จริงหรือปั่น? “หลิงหลิง-ออม” ใช้รถขนเงินแฟนคลับ 100 ล้าน! ปลื้มช่วยช่อง 3 หาเงิน ซีรีส์เพียงเธอฯ อีพีแรก โฆษณา 85 ตัว!

เป็นคู่จิ้นซีรีส์แนวแซฟฟิก ที่แรงไม่แผ่วจริงๆ สำหรับและล่าสุด เพียงเธอ Only You The Series ที่ทั้งคู่กลับมาแสดงร่วมกัน ก็มีข่าวว่าฟันโฆษณาไปถึง 85 ตัว ตั้งแต่อีพีแรก สร้างความฮือฮาสะท้านวงการ อีกทั้งมีข่าวว่าแฟนคลับซัปพอร์ตเปย์เงิน 100 ล้านบาท ถึงขั้นต้องนำรถมาขนเงิน ซึ่งเรื่องดังกล่าวถูกเปิดเผยในรายการ 3 แซ่บที่ทั้งคู่ไปออกรายการด้วยกัน ล่าสุด หลิงหลิง-ออม ได้เปิดใจเคลียร์ทุกประเด็นในงาน Pantene Miracles Treatment Grand Opening Launchหลิง : “เพราะมันเป็นดอกไม้ แกะไม่ได้”ออม : “มันเป็นดอกไม้แล้วกว่าจะแกะ ทีมงานเราก็มีอยู่แค่นั้น บางครั้งเราก็ต้องเกณฑ์คนจากโรงงานป๊ามาช่วยแกะด้วยหลิง : “เพราะเงินในบัญชีหนูก็ยังไม่ถึง (หัวเราะ) ไม่น่านะคะ คือคิดอยู่ว่ามันแกะยากนิดหนึ่ง ก็อาจจะเก็บไว้อย่างนั้น ไปเป็นเมมโมรี่ของหลิงเลย”ออม : “หลิง : “ออม : “อาจจะเป็นไปได้ค่ะ ขอให้นับได้ 100 ล้าน”ปลื้มแทนช่อง 3 ซีรีส์เพียงเธอ ออนแอร์อีพีแรก โฆษณาเข้าถึง 85 ตัวออม : “ขอบคุณค่ะคุณลูกค้าหลิง : “อันนี้แหล่งข่าวมาจากไหน (หัวเราะ)”ออม : “ก็ดีใจมากที่แฟนๆ ทำให้ชีรีส์ของเราถูกแชร์ไป”หลิง :(จะทำสถิติลูกค้าหลั่งไหลทุกเรื่องเลยไหม?) ยังไม่ได้นั่งนับ แล้วก็ยังไม่ได้ดูตอนแรกเลย เพราะวันนั้นซ้อมแฟนมีตฯ อยู่”ออม : “มีสิทธิ์ค่ะเจ๊ เพราะว่ามันเยอะมากเลย”หลิง : “แฟนมีตติ้งเสิร์ฟหวานฉ่ำ คืนความสุขให้แฟนๆออม : “ก็ดีนะคะ เหมือนเราได้คืนความสุขให้แฟนๆ ด้วย เดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ใหญ่อีกโปรเจกต์หนึ่ง ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เป็นแฟนคอนเสิร์ต ในส่วนนี้อาจจะมีกายกรรม โหนสลิง (หัวเราะ)”หลิง : “เป็นสเกลที่น่าจะเยอะสุดตั้งแต่ทำมาออม : “ก็จัด 30 รอบ (หัวเราะ) บอกแล้วนะคะว่าต้องหารร้อย วางไว้แค่ 1 วันค่ะ แต่ถ้าบัตรหมดเร็วจะมีการเพิ่มรอบไหม ก็ยังไม่รู้”หลิง : “โมเมนต์เอาหมวกปิดหน้า ใครที่เข้าชมก็เห็นตามนั้นค่ะ”ออม : “(ยิ้มฮ็อบ) ไม่มีอะไรให้ชี้แจงค่ะ บริสุทธิ์ใจ ก็ตามที่ทุกคนเห็นเลย”ไม่นอยด์ ถูกวิจารณ์สวยพอเป็นนางเอก?ออม : “ไม่กำหมัดเลยก็สามารถวิจารณ์ได้ค่ะ ส่วนที่บอกว่าคำถามแบบนี้เราเจอมาตั้งแต่แรกๆ จริงเปล่าเนี่ย แสดงว่าพี่เห็นส่งมาให้หนูอ่านด้วย ยังไม่เห็นเลยยังไม่เคยเห็นแต่น่าจะเป็นสิทธิ์ของเขาแหละที่จะวิจารณ์ได้ เราก็แอบเล่นไอจีอยู่ตลอดเวลา เห็นบ้างไม่เห็นบ้าง แต่ว่าถ้าอันไหนที่เห็นเราก็มักจะทำให้เขารู้อยู่แล้วว่าเราเห็น ส่วนที่แฟนคลับเข้าไปปกป้อง อันนี้ยังไม่ได้เข้าไปอ่านจริงๆ ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะ จะตั้งใจทำงานครับ”หลิงหลิงป้องออม สวยและทำงานเก่งหลิง : “ใช่ คนเราสวยคนละแบบ”ออม : “ทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเองนะคะ ส่วนเราเหมาะสมไหม ก็ต้องให้คนอื่นตอบแล้ว”หลิง : “แต่ว่าเขาทำงานเก่งจริงๆ อันนี้เราว่าไม่ได้คือศักยภาพเขาถึงจริงๆ”หลิงหลิงน้อมรับคอมเมนต์พลังบวกเชิงสังหาร การแสดงไม่เป๊ะ แต่หน้าเป๊ะ เลือกรับแต่คอมเมนต์ที่มีประโยชน์เท่านั้นหลิง : “(หัวเราะ) ขอบคุณนะคะ คือจริงๆ เราทั้งคู่น้อมรับทุกคำติชมอยู่แล้วอะไรที่คอมเมนต์ที่มีประโยชน์ต่อเราเราก็น้อมรับตลอดเลย ก็ขอขอบคุณทุกคำชื่นชมและคอมเมนต์ที่เป็นประโยชน์ให้กับเราได้เรียนรู้ค่ะ”ฃออม :เราไม่ได้เจอดรามาบ่อยๆ นะ เราก็เทกในสิ่งที่มันจริงถ้าอันไหนไม่จริงเราก็ปล่อยไปทุกคนมีสิทธิ์วิจารณ์ได้ ยิ่งสูงยิ่งหนาวไม่แน่ใจ จริงๆ มันก็แล้วแต่มุมมองว่าเราจะมองว่ามันเป็นยังไงส่วนตัวถ้าเรามองข้ามอะไรไม่ดีไปได้ออมว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากค่ะ”