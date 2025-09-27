xs
ไวรัล “ปู พงษ์สิทธิ์” ฟาดคนชูธงชาติอเมริกา ชูทำกล้วยอะไร นึกว่าเท่? (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นไวรัลอยู่ในตอนนี้สำหรับคลิปที่ศิลปินไทย “ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์” แสดงคอนเสิร์ต “คิดถึง” แล้วมีคนชูธงชาติอเมริกาขึ้นมาช่วงที่เจ้าตัวร้องเพลง “เจ้านาย”

โดยช่วงที่หยุดเพลงปูได้ถามอีกฝ่ายว่า “ชูธงอะไร ธงชาติอเมริกาหรือธงชาติไทย ชูทำกล้วยอะไร ไอ้เฮีย, มึงนึกว่าเท่หรือ” พร้อมบอกว่า “ธงชาติเราก็มี ทำไมไม่ซื้อมาชูสิ, ไป น่ารังเกียจ” ก่อนสั่งให้ชายคนดังกล่าวนำธงชาติสหรัฐฯ เก็บลงไป

งานนี้ก็เลยเรียกความเห็นได้มากมาย โดยบางส่วนก็ชอบใจ บางส่วนก็แซวว่าตัวพี่ปู ทั้งเสื้อผ้า กีต้าร์ก็ของอเมริกาทั้งนั้นจนบางคนต้องบอกว่าคนละเรื่องกันแล้ว ขณะที่บางคนก็บอกว่าชูได้แต่ต้องดูด้วยว่าเหมาะหรือเปล่า ไม่ใช่คอนเสิร์ตเมืองนอกเสียหน่อย













