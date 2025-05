“มาดามแป้ง” ทำใจ เข้าสู่ช่วงวัยชรา ปีหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว!

เปิดตัวครั้งแรกในฐานะ New face Of L’Oreal Paris Revitalife สำหรับซึ่งเจ้าตัวเผยว่าตื่นเต้นมาก อีกทั้งปีหน้าจะเข้าสู่วัยชรา อายุ 60 แล้ว“ตื่นเต้น ปกติตรงนี้จะเป็นผู้สื่อข่าวกีฬา แต่วันนี้เป็นผู้สื่อข่าวความงาม ก็เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจค่ะที่ถูกเลือกเป็น new face of l'oreal อยากบอกว่าประทับใจมาก เป็นตัวช่วยโดยธรรมชาติมาก ต้องบอกว่าหน้าแป้งไม่ได้ผ่านการทำอะไรมาเลย คืออย่างที่ทราบว่า ปีหน้าแป้งอายุ 60 ปี แป้งเกิดปี 2509มาอยู่ตรงนี้ได้ถือเป็นกำลังใจที่ดี ตัวแป้งเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับสนามบอลมา 19 ปี เพราะฉะนั้นมายืนตรงนี้ได้ก็รู้สึกว่าแฮปปี้ รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ๆ ใช้เวลาในการตัดสินใจอยู่นาน ก็ดีใจและตื่นเต้น”แฮปปี้ถูกยกสวยอมตะไม่มีใครล้มได้“ดีใจค่ะ จริงหรอคะและยิ่งแป้งเป็นคนที่มีเรื่องราวในชีวิตเยอะ เห็นข่าวแป้งทำงานตลอดเวลา เวิร์ก ไลฟ์ บาลานซ์ น้อยมาก แต่ก็ต้องจัดการ แล้วพอปีหน้าเราก้าวเข้าสู่เลข 6 ได้ยินคำแบบนี้ก็ยิ่งรู้สึกว่าดีต่อใจอย่างแท้จริงก็มีคนถามว่าออกกำลังกายไหม ก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย แต่เป็นคนที่แอ็กทีฟและทำงานหลายอย่าง อาจจะเพราะว่าอยู่กับความตื่นเต้นตลอดเวลาทั้งธุรกิจประกันที่ทำ ทั้งงานกีฬาฟุตบอล เหมือนการทำฟุตบอลจะมีแพ้ มีชนะก็เหมือนขึ้นสวรรค์กับลงนรก เหมือนมี 3 หน้า”เล็งดึง “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” เข้าก๊วนปาร์ตี้นางเอก“น้องๆ น่ารักมาก น้องๆ คือเป็นคนที่งามอย่างทรงคุณค่าอย่างแท้จริง น้องชมแป้งเจอบ่อย ก็เคยไปรายการ 3 แซ่บของโพลีพลัส ก็จะเจอน้อง แล้วแป้งมีโอกาสได้ไปคานส์ก็มีโอกาสได้เจอกับน้องเพิ่งเป็นโควิด ไม่รู้ติดจากไหน ไม่เคยป่วยต้องเข้ารพ.มาก่อนเลย“แป้งเพิ่งหายจากโควิด มาได้สัก 18 วัน เป็นเยอะมากเลยนะคะ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว เราไม่รู้ว่าไปติดมาได้ยังไง วันที่ทราบคือกำลังประชุมผู้ถือหุ้นอยู่แล้วระหว่างประชุม หมอก็ไลน์มา เราก็แบบเอาไงดีไม่กล้าพูด แต่ว่าโชคดีที่กรรมการที่นั่งข้างๆ ท่านไม่ติด ก็เข้าโรงพยาบาลไปทำใจให้คิดบวก เตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงวัย เป็นมาดามได้ผ่านทั้งประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีแล้วก็ทำได้หลายเรื่อง ก็เป็นกำลังใจให้คนที่อยู่ในวัยเดียวกับแป้ง จริงๆ แล้วแป้งเชื่อว่าวัยที่เพิ่มขึ้นนั้น สิ่งที่ตามมาซึ่งหาได้ยาก ก็คือประสบการณ์ชีวิตแป้งเชื่อเสมอว่า แป้งมาเป็นมาดามแป้งได้ ก็เพราะผ่านประสบการณ์ทั้งที่ดีและทั้งไม่ดี สิ่งไม่ดีทุกครั้งแป้งก็มองว่าสิ่งที่ไม่ดีก็กลับมาแก้ไขและจดจำว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเราอีกครั้งเราจะเดินไปทางไหน