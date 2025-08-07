โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท จัดงาน World Breastfeeding Week 2025 สร้างพลังแห่งนมแม่ สู่ครอบครัวที่แข็งแรง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จัดกิจกรรม “World Breastfeeding Week 2025” ภายใต้แนวคิด “Prioritise Breastfeeding: Create Sustainable Support Systems” เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างยั่งยืน พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่คุณแม่ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ณ ห้องประชุมบัญชา ล่ำซำ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โดย นายแพทย์นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย แพทย์หญิงสมสิริ สกลสัตยาทร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นวาระแห่งชาติ กล่าวถึงบทบาทของนโยบายระดับประเทศที่สนับสนุนให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นวัฒนธรรมที่ยั่งยืน โดยมี คุณภวิน เนื้อนุ้ย ผู้บริหาร แบรนด์ Mommy Booster ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์บำรุงน้ำนมแม่ ให้เกียรติร่วมงานในนามผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ
นายแพทย์นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ว่า “งานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในการเลี้ยงลูกที่ประสบความสำเร็จ โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก Mommy Booster แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนคุณแม่ยุคใหม่ให้มั่นใจในเส้นทางการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาลของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ที่มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสุขภาพของแม่และเด็กอย่างเต็มที่ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ Maternal Class, คลินิคนมแม่ และการสร้างระบบสนับสนุนครอบครัว เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้เติบโตอย่างแข็งแรงจากรากฐานของ “น้ำนมแม่”
นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์ที่น่าสนใจคือ การเสวนาในหัวข้อ “นมแม่ พลังแห่งความสำเร็จ” โดยสองคุณแม่คนดัง ได้แก่ คุณสายไหม-มณีรัตน์ ธรรมมณีวงศ์ และคุณวิกกี้ ณิรภา คณารศ พร้อมน้องวิริน ที่มาแบ่งปันประสบการณ์จริงในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมถึงคำแนะนำจาก คุณมีนะ สพสมัย พยาบาลผู้เชี่ยวชาญจากคลินิคนมแม่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ภายในงานยังมีการแสดงเพลงจาก น้องเซย่า ทองเจือ และคุณแม่เจง วิไลลักษณ์ ทองเจือ ซึ่งร่วมสร้างบรรยากาศอบอุ่นให้กับทุกครอบครัวที่เข้าร่วมงาน และก่อนจบงานในช่วงสุดท้าย มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับคุณแม่ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะต่าง ๆ ได้แก่การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวครบ 6 เดือน, การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับอาหารเสริมครบ 1 ปี และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับอาหารเสริมครบ 2 ปี” นพ.นิธิวัฒน์กล่าว
แพทย์หญิงสมสิริ สกลสัตยาทร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นวาระแห่งชาติ กล่าวถึงบทบาทของนโยบายระดับประเทศที่สนับสนุนให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นวัฒนธรรมที่ยั่งยืน “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทั้งแม่และลูก เพราะนมแม่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกที่อุดมไปด้วยสารอาหารครบถ้วนและสมดุล รวมถึงไขมันดีอย่าง DHA และ AA ที่จำเป็นต่อการพัฒนาสมองและการมองเห็น นอกจากนี้ยังมีภูมิต้านทานจากแม่ที่ส่งตรงถึงลูก ช่วยให้ลูกแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคภูมิแพ้ โรคเบาหวาน โรคอ้วน และภาวะไหลตายในเด็กทารก (SIDS)
ไม่เพียงเท่านั้น การดูดนมจากอกแม่ยังช่วยกระตุ้นพัฒนาการของกล้ามเนื้อใบหน้าและขากรรไกร ทำให้ลูกมีฟันเรียงสวย และสร้างความผูกพันทางอารมณ์ที่อบอุ่นระหว่างแม่กับลูก ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของลูกในระยะยาว ส่วนคุณแม่เองก็ได้รับประโยชน์มากมายเช่นกัน เช่น มดลูกหดตัวเข้าอู่เร็วขึ้นหลังคลอด ช่วยเผาผลาญไขมันสะสมและลดน้ำหนักได้ง่ายขึ้น รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ในอนาคตด้วย”
คุณภวิน เนื้อนุ้ย ผู้บริหาร แบรนด์ Mommy Booster กล่าวเสริมอีกว่า “ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์บำรุงน้ำนมแม่ แบรนด์ Mommy Booster รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทในการดูแลคุณแม่และลูกน้อย เปิดตัว กระเช้าเยี่ยมคลอดดีไซน์พิเศษ ของเยี่ยมคุณแม่หลังคลอด และของขวัญเด็กแรกเกิด ซึ่งจะเริ่มวางจำหน่ายในเดือนกันยายน 2568 ผ่าน Health’s Choice by Samitivej Sukhumvit และช่องทางออนไลน์ LINE Official @mommybooster เท่านั้น
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามบทความสุขภาพและเคล็ดลับการดูแลลูกน้อย กิจกรรมที่น่าสนใจของบริการของโรงพยาบาลได้ที่ Facebook "โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล” หรือ ข้อมูลเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์บำรุงน้ำนมแม่ทาง Facebook/Instagram @MommyBooster หรือ www.mommyboosterth.com”