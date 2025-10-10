ผลสำรวจชี้ แม่เจนใหม่ 62% ให้ความสำคัญกับพัฒนาการสมองลูก แอนมัม โกลด์ เปิดตัวสูตรใหม่ มีโคลีน 4 เท่า* ตอบโจทย์คนท้อง"

ในช่วงเวลาสำคัญของการตั้งครรภ์และให้นมบุตร โภชนาการที่เหมาะสมไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพของคุณแม่เท่านั้น แต่ยังมีบทบาทอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของลูกน้อย โดยเฉพาะในด้านสมองและระบบประสาท “คุณแม่กว่า 62%** ให้ความสำคัญกับสารอาหารที่ช่วยเสริมพัฒนาการสมองของลูกเป็นอันดับแรก” สะท้อนความใส่ใจของคุณแม่ยุคใหม่ที่ต้องการวางรากฐานที่แข็งแรงให้กับลูกตั้งแต่ในครรภ์ ขณะที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังแนะว่า “โคลีน” เป็นสารอาหารสำคัญที่จำเป็นตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ เพื่อเสริมสร้างระบบประสาทและสมองของทารกอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเข้าใจลึกซึ้งถึงความต้องการนี้ แอนมัม แบรนด์นมสำหรับคุณแม่ที่อยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการตั้งครรภ์และให้นมบุตร จึงได้เปิดตัว “แอนมัม โกลด์ สูตรใหม่ แลคโตสฟรี และมีโคลีน 4 เท่า”* อย่างเป็นทางการในงาน Amarin Baby & Kids Carnival 2025 ณ ไบเทค บางนา เพื่อตอบโจทย์คุณแม่ยุคใหม่ที่มองหาทางเลือกโภชนาการที่ทั้งมีประโยชน์และเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันอย่างแท้จริง
จากผลสำรวจพฤติกรรมการเลือกนมสำหรับแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรโดย The Asian Parent พบว่า กว่า 62% ของคุณแม่ให้ความสำคัญกับสารอาหารที่ช่วยเสริมพัฒนาการสมองของลูกเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะสารสำคัญอย่าง DHA, Omega 3-6-9 และโคลีน ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาสมองในช่วงแรกของชีวิต
ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากผลสำรวจนี้ “แอนมัม โกลด์ สูตรใหม่” จึงถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มสารอาหารที่จำเป็นสำหรับแม่ในช่วงตั้งครรภ์และให้นมบุตร โดยมีจุดเด่นคือ:
• มีโคลีน 4 เท่า*
• ไม่มีแลคโตส เหมาะสำหรับคุณแม่ที่มีปัญหาในการย่อยน้ำตาลแลคโตส
• โอเมก้า 3, 6, 9 และวิตามิน B12 สูง ช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบประสาทและสมอง
• โฟเลตและแคลเซียมสูง เสริมสร้างกระดูกและพัฒนาการโดยรวมของครรภ์
นางสาวพัชรนันท์ คงธนัยรุ่งโรจน์ Senior Brand Manager – Maternal, Dairy Foods and Myanmar กล่าวว่า เราเชื่อว่าคุณแม่ยุคใหม่ให้ความสำคัญกับโภชนาการเป็นหลัก ซึ่งสารอาหารที่ดีไม่เพียงสำคัญกับแม่ท้องเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อพัฒนาการของลูกตั้งแต่ในครรภ์ ‘แอนมัม โกลด์ สูตรใหม่’ จึงถูกพัฒนาขึ้นจากความเข้าใจในความต้องการนี้ ซึ่งแอนมัมส่งเสริมการดูแลครรภ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมสารอาหารหลากหลายมีประโยชน์และเพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์ของครรภ์มารดา ตอบโจทย์ความต้องการของแม่รุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ ทั้งในช่วงก่อนและระหว่างตั้งครรภ์ รวมไปถึงระยะให้นมบุตร
ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ. แพทย์หญิงบงกช นราพุฒิ สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมแบ่งปันความรู้ในหัวข้อ “โคลีน...กุญแจลับ เสริมพัฒนาการสมองลูกตั้งแต่ในครรภ์” โดยเน้นบทบาทของโคลีนในกระบวนการพัฒนาระบบสมองและระบบประสาทของทารก พร้อมเปิดโอกาสให้คุณแม่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง
นอกจากนี้ แอนมัมยังนำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณแม่ยุคใหม่ ได้แก่:
• นมผงรสจืดไม่เติมน้ำตาลทราย
• นม UHT พกพาสะดวก (รสจืด, รสอิงลิชมอลต์, รสน้ำผึ้งมานูก้า)
• โยเกิร์ตพร้อมดื่มใยอาหารสูง
ทุกสูตรถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยอย่างครบถ้วนในทุกช่วงเวลา
แอนมัมยังคงครองยอดขายอันดับ 1*** ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นมสำหรับแม่ตั้งครรภ์ และได้รับการโหวตจากคุณแม่ว่าเป็น “Best Milk for Mom” จากเว็บไซต์ มะลิ (Mali) แพลตฟอร์มแม่และเด็กชั้นนำของไทย ซึ่งสะท้อนความไว้วางใจที่คุณแม่มีต่อแบรนด์มาอย่างต่อเนื่อง
ติดตามข่าวสาร ข้อมูลสุขภาพสำหรับคุณแม่ และผลิตภัณฑ์จากแอนมัมเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: Anmum Club Thailand
หมายเหตุ:
*โคลีน 4 เท่า เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์นมพร่องมันเนย ยูเอชที สำหรับสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร รสจืด (เครื่องหมายการค้า แอนมัม มาเทอร์น่า)
** ผลสำรวจออนไลน์ คุณแม่ตั้งครรภ์ 500 คน จาก The Asian Parent
***ข้อมูลจาก NielsenIQ Retail Index Thailand as of July 2025