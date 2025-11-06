กรังด์ปรีซ์ฯ คว้าพระเอกสุดฮ็อต “อีแจอุค” มาให้สาวๆด้อมไทยได้กรี๊ดฉ่ำๆ แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ในงาน "2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR in Bangkok" 23 พ.ย.นี้

กรังด์ปรีซ์ฯ คว้าพระเอกสุดฮ็อต “อีแจอุค” มาให้สาวๆด้อมไทยได้กรี๊ดฉ่ำๆ แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ในงาน "2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR in Bangkok" 23 พฤศจิกายนนี้
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดย Grandprix Xpectrum เตรียมต้อนรับการกลับมาเยือนประเทศไทยของนักแสดงหนุ่มชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ “อีแจอุค” (Lee Jae Wook) ในงานแฟนมีตติ้ง “2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR
อีแจอุค เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากผลงานการแสดงยอดนิยม อาทิ บทบาทนายน้อยสุดคูลในซีรีส์แฟนตาซีสุดฮิต “Alchemy of Souls” ที่สร้างกระแสโด่งดังทั่วเอเชีย หรือบทคุณชายมาดนิ่งที่หล่อจนใจเจ็บในซีรีส์ “Dear Hongrang” รวมถึงการร่วมรายการวาไรตี้ “Fresh Off The Sea 2” ที่เผยให้เห็นอีกมุมหนึ่งของนักแสดงหนุ่มผู้มากความสามารถ นอกจากนี้เจ้าตัวยังมีผลงานใหม่ล่าสุดในซีรีส์ “Last Summer” ที่เตรียมออกอากาศเร็วๆ นี้
สำหรับบัตรเข้าชมงานเปิดจำหน่ายแล้ววันนี้ผ่านทาง เคาน์เตอร์เซอร์วิสออลล์ทิคเก็ต ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ และทางเว็บไซต์