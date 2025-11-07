ฝ่าบาทมาแล้ว! CHAEMF ไทยพร้อมยัง? “อีแชมิน” ส่งคลิปสุดคิ้วท์กระแทกใจ พร้อมประกาศศึกรัก! “ฝ่าบาทคนนี้ มาหาแล้วนะ!” เล็งที่นั่งที่ใช่ โซนที่ชอบ บูทเอเนอจี้ให้พร้อม เตรียมกดบัตร 8 พ.ย. นี้

คนที่หล่อขนาดนี้กำลังมาหาคุณแล้วนะ! พระเอกดาวรุ่งพุ่งแรง “อีแชมิน (LEE CHAE MIN)” เตรียมเดินทางมาเยือนไทยกับแฟนมีตติ้งครั้งแรก! เหล่า CHAEMF (แชมป์ : ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ) เตรียมตัวให้พร้อมต้อนรับนักแสดงหนุ่มมากเสน่ห์ผู้กำลังครองหัวใจสาว ๆ ทั่วเอเชีย จากบทบาท “กษัตริย์อีฮอน” ในซีรีส์ชื่อดัง ‘Bon Appétit, Your Majesty’ ครั้งนี้รับรองว่าความหล่อ ความอบอุ่น และเสน่ห์ของเขาจะทำให้ทุกคนตกหลุมรักมากกว่าเดิมแน่นอน
หลังประสบความสำเร็จอย่างงดงามจากงานแฟนมีตติ้งที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 24–25 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ล่าสุด! “ฝ่าบาทอีฮอน” ก็ไม่รอช้า รีบส่งคลิปวิดีโอสุดน่ารักมาทักทายและฝากคำหวานถึงเหล่า CHAEMF (แชมป์) ชาวไทยโดยเฉพาะ พร้อมส่งสัญญาณให้เตรียมตัวเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดในงาน 2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR 'Chaem-into you' in BANGKOK (ทู เธาเซินด์ ทเวนตี้ ไฟว์ อี แช มิน แฟนมีตติ้ง ทัวร์ 'แชม-อินทู ยู' อิน แบงคอก) ที่เตรียมจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 ณ MCC HALL, THE MALL LIFESTORE BANGKAPI (เอ็มซีซี ฮอลล์, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ)
“สวัสดีครับ ผมอีแชมิน นะครับ ธันวาคมนี้ พวกเราจะได้เจอกันแล้วนะครับ กับงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกของผมที่กรุงเทพฯ ดีใจและตื่นเต้นมากจริง ๆ ที่จะได้ไปเจอกับแฟนชาวไทยทุกคนครับ ผมตั้งใจและเตรียมตัวกับแฟนมีตติ้งครั้งนี้อย่างเต็มที่มาก อยากสบตากับทุก ๆ คน และรอคอยที่จะได้แชร์โมเม้นต์ดี ๆ และช่วงเวลาสุดพิเศษร่วมกัน ในงาน 2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR 'Chaem-into you' in BANGKOK ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 ฝ่าบาทคนนี้ มาหาแล้วนะ แล้วเจอกันครับ บาย ~~ ”
ความพิเศษที่ไม่ควรพลาด! งานแฟนมีตติ้งอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยของ “อีแชมิน” พร้อมจัดเต็มโมเม้นต์สุดฟินด้วยกิจกรรม Hi-Bye (ไฮบาย) ให้แฟน ๆ ทุกที่นั่ง ได้สบตากันอย่างทั่วถึงแบบไม่มีตกหล่น! เหล่า CHAEMF เริ่มเลย! บูทเอเนอจี้ให้พร้อม เล็งที่นั่งที่ใช่ โซนที่ชอบ เตรียมพร้อมสำหรับการกดบัตร ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.feoh.co.th บัตรราคา 6,500 / 5,500 / 4,500 / 3,500 / 2,500 บาท
