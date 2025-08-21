xs
xsm
sm
md
lg

“TWICE WORLD TOUR IN BANGKOK” คอนเสิร์ตสุดปังแห่งปี มาพร้อมเวที 360 องศา ชวน ONCE เต้นสับจนเช้า 13 - 14 ธ.ค. นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



TWICE เกิร์ลกรุ๊ปตัวท็อปแห่งวงการ K-Pop ประกาศคอนเสิร์ตใหญ่รอบล่าสุด TWICE WORLD TOUR IN BANGKOK หลังจากประสบความสำเร็จจากเวิลด์ทัวร์ ครั้งก่อน การันตีด้วยคนดูกว่า 1.5 ล้านคนทั่วโลก กลับมาทั้งทีต้องมีความเกร๋ รอบนี้ปังกว่าใคร เล่นใหญ่กว่าเดิมเพื่อ ONCE ทุกคน จัดเต็มโปรดักชั่นอลังการเวที 360 องศา ให้เห็นโชว์สุดต๊าซแบบเต็ม ๆ ตา13 – 14 ธันวาคม 2568 ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี 
หลังจากคิกออฟเวิลด์ทัวร์แรกที่เกาหลีใต้เมื่อวันที่ 19 – 20 กรกฏาคมที่ผ่านมา TWICE มีแพลนเดินหน้าออนทัวร์บรรดาเมืองใหญ่ทั่วเอเชียแปซิฟิกไม่ว่าจะเป็น โอซาก้า, ไอจิ, ฟุกุโอะกะ, โตเกียว, มาเก๊า, บูลาคัน, สิงคโปร์,ซิดนีย์, เมลเบิร์น, เกาสง และฮ่องกง ก่อนจะปิดท้ายเวิลด์ทัวร์พาร์ทแรกที่กรุงเทพฯ 2 รอบการแสดงในเดือนธันวาคมนี้
 
ทัวร์ครั้งนี้เป็นการกลับมาของ TWICE พร้อมอัลบั้มเต็มชุดที่ 4 "THIS IS FOR" ซึ่งบอกเล่าถึงการเติบโตของวงและการมอบอัลบั้มนี้ให้เห็นของขวัญแก่แฟน ๆ และสื่ออารมณ์ที่สนุกสนานและสดใสต้อนรับบรรยากาศซัมเมอร์ของเกาหลี ซึ่งสาว ๆ TWICE ได้นำเพลงนี้ขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่าง “Lollapalooza Chicago” เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
 
เตรียมตัวพบกับคอนเสิร์ต K-Pop ส่งท้ายปีจากเกิร์ลกรุ๊ปตัวท็อป TWICE WORLD TOUR IN BANGKOK เริ่มจำหน่ายบัตรพรีเซลส์สำหรับสมาชิก Live Nation Tero 30สิงหาคม 2568 (10.00 – 23.59 น.) สมัครสมาชิกฟรีทาง livenationtero.co.th/register เปิดจำหน่ายบัตรรอบทั่วไป 31 สิงหาคม 2568 ทาง thaiticketmajor.com สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโชเซียลมีเดียของ Live Nation Tero และ www.livenationtero.co.th
 
#TWICE #트와이스 #THISISFOR #TWICE_THISISFOR_WORLD_TOUR #ทไว้360องศา









“TWICE WORLD TOUR IN BANGKOK” คอนเสิร์ตสุดปังแห่งปี มาพร้อมเวที 360 องศา ชวน ONCE เต้นสับจนเช้า 13 - 14 ธ.ค. นี้
“TWICE WORLD TOUR IN BANGKOK” คอนเสิร์ตสุดปังแห่งปี มาพร้อมเวที 360 องศา ชวน ONCE เต้นสับจนเช้า 13 - 14 ธ.ค. นี้
“TWICE WORLD TOUR IN BANGKOK” คอนเสิร์ตสุดปังแห่งปี มาพร้อมเวที 360 องศา ชวน ONCE เต้นสับจนเช้า 13 - 14 ธ.ค. นี้
“TWICE WORLD TOUR IN BANGKOK” คอนเสิร์ตสุดปังแห่งปี มาพร้อมเวที 360 องศา ชวน ONCE เต้นสับจนเช้า 13 - 14 ธ.ค. นี้
กำลังโหลดความคิดเห็น