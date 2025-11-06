xs
xsm
sm
md
lg

กรังด์ปรีซ์ฯ คว้าพระเอกสุดฮ็อต “อีแจอุค” มาให้สาวๆด้อมไทยได้กรี๊ดฉ่ำๆ แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ในงาน "2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR in Bangkok" 23 พ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรังด์ปรีซ์ฯ คว้าพระเอกสุดฮ็อต “อีแจอุค” มาให้สาวๆด้อมไทยได้กรี๊ดฉ่ำๆ แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ในงาน "2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR in Bangkok" 23 พฤศจิกายนนี้

 บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดย Grandprix Xpectrum เตรียมต้อนรับการกลับมาเยือนประเทศไทยของนักแสดงหนุ่มชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ “อีแจอุค” (Lee Jae Wook) ในงานแฟนมีตติ้ง “2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR in Bangkok” ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.00 น. ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม


งานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษสำหรับแฟนคลับชาวไทยที่จะได้พบปะกับอีแจอุคอย่างใกล้ชิด แบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยกรังด์ปรีซ์ฯ ยืนยันว่าการจัดงานในครั้งนี้จะมอบประสบการณ์สุดประทับใจให้แฟนๆ อย่างแน่นอน

อีแจอุค เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากผลงานการแสดงยอดนิยม อาทิ บทบาทนายน้อยสุดคูลในซีรีส์แฟนตาซีสุดฮิต “Alchemy of Souls” ที่สร้างกระแสโด่งดังทั่วเอเชีย หรือบทคุณชายมาดนิ่งที่หล่อจนใจเจ็บในซีรีส์ “Dear Hongrang” รวมถึงการร่วมรายการวาไรตี้ “Fresh Off The Sea 2” ที่เผยให้เห็นอีกมุมหนึ่งของนักแสดงหนุ่มผู้มากความสามารถ นอกจากนี้เจ้าตัวยังมีผลงานใหม่ล่าสุดในซีรีส์ “Last Summer” ที่เตรียมออกอากาศเร็วๆ นี้

สำหรับบัตรเข้าชมงานเปิดจำหน่ายแล้ววันนี้ผ่านทาง เคาน์เตอร์เซอร์วิสออลล์ทิคเก็ต ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ และทางเว็บไซต์ www.allticket.com/event/LEEJAEWOOK_prolog_in_Bangkok ราคาบัตรมีให้เลือกตั้งแต่ 6,500 / 5,900 / 4,900 / 3,900 และ 2,900 บาท พร้อมสิทธิพิเศษมากมายสำหรับผู้เข้าร่วมงาน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ “Grandprix Xpectrum” บนทุกแพลตฟอร์ม





กรังด์ปรีซ์ฯ คว้าพระเอกสุดฮ็อต “อีแจอุค” มาให้สาวๆด้อมไทยได้กรี๊ดฉ่ำๆ แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ในงาน "2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR in Bangkok" 23 พ.ย.นี้
กรังด์ปรีซ์ฯ คว้าพระเอกสุดฮ็อต “อีแจอุค” มาให้สาวๆด้อมไทยได้กรี๊ดฉ่ำๆ แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ในงาน "2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR in Bangkok" 23 พ.ย.นี้
กรังด์ปรีซ์ฯ คว้าพระเอกสุดฮ็อต “อีแจอุค” มาให้สาวๆด้อมไทยได้กรี๊ดฉ่ำๆ แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ในงาน "2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR in Bangkok" 23 พ.ย.นี้
กำลังโหลดความคิดเห็น