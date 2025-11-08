“วันปล่อยเสือปี5” คนแห่ร่วมงานแน่นกว่า 30,000 ชีวิต ครบรสทุกความประทับใจ แถมได้รักษ์โลก รับลมหนาวแรกท่ามกลางขุนเขา ​

ผ่านไปแล้วด้วยความประทับใจกับลมหนาวแรกท่ามกลางขุนเขาและป่าไม้กับงาน “LEO presents วันปล่อยเสือ ปี 5 ตอน จงมันส์ดี” เทศกาลดนตรีในสไตล์ค่ายลูกเสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นครั้งแรกของเทศกาลดนตรีของคนไทยในแบบ ECO FRIENDLY เต็มรูปแบบ โดย HEAVY ORGANIZER (เฮฟวี่ ออร์แกไนเซอร์) ผู้จัดเทศกาลดนตรีหลากหลายแนวสุดบ้าคลั่ง ที่ได้รับการรับรองให้เป็น GREEN HEAVY จาก เวที Climate Action Forum (CAF) โดย สหประชาชาติ นำโดย คุณบุรินทร์ทร แซ่ล้อ หรือ “เฮง โคตรอินดี้” เ จัดเต็ม 2 วัน 5 เวที กับกองทัพศิลปินครบทุกแนวกว่า 82 เบอร์
นำโดย BODYSLAM, THREE MAN DOWN, TAITOSMITH, INK WARUNTORN, BOWKYLION, ปู พงษ์สิทธิ์,TATTOO COLOUR, MODERN DOG, THE TOYS,หิน เหล็ก ไฟ, MAD PACK IT, T-BONE, SRIRAJAH ROCKERS, จ๊ะ นงผณี , SAFE PLANET, LITTLE JOHN, FREEHAND, MOVING AND CUT, POLYCAT, SLUR, เรนิษรา, ดวงดาวเดียวดาย, มนัสวีร์, GREASY CAFE, HUGO & ใหม่ สิบล้อ, เขียนไขและวานิช, ธีร์ ไชยเดช, คณะขวัญใจ ฯลฯ ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
โดยบรรยากาศอัดแน่นไปด้วยความสนุก และความสุข โดยชาวเสือผู้ที่หลงใหลในเสียงดนตรี ปาร์ตี้ และกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแฟนด้อม กลุ่มเพื่อน และครอบครัว ได้ทยอยเดินทางเข้างานตั้งแต่ช่วงบ่าย จนสุดท้ายมารวมตัวกันกว่า 30,000 ชีวิต ทำให้บริเวณพื้นที่จัดงานกว่า 720 ไร่ดูเล็กลงไปทันที ซึ่งนอกจากความมันส์และความสนุกจากศิลปินทั้ง 82 เบอร์ ที่พร้อมใจกันมาเสิร์ฟความบันเทิงกันแบบจัดเต็มแล้ว งานนี้ชาวเสือทุกคนยังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการที่ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก กับกิจกรรม ECO Friendly ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Carbon Footprint Challenge, การแยกขยะ ใช้วัสดุ ภาชนะรีไซเคิล, ทำของที่ระลึกจากวัสดุเหลือใช้ และวัสดุธรรมชาติ, การเปลี่ยนเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย, รวมถึงการมาสนุกด้วยกันกับเวทีเสือเต้นเล่นแผ่น ที่ทางผู้จัดได้ใช้พลังงานสะอาดไฟจากโซล่าเซลล์ที่เวทีนี้ 100% เป็นต้น
ซึ่งกิจกรรมรักษ์โลกต่างๆในงานวันปล่อยเสือ ปี5 ครั้งนี้ ทุกคนที่เข้าร่วมยังสามารถสะสมแต้มเพื่อแลกเป็นบัตรเข้างานวันปล่อยเสือครั้งต่อไปได้ด้วย นอกจากนี้ ทางผู้จัดยังได้จัดการการเดินทางภายในงานของทีมงาน ด้วยรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า และ การบริการสวัสดิการอาหาร เครื่องดื่ม ด้วยรถตุ๊กตุ๊กสามล้อไฟฟ้า เพื่อช่วยลดปริมาณคาร์บอนในงาน อีกด้วย และด้วยความร่วมมือจากทุกคนจึงทำให้งาน วันปล่อยเสือ ปี 5 ในครั้งนี้ เป็นความสำเร็จก้าวแรกของงานเทศกาลดนตรีแบบ ECO Friendly อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ ทั้งจังหวัดสระบุรีและในอ.มวกเหล็ก รวมถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนในพื้นที่ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศที่มุ่งหน้าสู่งาน วันปล่อยเสือ ปี5 เป็นอย่างดีมากๆอีกด้วย
เรียกได้ว่า งาน “วันปล่อยเสือปี 5” ในครั้งนี้ เป็นอีกปีที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับเทศกาลดนตรีของคนไทย ที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า “ความมันส์” กับ “ความยั่งยืน” อยู่รวมกันได้ อย่างแท้จริง โดยหลังจากนี้ขยะต่างๆที่ได้รับการคัดแยกเรียบร้อยในงาน จะถูกส่งต่อไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กลับคืนสู่สังคมและประชาชนในพื้นที่ต่อไป
พี่เสือ ขอขอบคุณชาวเสือ ผู้สนับสนุน พาร์ทเนอร์ หน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนทุกคนจากใจ ที่ทำให้งาน “LEO presents วันปล่อยเสือ ปี5 ตอน จงมันส์ดี” ในครั้งนี้ ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ครบทุกความสุข ความสนุก และความประทับใจ และเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการรักษ์โลกไปพร้อมๆกันอีกด้วย โดยพี่เสือสัญญาว่าจะนำพาความเขียวกว่าเดิม มันส์กว่าเดิม และรักษ์โลกกว่าเดิม กลับมาให้ทุกคนได้สัมผัสกันอีกอย่างแน่นอน
สามารถติดตามภาพบรรยากาศความประทับใจ และความเคลื่อนไหวต่างๆของงานวันปล่อยเสือครั้งต่อไปได้ทาง Facebook Fanpage : วันปล่อยเสือ