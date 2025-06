Thunder Rock Festival 2025 ร็อกสายฟ้าฟาด! ระเบิดความมันส์สนั่นกาญจน์!

เตรียมเปิดทุกประสาทสัมผัสให้ลุกเป็นไฟ! กับบรรยากาศสุดเดือดดุดันที่ไม่มีวันแผ่ว บน 2 เวที ที่พร้อมรองรับการแสดงสด 19 ศิลปินร็อกระดับตำนานและร็อกคลื่นลูกใหม่สุดร้อนแรง! พวกเขาจะมาบรรเลงเพลงร็อกแบบมาราธอน เล่นยาวไปจนวงสุดท้ายแบบไม่มีพัก! 19 วงร็อกตัวท็อป บอกเลยว่าตั้งแต่บ่ายยันดึก คุณจะไม่มีช่วงให้พักหายใจกันแน่นอน! ไลน์อัพสุดโหดที่การันตีความเดือดแบบไม่เกรงใจใคร นำทัพโดยพี่ใหญ่ตลอดกาลอย่าง BODYSLAM, BIG ASS, SLOT MACHINE, SILLY FOOLS, RETROSPECT, SWEET MULLET, EBOLA, PAPER PLANES, BOMB AT TRACKงานนี้ยังรวมเอาคลื่นลูกใหม่และร็อกสายแข็งอีกเพียบมาเสริมทัพความมัน ทั้ง FREEHAND, THE DARKEST ROMANCE, OBLIVIOUS, TORRAYOT, HARD BOY, LITTLE JOHN, SLEEPING SHEEP, MAD PACK IT, KUAYTHAI, SLUR บอกเลยว่าทุกวงพร้อมจะมาปลุกทุกโสตประสาทของคุณให้สั่นสะเทือนแบบไม่มียั้งโปรเดือด “คน 1000 Rock!” ห้ามพลาด! ชาวร็อกคนไหนที่ไม่อยากพลาดความมันระดับมหากาพย์นี้ รีบพุ่งตัวไปจัด บัตรราคาพิเศษเพียง 1,000 บาท ด่วนๆ (จากราคาปกติ 1,500 บาท) โปรนี้มีเวลาจำกัดนะเฟ้ย! เปิดขายตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2568 เท่านั้น!ซื้อบัตรได้ง่ายๆ ที่ Counter Service ALL TICKET ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา หรือเว็บไซต์ All Ticket : https://bit.ly/ThunderTicket6 ย้ำอีกที! Thunder Ground ใจกลางเมืองกาญจนบุรี วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2568 เตรียมใจให้พร้อม แล้วมาโยกให้สุดแรงฟาดไปกับเทศกาลร็อกที่ไม่มีวันลืมในชีวิตของคุณ! แล้วเจอกันหน้าเวทีชาวร็อก!ติดตามความเคลื่อนไหวสุดเดือดได้ทาง FB: Thunder Festival https://bit.ly/ThunderFB2