ม.ทักษิณ ครบรอบ 57 ปี ประกาศ 12 เส้นทาง มุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ”

1 ตุลาคม 2568 มหาวิทยาลัยทักษิณ เฉลิมฉลองครบรอบ 57 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย จัดงาน “TSU in Becoming บนเส้นทางแห่งการเติบโต ตอกย้ำพลังการขับเคลื่อน “ต่อยอด แตกหน่อ ก่อใหม่” สู่ปีที่ 58 พร้อมประกาศท้าทายพายุแห่งความเปลี่ยนแปลง ด้วย 12 เส้นทางแห่งการเติบโต มุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ”
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงาน “TSU in Becoming บนเส้นทางแห่งการเติบโต” 1 ตุลาคม 2568 เฉลิมฉลองครบรอบ 57 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย บอกเล่าเรื่องราวบนเส้นทางที่ทอดยาวจาก “อดีต” ส่งต่อการดำรงอยู่ใน “ปัจจุบัน” สู่ “การกลายเป็นในอนาคต” ที่ต่อยอด แตกหน่อ ก่อใหม่ ก้าวสู่ปีที่ 58 ของมหาวิทยาลัยทักษิณอย่างภาคภูมิ ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
จากจุดเริ่มต้นในการส่งมอบคุณค่า บัณฑิตคุณภาพสู่สังคมมากกว่า 80,219 คน และการสร้างนิสิตระดับปริญญาตรี โท และ เอก จำนวน 22,270 คน ในปัจจุบัน เข้าสู่การพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนากำลังคน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมชั้นแนวหน้าของประเทศ” ด้วยการเป็น “มหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม” ที่มีอัตลักษณ์ “รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ”
ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่เต็มไปด้วยความเปราะบาง อาจสร้างความหวาดวิตก ผันแปรไม่แน่นอนในหลากหลายด้าน เกิดประเด็นคำถามสำคัญว่า “มหาวิทยาลัยจะดำรงอยู่อย่างไร?”
รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า ใน วิกฤตมีโอกาส ใน โอกาสมีวิกฤต ในวิกฤต-โอกาส อาจเป็น “อากาศธาตุ” เพียงช้าฉวยคว้าไว้ไม่ได้ วันนี้มหาวิทยาลัยทักษิณพร้อมยืนหยัด ท้าทายพายุแห่งความอภิมหาโกลาหล บนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ และ “ความรักที่จะรู้ กระหายใคร่รู้อยู่ตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่ง จะพาเราเดินหน้าสู่สิ่งนั้นอย่าง ความหลงใหล (Passion) พุ่งเข้าใส่ (ปัญหา) ด้วยความกล้า กับ 12 เส้นทางแห่งการเติบโต เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2570" นี้
1. เรียนที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้องได้มากกว่า 1 ปริญญาบัตร และมากกว่า 1 ใบแสดงผลการเรียน และใบแสดงทักษะ
2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญา และหลักสูตรพรีเมี่ยม กับสถาบันในต่างประเทศ
3. การเรียนรู้แห่งอนาคต ด้วย Micro-Credential และพัฒนาสมรรถนะกำลังคนตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
4. ขยายฐานการเรียบรู้แบบ Non-degree, Pre-degree และการศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงาน (WBL) และ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Paced Learning) ผ่าน TSU for All/TSU MOOC for All และ TSU Credit Bank ที่เชื่อมต่อกับ National Credit Bank
5. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาสนับสนุนการเรียนรู้ ฉลาดรู้ และรู้เท่าทัน
6. พัฒนาหลักสูตรใหม่ รับการพัฒนาในระบบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต และ Blended Learning
แบบ Major+
7. พัฒนาและรับรองคุณภาพบัณฑิต โดยการสอบประมวลผลการเรียนรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
8. พัฒนาแพลตฟอร์ม TSU-Portfolio เพื่อเป็นแฟ้มสะสมผลงาน ผลการเรียนดิจิทัลของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
9. โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รองรับการพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์และสุขภาพ และเชื่อมโยงกับการบริการทางการแพทย์ผ่าน “ศูนย์การแพทย์แบบองค์รวมมหาวิทยาลัยทักษิณ”
10. สร้างนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการเป็นสะพานเชื่อมโยงจากท้องถิ่นกับโลกกว้าง ร่วมกับภาคี-หุ้นส่วนการพัฒนาที่ “เท่าเทียม” (Inclusive Development)
11. การทำให้พื้นที่ท้องถิ่นเข้าสู่การรับรู้ในระดับสากล ผ่านการจัดอันดับมหาวิยาลัยโลก (University World Rankings)
12. มีระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการเรียนรู้ และการสร้างวิถีชีวิตแบบ “TSU Campus Life” ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพการเติบโตอย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์สังคมในฐานะพลเมือง และให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทเหนี่ยวนำการพัฒนาที่สอดคล้องกับกระบวนทัศน์การพัฒนาเพื่อ “ชีวิตที่ดีกว่า” ของทุกคน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณเน้นย้ำว่า มหาวิทยาลัยยังจำเป็นในฐานะ “หนึ่งในแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในทางเลือกอันมากมาย หลากหลาย ผสมผสาน เข้าถึงง่าย ไม่ไกลเอื้อม” จากการจัดการศึกษาสู่การพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ สังคม ชุมชน และท้องถิ่น ควบคู่กับการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและการบริการวิชาการออกสู่สังคม เพื่อสร้างองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์ในทุกมิติ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการเคลื่อนไหวทางศิลปะ วัฒนธรรม ที่ทำให้เกิดคุณค่า มูลค่า และความสำนึกผูกพันในฐานะส่วนหนึ่งของ สังคมโลกบนฐานท้องถิ่น (Glocal Society)
ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณได้มอบ รางวัลอันทรงเกียรติแก่บุคลากรตัวอย่างประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 5 ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา ณ สงขลา บุคลากรตัวอย่างด้านการเรียนการสอน
ศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.กุสุมาลย์ น้อยผา บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ โภชนาธาร บุคลากรตัวอย่างด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ นางสาวพิมพ์ณดา มณีวงค์ บุคลากรตัวอย่างสายสนับสนุน
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ.2568 จำนวน 5 ราย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนห์ ด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน ว่าที่ ร้อยตรี ดร.พรพรหม อธีตนันท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์ ชีวะสาโร ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและมหาวิทยาลัย นางสาวดวงนภา ทองอ่อน และพันตำรวจเอก ถาวร ผลกล้า ด้านผลงานดีเด่น นิสิตดีเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ.2568 จำนวน 4 ราย ได้แก่ นางสาววรรณธิชา คงแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และ นางสาวอัฟซา มะ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์ นายภานุกร ตันฑสันติสกุล นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านนวัตกรรมสังคม และนางสาวอรปรียา กัลยา นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ด้านกีฬา นอกจากนี้ ยังได้จัดพิธีมอบ เหรียญที่ระลึก แก่ผู้ปฏิบัติงานครบ 25 ปีขึ้นไป จำนวน 26 ราย เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจ
งานครบรอบ 57 ปี ปิดท้ายอย่างงดงามด้วย “TSU Blooming Beats Concert” โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอย่างยิ่งใหญ่ และตอกย้ำว่า “มหาวิทยาลัยทักษิณ” จะยังคงเดินบนเส้นทางการเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ง ต่อยอด แตกหน่อ และก่อใหม่ สู่ปีที่ 58 อย่างมั่นคงและสร้างสรรค์