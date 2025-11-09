“แอนนา เสือ” เขิน “กระทิง ขุนณรงค์“ คือแฟนตัวจริง ลั่นยอมเป็นเรือจ้างส่งผู้ชายโด่งดัง

“แอนนา เสือ” ยอมเป็นเรือจ้างเป็นข่าวกับหนุ่มๆ ทั้งอปป้าเกาหลี “ซึงโฮ” และ “กระทิง ขุนณรงค์” ได้ดังขึ้น บอกตนเหมือนเครื่องราง ใครมีข่าวกับตนแล้วดังทุกคน ปัดกระทิงคือแฟนตัวจริงที่ซุ่มคุยอยู่
ใกล้เข้ามาทุกที่แล้วกับการแข่งกันกีฬาซีเกมส์ 2025 ที่ครั้งนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทย ดาราคนดังพร้อมทำหน้าที่สุดความสามารถในฐานะของเจ้าบ้าน หนึ่งในนั้นคือ “แอนนา เสืองามเอี่ยม”ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พิธีกร เมื่อถามถึงเรื่องนี้เจ้าตัวก็เผยว่า…
“ถือเป็นโอกาสอันดีงามมากครั้งนึงในชีวิตที่ซีเกมส์มาจัดที่เมืองไทยแล้วเราได้ร่วมโปรโมตให้คนมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆ (พิธีกร?) ได้ข่าวมานะว่า maybe ก็บอกเขาไปแล้วว่าขอกีฬาที่น่ามองหน่อย เช่น เปตอง อย่าพูดเยอะเดี๋ยวไม่เป็นความจริง ถ้ามีโอกาสก็จะทำให้เต็มที่ แต่ถ้าไม่มีโอกาสก็ลบคำพูดนี้ไปนะตอนนี้ก็รอเขาส่งข้อมูลมาในการเป็นพิธีกรของเรา จะเป็นงานเปิดหรือเปล่า ถ้าได้ทำแอนนาจะทำให้ต่างชาติไม่ลืมประเทศไทยเลย จะทำให้เต็มที่ค่ะ”
ล่าสุดหนุ่มเกาหลี “ซึงโฮ” มาเล่นด้วย เพราะอาจจะเป็นผู้หญิงตลก ลั่นชีวิตเป็นเรือจ้างผู้ชายคนไหนมีข่าวกับตนแล้วดังทุกคน
“เราอาจจะเป็นคนตลก สบายใจ แต่ผู้ชายเขาไม่ได้เอาผู้หญิงตลกเป็นแฟน เขาเอาผู้หญิงตลกเป็นเพื่อน จะบอกเลยนะว่าแอนนาเป็นความสบายใจให้ผู้ชาย ก็จอยๆๆ ให้พี่ซึงโฮเขาไปมีอนาคตแล้วกัน ให้เขาไปเจอผู้หญิงที่ดี ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนในโซเชียลไปก่อน
คือตอนนั้นมีโอกาสได้ไลฟ์ แอนนาไลฟ์กับช่างแต่งหน้า แล้วช่างแต่งหน้าคนนั้นรู้จักพี่ซึงโฮ ก็เห็นเขาออกกำลังกายอยู่ เราก็มองแล้วก็มีคนแคป แล้วเขาก็มาดังพุ่ง อยู่ๆ ก็กลายมาเป็นประเด็น บอกเลยนะผู้ชายคนไหนที่มีข่าวกับแอนนาดังทุกคน หลายคนแล้วนะ เรียกว่าเราเป็นเครื่องราง (คนจิ้น?) มีคนทำติ๊กต๊อกแอนนา ซึงโฮอยู่นะ รู้สึกว่า ห๊ะ! เป็นเพื่อนกันค่ะ เป็นกระแส เราเหมือนเป็นคุณครูให้เขานั่งเรือมา เป็นเรือจ้าง เขาดังแล้ว เราก็ขอดังด้วย”
เขินแฟนตัวจริงคือ “กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์”
“ไปเอามาจากไหน เขาหล่อ เขาสูง แอนนาก็ดีใจ เขาไม่ใช่สเปกใครบ้าง คิดว่าทุกคนเห็นด้วยตาเนื้อกันอยู่แล้วไม่ต้องพูดเยอะหรอก ก็น่ารักดี เราก็เป็นเรือจ้าง อย่าถามเยอะเดี๋ยวแอนนาจะโดนเพราะมีคนชอบเขาเยอะ แอนนาก็เป็นแฟนคลับเขาอีกคน ขอลัดคิวแล้วกัน ล้อเล่น หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสคุยกัน”
ยินดีเป็นเรือจ้าง ผู้ชายก็เห็นผู้หญิงตลกเป็นแค่เพื่อน ขอร้องอย่ากลัวตน ยินดีต่อหางแถว
“เขาตลก ผู้ชายเขาก็เห็นผู้หญิงตลกเป็นเพื่อน ดีใจที่เราเป็นหนึ่งในเรือจ้างของเขา ถ้าได้คุยกันก็ดี แต่ไม่ได้คุยเท่าไหร่ ก็ฟอล์โลว์เขา ตอนนี้กำลังฝึกชู๊ตบาสอยู่ ก็คงน่าจะอีกไกล คนต่อคิวเยอะอยู่ แต่แอนนาพร้อมนั่งข้างสนามเป็นเชียร์ลีดเดอร์สุดๆ (สมัครเป็นแฟนคลับ?) แฟนครับ ไม่มีโอกาสแต่ก็อยากมีโอกาสบ้าง แอนนาจะเป็นเรือจ้างให้ดีที่สุด
ยังไม่มีโอกาสคุยกันเยอะมากเลย เพิ่งทำความรู้จัก ยังไม่ถึงขนาดนั้น ยังไม่มีไลน์เลย เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ไลน์แล้ว ในชีวิตแอนนาไม่เคยได้มีโอกาสคุยกับคนสูงๆ ก็ดี มีเสน่ห์ ขอโทษด้วยที่อาจจะเล่นเยอะไปหน่อย เป็นปกติที่ผู้หญิงทุกคนต้องเขินเขา แต่พี่อย่ากลัวหนูนะ แค่นั้นเอง คนต่อคิวเยอะแอนนาอยู่หางแถวก็ได้ ก็ยังได้อยู่ในแถว จะไม่ใช่แค่เรือจ้างนะ หนูนี่แหละค่ะ”
มีมงฯ แต่ไม่มีแฟน
“จริงๆ แล้วแอนนาสวยมากเลยนะคะ แต่ทำงานเยอะ ไม่มีเวลาทำความรู้จักคนเยอะ ยังไม่ใช่ช่วงวัยนั้นด้วย อาจจะยังไม่เจอคนที่ใช่ เราประสบความสำเร็จเรื่องเงินเรื่องงานมากกว่า ก็ไม่อยากเป็นเรือจ้างแล้วเหมือนกันแหละ แอนนาเหนื่อย”