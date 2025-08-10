“COSMOS GLITTER FROM STAR CONCERT“ คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของจักรวาล COSMOS พร้อมพาคุณหลุดเข้าไปในโลกแห่งแสงและเสียง! เปิดขายบัตร 9 สิงหาคมนี้ ห้ามพลาด!!

หลังจากสร้างปรากฏการณ์แฟนด้อมถล่มโลกโซเชียลมาแล้วหลายครั้ง ในที่สุด COSMOS เกิร์ลกรุปที่กำลังมาแรงที่สุดของยุคนี้ กับ 11 เมมเบอร์สาว ”อันดา-ลูกแก้ว-นุ่น-แพรวา-ปิ่น-ซีนโฮ-อะตอม-เดวี่-เจนนี่-ส้ม-แพม“ เตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งแรกในชื่อ “COSMOS GLITTER FROM STAR CONCERT” ที่จะพาแฟน ๆ ทุกคนทะยานสู่จักรวาลแห่งความฝัน สัมผัสพลังแห่งสเตจที่ทั้งสว่างไสวและอบอุ่นในเวลาเดียวกัน
ครั้งนี้ ไม่ใช่แค่โชว์ธรรมดา แต่คือการรวมพลังของทุกยูนิตในจักรวาล COSMOS ทั้ง
• SUN พลังแสงสว่างอบอุ่นที่พร้อมฉายใจกลางเวที
• CYGNUS ยูนิตแห่งแสงเหนือผู้เปล่งประกายด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ที่จะมาร่วมกันสร้างโชว์สุดพิเศษพร้อมโมเมนต์สุดฟินแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน!!
ด้วยการออกแบบโชว์ที่จัดเต็มทั้งแสง สี เสียง และการแสดงบนเวทีสุดเซอร์ไพรส์จากเมมเบอร์ COSMOS ทั้งหมด งานนี้ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ต แต่เป็นประสบการณ์ที่แฟนตัวจริงพลาดไม่ได้เด็ดขาด!!
“COSMOS GLITTER FROM STAR CONCERT” เปิดขายบัตรอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 น.
ซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major https://www.thaiticketmajor.com/concert/cosmos-glitter-from-star-concert.html ทุกช่องทาง (แนะนำให้ล็อกอินรอไว้ก่อนล่วงหน้า เพราะมีแนวโน้มว่าบัตรจะถูกจับจองหมดในเวลาอันรวดเร็ว!)
ใครที่พร้อมแล้ว เตรียมล็อกคิว-เซ็ตนาฬิกา แล้วมาพุ่งตัวไปจับจองที่นั่งแห่งความทรงจำ เตรียมรวมตัวกับเพื่อน ๆ เพื่อมาสัมผัสโมเมนต์สุดพิเศษที่อาจกลายเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดของปีนี้ ทั้งโชว์ยูนิตแบบเอ็กซ์คลูซีฟการแสดงรวมที่ถูกออกแบบมาเพื่อคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะ ไปจนถึงเซอร์ไพรส์ที่ยังไม่เปิดเผย แต่สัญญาว่า “ต้องจดจำไปตลอดชีวิต” เจอกันวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2568 สถานที่ PHENIX GRAND BALLROOM ชั้น 5 บรรยากาศหรูหรา โปรดักชั่นจัดเต็ม รองรับแฟน ๆ ได้อย่างอบอุ่นในทุกมุมมอง
Teaser :: “COSMOS GLITTER FROM STAR CONCERT”
https://youtu.be/cSV3Qqv7KLY?si=R4rCblqN5So9SiRq
