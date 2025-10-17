กัมพูชาพร้อมส่งตัวเกาหลีใต้ 60 คนเอี่ยวแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลับโซลวันเสาร์

เอเอฟพี - กัมพูชาจะส่งตัวชาวเกาหลีใต้ 60 คน ที่ถูกควบคุมตัวเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการหลอกลวงทางไซเบอร์กลับประเทศในเช้าวันเสาร์ (18) ตามการระบุของเจ้าหน้าที่กรุงโซล หนึ่งวันหลังจากพนมเปญประกาศแผนเนรเทศคนเหล่านี้
“ประมาณเที่ยงคืนของคืนนี้ตามเวลาท้องถิ่นในกัมพูชา หรือเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้ตามเวลาเกาหลี คาดว่าจะมีเที่ยวบินเช่าเหมาลำออกจากพนมเปญไปยังอินชอน” วี ซอง-ลัค ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ กล่าวแถลงข่าว
“เนื่องจากเกือบทั้งหมดถูกจัดเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีอาญา พวกเขาจะถูกส่งตัวกลับประเทศตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเหมาะสม” วี ซอง-ลัค กล่าว
เกาหลีใต้ได้ส่งคณะทำงานไปยังกัมพูชาเมื่อวันพุธ เพื่อหารือเกี่ยวกับคดีงานปลอมและศูนย์หลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวพลเมืองเกาหลีหลายสิบคน
คิม จีนา รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศที่เป็นผู้นำทีมได้เข้าพบ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามร่วมกันในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลอกลวงทางออนไลน์ ตามคำแถลงของรัฐบาล
ก่อนหน้านี้ กรุงโซลระบุว่ามีชาวเกาหลีใต้ 63 คน ถูกเจ้าหน้าที่ในกัมพูชาควบคุมตัวอยู่ และให้คำมั่นว่าจะพาคนเหล่านี้กลับประเทศ
ในเช้าวันศุกร์ ชาวเกาหลีใต้ 2 คน ที่กำลังรอการส่งตัวกลับประเทศจากกัมพูชาเดินทางมาถึงสนามบินอินชอน ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลี นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังระบุว่า มีชาวเกาหลีใต้อีก 2 คน เดินทางกลับจากกัมพูชาเมื่อต้นสัปดาห์ แต่ไม่ได้ชี้แจงว่าทั้ง 4 คน ถูกเจ้าหน้าที่เนรเทศหรือไม่
วี ซอง-ลัค กล่าวว่า ชาวเกาหลีใต้ 63 คน มีทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมด้วยความสมัครใจและไม่สมัครใจในปฏิบัติการหลอกลวง
โซลระบุว่ามีชาวเกาหลีใต้ประมาณ 1,000 คน อยู่ในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการหลอกลวงในกัมพูชาที่มีอยู่ราว 200,000 คน
บางคนถูกบังคับจากการข่มขู่คุกคามที่จะใช้ความรุนแรง ให้ดำเนินการหลอกลวงในแผนเชือดหมู ที่เป็นกลโกงหลอกเหยื่อให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ด้วยการสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อก่อนที่จะขโมยเงินของพวกเขา
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอุตสาหกรรมผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในกัมพูชาขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีผู้คนหลายพันคนก่อเหตุหลอกลวงทางออนไลน์ ซึ่งบางคนเต็มใจและบางคนถูกบังคับให้ทำโดยกลุ่มอาชญากรที่ดำเนินการเครือข่ายฉ้อโกงเหล่านี้.