ชอนฮาเสด็จ! เตรียมตัวให้พร้อม สาวไทยจะได้เข้าเฝ้าฝ่าบาทสุดหล่อ “อีแชมิน” ในงานแฟนมีตติ้งแห่งปี 2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR 'Chaem-into you' in BANGKOK

ประกาศให้โลกรู้! ใครยังมูฟออนจากฝ่าบาทไม่ได้ ยกมือขึ้น! เพราะ “ชอนฮา” กำลังจะเสด็จมาประทับกลางใจสาวไทยแล้ว! เตรียมตัวให้พร้อมกับงานแฟนมีตติ้งสุดอลังการที่ทุกคนรอคอย กับนักแสดงหนุ่มหล่อระดับจักรวาล “อีแชมิน” (Lee Chae Min) ที่จะบินตรงจากโซชอนมาเสิร์ฟรอยยิ้มและพลังงานคลั่งรักถึงกรุงเทพฯ
ครั้งแรกในประเทศไทย! กับงานแฟนมีตติ้งอย่างเป็นทางการของ “อีแชมิน” ในงาน 2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR 'Chaem-into you' in BANGKOK (ทู เธาเซินด์ ทเวนตี้ ไฟว์ อี แช มิน แฟนมีตติ้ง ทัวร์ 'แชม-อินทู ยู' อิน แบงคอก) ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 ณ MCC HALL, THE MALL BANGKAPI (เอ็มซีซี ฮอลล์, เดอะมอลล์ บางกะปิ) โดยผู้จัดมากประสบการณ์ “เฟโอห์” (Feoh)
“อีแชมิน” นักแสดงดาวรุ่งที่มาพร้อมออร่าระดับราชวงศ์ ด้วยความหล่อทะลุจอ กับความสูง 190 เซนติเมตร สายตาเจ้าเสน่ห์ที่ทำให้หัวใจสาว ๆ เต้นผิดจังหวะ และฝีมือการแสดงที่ไม่ธรรมดา! จากบทบาทในซีรีส์ High Class, Alchemy of Souls 2, Crash Course in Romance จนถึง Crushology 101 ที่ทำให้สาว ๆ ใจละลายกันถ้วนหน้า ล่าสุดกับบท “กษัตริย์อีฮอน” ในซีรีส์ Bon Appetit, Your Majesty เมนูรักพิชิตใจราชา ที่ทำให้แฟน ๆ ตกหลุมรักอีกครั้ง กับการแสดงที่ผสมผสานความโหดเหี้ยม ความเปราะบาง และความคลั่งรักได้อย่างลงตัว จนกลายเป็น “ชอนฮา” ขวัญใจแห่งปี 2025 แบบไม่มีใครเทียบ
งานนี้ไม่ใช่แค่แฟนมีตติ้งธรรมดา แต่คือการเข้าเฝ้าฝ่าบาทแบบใกล้ชิด! เตรียมล็อกวัน ล็อกใจ แล้วมารับพลังงานแสนสดใสจาก “อีแชมิน” ที่จะทำให้คุณมูฟออนไม่ได้อีกครั้ง! ติดตามรายละเอียดการจองบัตรเร็ว ๆ นี้ ทาง FB: https://www.facebook.com/FeohTH / X: / IG: https://www.instagram.com/feoh.thai แล้วเจอกันในวังหลวง!