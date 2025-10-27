CRAFT เสิร์ฟความสนุก พร้อมเมนูสุดพิเศษตลอดเดือนตุลาคม

เดือนตุลาคมนี้ CRAFT โซเชียลฮับแห่งโรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ ชวนมาสัมผัสประสบการณ์รสชาติพิเศษกับ “Sip the World” การเฉลิมฉลอง วันกาแฟสากล ตลอดทั้งเดือน ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทั่วโลก รังสรรค์โดยทีมงานนานาชาติของโรงแรมฯ ไปจนถึงการเปิดตัว Crafty-Misu เครื่องดื่มที่ได้แรงบันดาลใจมาจากขนมทีรามิสุ และ Halloween Brews เมนูกาแฟลิมิเต็ดอิดิชัน
Sip the World
เนื่องในโอกาสวันกาแฟนานาชาติ CRAFT นำเสนอเมนูสุดพิเศษ “Sip the World” บอกเล่าเรื่องราวผ่านวัฒนธรรมกาแฟนานาชาติตลอดเดือนตุลาคม โดยทีมงานที่มาจากนานาชาติของโรงแรมฯ นั้นเป็นผู้คัดสรรเครื่องดื่มแต่ละแก้ว เพื่อนำเสนอรสชาติโปรดจากบ้านเกิด ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2568
กาแฟพิเศษแต่ละเมนูของ “Sip the World” เล่าเรื่องราววัฒนธรรมและความทรงจำของบ้านเกิด ผ่านการบรรจงสร้างสรรค์ของทีมงานผู้มาจากหลากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
● German Eiskaffee – เอสเพรสโซกับไอศกรีมวานิลลา ส่งกลิ่นอายของบ่ายวันสบายๆ สไตล์ยุโรป (แรงบันดาลใจจากคุณ Patrick Both ตำแหน่ง General Manager)
● Melbourne Magic – ดับเบิ้ลริสเทรตโต้ใส่นม เมนูสะท้อนจิตวิญญาณของเมืองหลวงแห่งกาแฟของประเทศออสเตรเลีย (แรงบันดาลใจจากคุณ Shane Jameson ตำแหน่ง Cluster Director of Sales & Marketing)
● Einspänner – เอสเพรสโซท็อปด้วยวิปครีม เมนูคลาสสิกสไตล์เวียนนา (แรงบันดาลใจจากคุณ Sharon Kaserer ตำแหน่ง Director of Marketing Communications)
● Vietnamese Egg Coffee (Cà Phê Trứng) – เอสเพรสโซเข้มข้นผสมผสานไปด้วยไข่และนมข้นหวาน สูตรดั้งเดิมที่ครองใจผู้คนฮานอยมาอย่างยาวนาน (แรงบันดาลใจจากคุณ An Ngoc Van Do ตำแหน่ง Cluster Director of Revenue)
● Café de Olla – กาแฟผสมอบเชยและเครื่องเทศสูตรต้นตำรับแบบเม็กซิกัน (แรงบันดาลใจจาก เชฟ Lamberto Valdez Lara ตำแหน่ง Cluster Executive Chef)
● The Bicerin Coffee – เอสเพรสโซผสมผสานกับนูเทลล่า ช็อกโกแลตและครีม (แรงบันดาลใจจาก เชฟ Danilo Aiassa ตำแหน่ง Head Chef ชาวอิตาเลียน)
● Fennel & Cinnamon Masala Coffee – กาแฟผสมยี่หร่าและอบเชย (แรงบันดาลใจจากเชฟ Gourav Sharma ตำแหน่ง Cluster Indian Specialty Chef)
● Arabic Coffee – กาแฟอาหรับดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมอินทผลัม (แรงบันดาลใจจากเชฟ Tareq Mazen Imran Aldweik ตำแหน่ง Cluster Arabic Specialty Chef)
CRAFTY-MISU: Tiramisu, Reimagined
ลืมจานของหวานแบบเดิมๆ เมื่อ CRAFT ชวนคุณมาลิ้มลอง “CRAFTY-MISU” ทีรามิสุที่ถูกแปลงโฉมใหม่เป็นเครื่องดื่ม 2 สไตล์: Fifty-Two Misu (เอสเพรสโซ KARO 52 กับครีมมาสคาร์โปเนเย็น และเลดี้ฟิงเกอร์) กับ Matcha Misu (มัทฉะกับครีมมาสคาร์โปเนเย็น และเลดี้ฟิงเกอร์)
Halloween Brews
ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนแบบมีสไตล์ CRAFT ชวนคุณมาสัมผัสบรรยากาศสนุกสุดขนลุกกับครีเอชันพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 ตุลาคมนี้ เชิญพบกับเมนูเครื่องดื่มลิมิเต็ดอิดิชัน ได้แก่:
● Spooky Lod Chong: กะทิ มัทฉะ น้ำเชื่อมลอดช่อง และมันม่วง เสิร์ฟความหอมหวานแบบไทยๆ
● Pumpkin Shade: Havana 7YO เหล้าดาร์กรัม ผสมฟักทองบด นม และวิปครีม เครื่องดื่ม ที่แฝงกลิ่นอายฤดูใบไม้ร่วง
CRAFT ยังคงยืนหนึ่งในฐานะจุดหมายของคนรักกาแฟและผู้ที่รักในการพบปะ แลกเปลี่ยน และดื่มด่ำกับประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหากาแฟทั่วโลกกับคอนเซ็ปต์ Sip the World ความหวานซ่อนลูกเล่นจาก Crafty-Misu หรือความสนุกในธีม Halloween Brews ตลอดเดือนตุลาคมนี้ CRAFT พร้อมมอบความประทับใจที่หลากหลายให้กับทุกอารมณ์และทุกรสนิยม