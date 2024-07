เปิดตัว “มิว นิษฐา” กับบทบาทใหม่ ผู้ก่อตั้ง-ร่วมคิดค้น มูทริโกลว์ ตัวช่วยคุณแม่

เปิดตัวด้วยบรรยากาศแสนอบอุ่นคุณแม่คนสวยมากความสามารถกับบทบาทใหม่ ผู้ก่อตั้ง บริษัท มิวทริโกลว์ จำกัด และผู้ร่วมคิดค้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผงหัวปลี พลัส มัลติวิตามิน ตัวช่วยบำรุงคุณแม่หลังคลอด ช่วยเพิ่มน้ำนม รวมสารสกัดจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ เสริมพัฒนาการของลูกน้อยและเสริมความมั่นใจให้กับคุณแม่ยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด “ทำด้วยใจ ให้ลูกด้วยความรัก” พร้อมผนึกกำลังทีมผู้บริหาร บริษัท ดับเบิ้ลยูแอล 333 จำกัด นำโดยจัดงาน ทำด้วยใจ ให้ลูกด้วยความรัก By Muutriglow ณ บริเวณห้อง Great Room ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯโดยมีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำนมแม่ , อาจารย์ พญ. ลลิต ลีลาทิพย์กุล (หมอจอย) อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง การคลอดแบบธรรมชาติ และการคลอดแบบผ่า, น้ำนมแม่มีคุณประโยชน์อย่างไร, พร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษ ก้อย-รัชวิน ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเป็นคุณแม่ลูกสองและน้ำนมแม่มีความสำคัญอย่างไรต่อลูกน้อย ร่วมด้วย โอปอลล์-ปาณิศรา คุณแม่มากความสามารถรับหน้าที่พิธีกรมิว – นิษฐา เผยว่าจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Muutriglow (มูทริโกลว์) เกิดจากตอนที่ยังเป็นคุณแม่มือใหม่คลอดลูกสาวคนแรก “น้องมาริน คูหาเปรมกิจ” มีปัญหาเรื่องน้ำนม ทั้งเครียด ทั้งกังวลใจ และอยากเป็นแม่ที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูก ดังนั้นจึงได้นำประสบการณ์ที่มีบวกกับความรู้ที่ได้รับจากคุณหมอ มาร่วมคิดค้นผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด ทำด้วยใจ ให้ลูกด้วยความรัก“จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ Muutriglow (มูทริโกลว์) ก็คือตอนหลังจากที่คลอดน้องมาริน มิวเชื่อว่าผู้หญิงหลังคลอดมักจะเจอปัญหาเรื่องน้ำนมมาน้อยบ้าง ตกรอบปั๊มบ้าง ช่วงนั้นคุณแม่ที่ฮอร์โมนสวิงอยู่แล้ว ก็จะมีความวิตกกังวลใจ มีความกลัว ด้วยเหตุผลที่เป็นคุณแม่มือใหม่ บางคนถึงขั้นมีอาการเบบี้บลู (Baby Blue) หรือว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดก็มี เพราะต้องการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก พยายามหาตัวช่วยมาลองผิดลองถูก แต่ก็ถูกใจบ้าง ไม่ถูกใจบ้าง จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้มิวทำมูทริโกลว์ ขึ้นมา เพื่อลูกคนที่สองของมิว (น้องมาคิน) และอยากให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ เปรียบเสมือนเป็นความรักจากแม่สู่ลูกที่ทำด้วยใจ ให้ลูกด้วยความรัก สำหรับคุณแม่ทุกๆคนด้วยคุณประโยชน์ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมให้มีประสิทธิภาพ และมีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเสริมสร้างพัฒนาการของลูก รวมถึงสารสกัดจากธรรมชาติ เกรดพรีเมี่ยม โดยเฉพาะแอซิติลโคลีน (acetylcholine) ที่เป็นสารสื่อประสาท ช่วยพัฒนาสมอง เสริมพัฒนาการของไอคิว-อีคิว และนอกจากคุณแม่มือใหม่อย่างเราที่ต้องดูแลลูกให้ดีแล้ว ก็จะต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วย มิวเห็นแม่ๆ หลายคนที่ดูแลลูกจนไม่มีเวลาดูแลตัวเอง ทั้งผิวแห้งและโทรม ซึ่งตรงนี้มิวเข้าใจถึงความรู้สึกนั้นดี เพราะแค่ดูแลลูกก็ไม่เหลือเวลาให้ตัวเองแล้ว ดังนั้นผลิตภัณฑ์ Muutriglow (มูทริโกลว์) จึงคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย คุณแม่อย่างเราก็อยากที่จะสวยเหมือนกัน จึงได้คัดสรรสารสกัดที่ช่วยบำรุง ฟื้นฟูสุขภาพ ผิวพรรณ และความงาม เสริมความมั่นใจให้กับรูปร่างของคุณแม่ ไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากขิงดำ, ขิงทอง และสารสกัดอื่นๆ ที่จำเป็นมารวบรวมไว้ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทั้งหมดแล้ว เพียงรับประทานวันละ 1 ซอง ก็จะช่วยขับน้ำคาวปลา ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ ที่สำคัญพกพาง่าย สะดวก แล้วก็รสชาติอร่อย เป็นรสขิงอ่อนๆ ดื่มง่าย และมีประโยชน์ ครบจบในซองเดียว ได้ทั้งตัวเราเอง และได้ทั้งลูกน้อยด้วยค่ะ”พบกับบทบาทใหม่ของ มิว – นิษฐา คุณแม่คนสวยมากความสามารถ ผู้ก่อตั้ง บริษัท มิวทริโกลว์ จำกัด และ Muutriglow (มูทริโกลว์) ตัวช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณแม่ยุคใหม่ ที่ ทำด้วยใจ ให้ลูกด้วยความรัก ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูล / สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่Line Official - @muutriglow : https://lin.ee/OCVlwDY FB Page - Muutriglow : https://shorturl.asia/J6rAt IG – muutriglow : https://www.instagram.com/muutriglow TikTok - muutriglow_official : https://www.tiktok.com/@muutriglow_official Shopee - Muutriglow Official : https://th.shp.ee/xwGEhFe