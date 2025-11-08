“Creamfields Asia 2025” ประกาศไฟนอลไลน์อัป CALVIN HARRIS - SKRILLEX นำทีม  พร้อม 2 ดีเจตัวท็อปเอเชีย HYO - FAR EAST MOVEMENT เตรียมระเบิดความมันส์ 13-14 ธ.ค. นี้

นับถอยหลัง 6 สัปดาห์สุดท้าย ก่อนไปมันส์กับเทศกาลดนตรีอิเล็กโทรนิกส์ระดับโลก “Creamfields Asia 2025” ประกาศไฟนอลไลน์อัปแบบสะเทือนวงการ เปิดจำหน่ายบัตรราคาเริ่มต้น 4,500 บาท รีบซื้อตอนนี้ ราคาดีกว่าหน้างาน เปิดจำหน่ายที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โดยนอกจากศิลปินแถวหน้าที่เตรียมมาครองพื้นที่กว่า 33,000 ตารางเมตร ของอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ ได้แก่ Calvin Harris, Camelphat, Skrillex, Steve Angello ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, R3hab และอีกมากมาย ปักหมุดที่สเตจหลัก “ARC Immersive” แล้ว เตรียมไปสนุกกับไลน์อัปล่าสุดบนเวที “Johnnie Walker Stage” กับความมันส์แบบหลากหลายแนวเพลงทั้งแทร็ป, ดับสเต็ป เคป็อป และฮิปฮอปไปกับควีนออฟเคป็อป-EDM อย่าง HYO รวมถึง Far East Movement, Innellea, Plastik Funk, JUNIOR และ Lynne ส่วนในวันอาทิตย์เตรียมไปแดนซ์กับกองทัพดีเจจาก “Altitude Without Limits” ที่จะมาเปิดสเตจที่ไทยเป็นครั้งแรก นำโดย Will Sparks, D-Block & S-Te-Fan, MaRLo, Nifra, MatricK, Oskah และ V3nom
นอกจากนี้ ยังได้เหล่าดีเจจาก “Worried About Henry” เจ้าของดนตรี Drum & Bass ที่ขนทัพดีเจอย่าง Andy C, Hybrid Minds, IVY, K Motionz, Kanine, Pendulum (DJ Set) มาเสิร์ฟความมันส์บนเวที “Singha Life Presents Worried About Henry”
รวมถึงค่ายเพลงสองพี่น้องเจ้าของแนวเพลงอิเล็กโทรนิกส์ที่แตกต่างอย่างลงตัว “Anjunadeep” และ “Anjunabeats” รับประกันความมันส์ตลอดวีคเอนด์กับ BLAKE.08, CRi, DOSEM B2B HANA, ELI & FUR, ROMAIN GARCIA, Amy Wiles, Ilan Bluestone, Mat Zo และ Oliver Smith
สัมผัสประสบการณ์สุดร้อนแรง ในบรรยากาศเย็นฉ่ำ และเหล่าศิลปินระดับโลกมากมายที่ Creamfields Asia 2025 ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 ธันวาคมนี้ เปิดจำหน่ายบัตร General Tickets ราคา 8,500 บาท (บุคคลทั่วไป เข้างานได้ 2 วัน) 13,900 บาท (วีไอพี เข้างานได้ 2 วัน) 4,500 บาท (บุคคลทั่วไป เข้างานได้ 1 วัน) 7,200 บาท (วีไอพี เข้างานได้ 1 วัน) เปิดจำหน่ายที่ที่ thaiticketmajor.com หรือไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา (ในเวลาทำการ) รายละเอียดเพิ่มเติมที่ creamfieldsasia.com