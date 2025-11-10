อดีตแฟนสาวแฉ “เจเรมี เรนเนอร์" ขู่แจ้ง “ตม.” ไล่ออกนอกประเทศ – เจ้าตัวโต้กลับ ยันฝ่ายหญิงตามตื๊อถึงเนื้อถึงตัว

ในข่าวอื้อฉาวล่าสุดของวงการฮอลลีวูด นักแสดงชื่อดัง “เจเรมี เรนเนอร์” หรือที่แฟนภาพยนตร์มาร์เวลรู้จักกันดีในบท “ฮอว์คอาย” ถูก “อีว์โจว”โปรดิวเซอร์และอดีตคู่ร่วมงานชาวจีน ออกมาเปิดเผยว่าเขาเคยข่มขู่จะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐ (ICE) เพื่อให้เธอถูกส่งตัวกลับประเทศ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากทั้งคู่เคยร่วมโปรเจกต์สารคดีเรื่อง Chronicles of Disney ซึ่งในระหว่างการทำงาน อีว์โจว อ้างว่าเธอเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเรนเนอร์ แต่ภายหลังกลับถูกปฏิบัติอย่างเย็นชา และถึงขั้นขู่จะทำให้เธอเดือดร้อนด้านกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายกฎหมายของเรนเนอร์ได้ตอบโต้กลับทันที โดย “มาร์ตี้ ซิงเกอร์” ทนายส่วนตัวของนักแสดง ได้ส่งจดหมายให้ โจว “หยุดและยุติ” พฤติกรรมกล่าวหาเขา พร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา รวมถึงการมีความสัมพันธ์โรแมนติกอย่างจริงจังตามที่ฝ่ายหญิงอ้าง
ซิงเกอร์ระบุว่าเรนเนอร์พบกับ อีว์โจว เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและยอมรับว่าเคยมี “ความสัมพันธ์โดยสมัครใจระยะสั้น”
ในคืนเดียวกัน แต่เขาได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการความสัมพันธ์ลึกซึ้งใด ๆ เพิ่มเติม โดยในคืนนั้นเขาได้จัดห้องรับรองให้เธอพักแยกต่างหากในบ้านของเขา
ในจดหมายดังกล่าวยังกล่าวหาว่า อีว์โจว ได้แตะต้องเรนเนอร์โดยไม่เหมาะสมระหว่างที่เขาขับรถไปส่งเธอที่สนามบิน อีกทั้งยังส่งข้อความเชิงชู้สาวตามมาในภายหลัง และเมื่อถูกปฏิเสธ ก็ข่มขู่ว่าจะ “เปิดโปง” เรื่องส่วนตัวของเขาเพื่อแลกกับการโปรโมตสารคดีของเธอ
ด้าน อีว์โจว ได้ให้สัมภาษณ์กับ Daily Mail โดยกล่าวหาว่าเรนเนอร์ดื่มสุราอย่างหนักในบ้านของเขาและตะโกนเสียงดังใส่เธอต่อเนื่องเป็นเวลาสองชั่วโมง จนเธอต้องหลบเข้าไปล็อกตัวเองในห้องน้ำด้วยความหวาดกลัว
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชื่อของเรนเนอร์เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องความรุนแรงหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม ก่อนหน้านี้ในปี 2019 เขาเคยมีคดีความกับอดีตภรรยา “ซอนนี พาเชโก” ซึ่งอ้างว่าเรนเนอร์ใช้สารเสพติด ข่มขู่จะฆ่าเธอ และยิงปืนภายในบ้านต่อหน้าลูกสาววัยเด็ก แม้เจ้าตัวจะออกมาปฏิเสธและระบุว่าเป็น “ข่าวคลิกเบตที่ทำร้ายความรู้สึก”
ในการให้สัมภาษณ์กับ The Guardian เมื่อกลางปีที่ผ่านมา เรนเนอร์กล่าวว่า “มันเจ็บปวดเมื่อถูกกล่าวหาด้วยสิ่งที่คุณไม่ได้ทำ” พร้อมยืนยันว่าตนและอดีตภรรยาตอนนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีและร่วมดูแลลูกสาวอย่างเท่าเทียม
เรนเนอร์ยังยืนยันว่าเขาไม่สนใจความคิดเห็นจากคนภายนอก “มันไม่ใช่เรื่องของคนอื่น” และมองว่าความจริงจะคงอยู่แม้ท่ามกลางเสียงวิจารณ์
ปัจจุบัน เจเรมี เรนเนอร์ กำลังถ่ายทำภาพยนตร์ Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery และซีรีส์ Mayor of Kingstown ที่เพิ่งได้รับการต่ออายุซีซันใหม่บนแพลตฟอร์ม Paramount+
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาจาก อีว์โจว ได้จุดกระแสใหม่ให้ชื่อของเขากลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง และอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนักแสดงที่พยายามกลับมายืนในวงการบันเทิงอีกครั้งหลังจากอุบัติเหตุเกือบเสียชีวิตในปี 2023 ที่ผ่านมา