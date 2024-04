ซาลอนความงามครบวงจรฉลอง 30 ปี ดูแลแบบใส่ใจสุขภาพ!?

ฉลองครบรอบ 30 ปี Take Care Salon of Beauty ไปเมื่อเร็วๆนี้ ด้วยจุดเด่นที่เป็นทั้ง Beauty Experience และ Beauty Community ที่มากกว่าการให้บริการความงาม แต่รวมถึงความตั้งใจในการพัฒนางานบริการ ใส่ใจในรายละเอียด อัปเดตนวัตกรรมความงาม เลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้กับลูกค้า ตอกย้ำความเป็นซาลอนความงามแบบครบวงจร และครองใจลูกค้ามายาวนานกว่า 30 ปี

สิรภัทร พิลาสาว ซีอีโอร้าน Take Care Salon of Beauty เผยว่า ในปีที่ผ่านมาบริการที่ได้รับความนิยมสูงสุดของร้าน 3 อันดับแรกได้แก่ บริการทำเล็บ สปามือเท้า สีเจล, บริการจัดแต่งทรงผมและดูแลเส้นผม และบริการต่อและลิฟติ้งขนตา

“การทำผม ต่อขนตา ทำเล็บ ก็เป็นอะไรที่ทำแล้วสวยเลย ที่สำคัญ ต้องสวยแบบปลอดภัย เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก หรือวีแกน เพราะผู้หญิงยุคใหม่ต่างหันมาดูแลสุขภาพ เลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น ที่ร้านเราเลือกใช้ สีทาเล็บ vegan ซึ่งเป็นสี Hybrid Gel จากแบรนด์ LCN นำเข้าจากเยอรมนี ซึ่งปลอดภัยต่อเด็กๆ และคุณแม่ตั้งครรภ์สามารถทาได้”

ร้าน Take Care Salon of Beauty ก่อตั้ง โดยสุวรรณา ซาโต้ ปัจจุบันมี 10 สาขา ได้แก่ สุขุมวิท 19, เทอร์มินอล21, สยามพารากอน, สีลมคอมเพล็กซ์, แฟชั่นไอส์แลนด์, สุขุมวิท 35 (สุภาพสตรี), สุขุมวิท 35 (One Man Club), เอ็มควอเทียร์, เจ อเวนิว และ สาขาเซ็นจูรี่ อ่อนนุช