใจให้กับทุกคน พร้อมเป็นแรงบันดาลใจแห่งการให้ผ่านการทำความดีเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่
28 พ.ย. 68 – 7 ธ.ค. 68พบกับมหกรรมยานยนต์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี Motor Show 2025 ที่รวมค่ายรถชั้นนำ พร้อมโปรโมชันพิเศษสุดแรงแห่งปี ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ ให้คนรักรถได้เลือกชมและจองกันในดีลพิเศษ
29 พ.ย. 68รวมพลคนรักรถในงาน Bowin Car Show ที่สาวกคนรักรถ Ford ห้ามพลาด รวมทุกรุ่นมาให้ชมอย่างใกล้ชิด พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ๆ ที่ชื่นชอบรถสไตล์เดียวกัน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุรินทร์
24 พ.ย. 68 – 30 พ.ย. 68ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งการกีฬาใน Robinson Lifestyle Champion League 2025 การแข่งขันเทควันโดเก็บคะแนนสะสม จัดร่วมกับ สโมสรเทควันโดสุรินทร์ภักดี ที่รวบรวมนักกีฬาฝีมือดีจากทั่วภูมิภาคมาประชันกันอย่างเข้มข้น
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง
14 พ.ย. 68 – 23 พ.ย. 68ชมและสัมผัสเทคโนโลยีแห่งอนาคตในงาน “Motor & EV Expo 2025” มหกรรมยานยนต์และนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าครั้งยิ่งใหญ่ของปี ที่รวบรวมรถยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฮเทคจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำมาให้ได้เลือกชมกันอย่างจุใจ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชบุรี
24 พ.ย. 68 – 30 พ.ย. 68ปิดท้ายเดือนอย่างอิ่มเอมใจในงาน “จักรวาลลาภปาก” เทศกาลแห่งความอร่อยที่รวบรวมของกินจุก ๆ ของหวาน และเมนูเด็ดจากร้านดังทั่วราชบุรี มาให้ทุกคนได้ลิ้มลองในที่เดียว
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ปราจีนบุรี
13 พ.ย. 68 – 19 พ.ย. 68มาสนุกกันทั้งครอบครัวกับงาน “Jump Space” ที่ยกด่านแทรมโพลีนและโซนกิจกรรมสุดมันส์มาไว้ในที่เดียว ชวนเพื่อน ๆ มาวัดความแม่น ความเร็ว และความแข็งแรง พร้อมมุมถ่ายภาพสุดคูลสำหรับสายคอนเทนต์ที่มาเก็บโมเมนต์สุดแอคทีฟ
โรบินสันไลฟ์สไตล์ นครศรีธรรมราช
ตลอดเดือน พ.ย. 68ชวนช้อปปิ้งใน ตลาดนัดติดแอร์ ตลาดนัดสุดชิลในบรรยากาศสบาย ๆ รวมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการท้องถิ่น ทั้งสินค้าแฟชั่น ของใช้ ผัก ผลไม้ และของฝากมากมาย ให้ทุกคนได้เลือกช้อปอย่างจุใจตลอดเดือน
22 พ.ย. 68 – 23 พ.ย. 68พบกับกิจกรรม รวมพลคนน่ารัก ครั้งที่ 7 โดยบ้านครูเอ็ม ที่จะมอบความสุขผ่านการแสดงดนตรีและโชว์จากเหล่านักเรียน เติมเต็มบรรยากาศแห่งความอบอุ่นให้กับคนในชุมชน
โรบินสันไลฟ์สไตล์ บุรีรัมย์
15 พ.ย. 68 – 16 พ.ย. 68สายซิ่งห้ามพลาดกับการแข่งขัน “Tamiya Mini 4WD Tournament” สนามประลองรถจิ๋วที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงฝีมือการแต่งรถและคว้ารางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท
29 พ.ย. 68ร่วมชื่นชมความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยใน การประกวดนาฏศิลป์ “นาฏดุริยะพริ้งเพริศ เทิดพระเกียรติ” เวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางศิลปะการแสดง ถ่ายทอดความอ่อนช้อยและความตั้งใจอย่างสง่างาม
โรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร
14 พ.ย. 68 – 16 พ.ย. 68ร่วมส่งแรงใจให้เหล่านักสู้จิ๋วใน การแข่งขันเทควันโด Taekwondo 2025 ที่รวบรวมนักกีฬาเยาวชนจากทั่วภูมิภาคมาประชันฝีมือ แสดงศิลปะการต่อสู้และการป้องกันตัว
22 พ.ย. 68การแข่งขันหมากฮอสระดับประถมศึกษา เวทีแห่งการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความอดทนของเยาวชน ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตรรวมมูลค่ากว่า 6,000 บาท
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉลอง
21 พ.ย. 68 – 25 พ.ย. 68 สัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์ตัวจิ๋วในงาน “Zoo Zar” ที่รวมแก๊งค์ขนฟูและสัตว์ Exotic หลากหลายสายพันธุ์ พร้อมกิจกรรมสนุก ๆ ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างในบรรยากาศอบอุ่น
27 พ.ย. 68 – 11 ธ.ค. 68พบกับความอร่อยจากแบรนด์ GPR Gold Cookies เบเกอรี่ชื่อดังจากมาเลเซีย พร้อมเมนูคุกกี้เนยแท้ระดับพรีเมียมให้ทุกคนได้ลิ้มลอง หรือช้อปเป็นของขวัญของฝากแสนอร่อยแสดงความปรารถนาดีให้กับคนที่คุณรัก
29 พ.ย. 68 – 30 พ.ย. 68ร่วมเชียร์และส่งแรงใจให้นักกีฬาใน Taekwondo Championship 2025 การแข่งขันเทควันโดยิ่งใหญ่บนเกาะภูเก็ต ที่รวบรวมนักกีฬากว่า 500 คน พร้อมการแสดงโชว์พิเศษจากนักกีฬาเทควันโดรุ่นจิ๋วที่มาสร้างสีสันและแรงบันดาลใจให้กับทุกคน
ทุกวันพฤหัสบดีและอาทิตย์ ตลอดเดือน พ.ย. 68
เพลิดเพลินกับตลาดยามค่ำใน Chalong Chill x Food Truck ตลาดบรรยากาศดีที่รวมร้านอาหารชื่อดังจากทั่วภูเก็ต พร้อมดนตรีสดและโซนชิลล์ให้ทุกคนได้ใช้เวลาแห่งความสุขกับคนที่รัก
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง
14 พ.ย. 68 – 19 พ.ย. 68เติมเต็มความอร่อยในงาน “เจ๊...พาชิม FestiFood” ที่ยกทัพร้านอาหารชื่อดังกว่า 50 ร้านทั่วภูเก็ตมาเสิร์ฟความอร่อยถึงที่ ทั้งของคาว ของหวาน และเครื่องดื่มสุดชื่นใจ ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกัน
21 พ.ย. 68 – 23 พ.ย. 68เสริมพัฒนาการให้กับน้องๆ ในกิจกรรม Balance Bike Competition การแข่งขันจักรยานขาไถที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ฝึกสมาธิและทักษะการทรงตัว ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
26 พ.ย. 68 – 10 ธ.ค. 68ชวนเหล่าคนรักสัตว์มาสนุกในงาน Pet Safari ที่รวมสัตว์แปลกน่ารักหลากหลายสายพันธุ์กว่า 50 ชนิด ทั้งงูหลาม อีกัวนา และคาปิบาร่า
29 พ.ย. 68เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้คุณหนู ๆ ได้แสดงศักยภาพใน Kids Market ตลาดน่ารักสำหรับเด็ก ๆ ที่รวมของเล่น ของใช้ และมุมกิจกรรมสุดคิ้วท์ ให้ได้สนุกทั้งการช้อป การถ่ายรูป และกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย
ทุกวันจันทร์และอังคาร ตลอดเดือน พ.ย. 68
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ใน Workshop Art & Music เวิร์กชอปศิลปะและดนตรีที่ให้น้อง ๆ ได้ลงมือทำด้วยตัวเอง ฝึกฝนจินตนาการ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจและรอยยิ้มกลับบ้าน
ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และอิเวนต์ใหม่ๆ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle (https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall)