ชาวเน็ตเกาหลี 2 มาตรฐาน “Twice” เตรียมขึ้นโชว์ Victoria’s Secret อวยฉ่ำ ขณะ ”ลิซ่า“ โดนด่ายับ

มีการเปิดเผยรายชื่อศิลปินที่จะขึ้นโชว์บนเวที Victoria’s Secret เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปีนี้มีศิลปิน K-Pop เป็นสาวๆวง “Twice” ขึ้นโชว์ด้วย ทำเอาชาวเน็ตเกาหลีพากันยินดี ขณะที่ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า BlackPink” ที่ขึ้นโชว์เมื่อปีก่อนกลับโดนวิจารณ์หนัก
มีการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยว่า Twice เกิร์ลกรุ๊ปดังจะขึ้นแสดงบนเวที 2025 Victoria’s Secret Fashion Show ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในระดับอินเตอร์ฯของสาวๆวง Twice เลยก็ว่าได้ พร้อมกับถูกนำมาเปรียบเทียบกับ ลิซ่า ที่ขึ้นโชว์เมื่อปีที่แล้ว
เมื่อปี 2024 ลิซ่า ได้กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการ K-Pop ที่กลายเป็นศิลปิน K-Pop คนแรกที่ได้ขึ้นแสดงบนเวที Victoria’s Secret Fashion Show ซึ่งเรียกความสนใจได้จากแฟนๆทั่วโลก แต่ขณะเดียวกันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมาย
ชาวเน็ตบางส่วนวิจารณ์ว่าการแสดงของเธอใส่ชุดล่อแหลมเกินไป บางส่วนก็กล่าวหาเธอว่าการได้รับเชิญให้ขึ้นแสดง น่าจะเป็นเพราะเส้นใหญ่ ใช้ความสัมพันธ์พิเศษส่วนตัวกับซีอีโอแบรนด์หรูมาเป็นใบเบิกทาง
ขณะที่ 1 ปีต่อมา Twice เกิร์ลกรุ๊ปดังมีชื่อขึ้นแสดงบนเวทีเดียวกัน ชาวเน็ตเกาหลีกลับพากันชื่นชมอย่างมาก เป็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ถึงความ 2 มาตรฐานและการปฏิบัติต่อ ลิซ่า
ในสังคมออนไลน์ทั้งใน Theqoo และ Nate Pann ต่างพากันตั้งกระทู้ถึงความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้น โดยเปิดประเด็นว่า “ตอนที่ ลิซ่า แสดงคนด่าเธอว่าทำลายภาพลักษณ์ K-Pop พอตแนนี้ Twice จะทำบ้าง ทุกคนดูจะภูมิใจ ทำไมถึงเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้?”
บางส่วนได้ยกย่อง ลิซ่า ว่าเธอมักจะเป็นคนแรกที่เสี่ยงทำอะไรหลายอย่าง แต่สิ่งที่ได้รับกลับโดนวิพากษ์วิจารณ์ แต่ขณะที่คนอื่นทำในแบบเดียวกันบ้างกลับได้รับการยอมรับในภายหลัง
“ลิซ่า คือผู้เปิดประตูให้กับศิลปินไอดอล K-Pop เธอมักจะเป็นคนแรกที่โดนเกลียด พอเธอทำให้มันเป็นเรื่องปกติ คนอื่นๆ ก็เดินตามมาโดยไร้ศึ่งเสียงวิจารณ์“
เหตุการณ์นี้ตอกย้ำแนวโน้มที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการขยายตัวของวงการ K-pop ไปในระดับโลก เมื่อไอดอลอย่าง ลิซ่า บุกเบิกเส้นทางใหม่ในการเข้าร่วมงานแฟชั่นระดับโลก, การแสดงบนเวทีระดับโลก หรือร่วมงานกับแบรนด์หรู พวกเขามักจะเผชิญกับกระแสต่อต้านก่อน จากนั้นสาธารณชนถึงจะค่อยๆยอมรับ
การขึ้นโชว์ของ Twice ในปีนี้เผยให้เห็นว่ามุมมองต่ออิทธิพลของ K-pop ในวัฒนธรรมป๊อปตะวันตกได้เปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใด สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกตราหน้าว่า “กล้าเกินไป” ปัจจุบันกลับถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของอิทธิพลระดับโลก
ในส่วนของแฟนๆ Twice ได้ออกมาปกป้องโดยระบุว่า ทั้ง ลิซ่า และ Twice ต่างก็ช่วยกันปูทางให้ K-Pop ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
“ลิซ่า คือคนที่ทลายกำแพง ส่วน Twice เดินตามรอย มันไม่ใช่การแข่งขันแต่มันคือการก้าวไปข้างหน้า“
ความย้อนแย้งที่เกิดขึ้นหลังการประกาศชื่อ Twice ขึ้นแสดงบนเวที Victoria’s Secret ตอกย้ำให้เกิดการถกเถียงในวงกว้าง ไม่ใช่เรื่องการแข่งขัน แต่เป็นวิธีที่สาวๆ K-Pop ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลก
ลิซ่า คือคนที่กล้าเสี่ยง กล้าเป็นคนแรกที่มาพร้อมกับเสียงวิจารณ์มากมาย แต่ต้องยอมรับว่าอิทธิพลของเธอได้เปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่าง ทำให้หลายๆวง รวมถึง Twice ได้รับการชื่นชมมากกว่าการถูกประณาม
อย่างไรก็ตามศิลปินที่มีรายชื่อขึ้นโชว์ปีนี้มีทั้งสาวๆ Twice รวมถึง เมดิสัน เบียร์, คารอล จี และ มิสซี เอลเลียต