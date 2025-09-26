ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ร่วมชมโชว์ Onitsuka Tiger SS 26 ที่ Milan Fashion Week

Onitsuka Tiger (โอนิซึกะ ไทเกอร์) เปิดตัวคอลเล็กชั่น Spring/Summer 2026 ที่งานมิลานแฟชั่นวีค ภายใต้คอนเซ็ปต์ Urban Fantasy ซึ่งสะท้อนแนวคิดว่าแฟชั่นไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกาย แต่สะท้อนถึงการแสดงออกของตัวตนที่แท้จริง
ทุกจังหวะที่เราตัดสินใจเลือกเสื้อผ้าแต่ละชิ้น ล้วนถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึก เหมือนกับช่วงเวลาที่ก้าวออกจากเงามืดของมหานครในเอเชีย แล้วรู้สึกถึงแสงแดดที่กระทบลงบนผิว แรงบันดาลใจที่ได้รับจากพลังของเมืองใหญ่และแสงอาทิตย์ กลายเป็นจุดเริ่มต้นของแฟนตาซีทางแฟชั่น ที่ Onitsuka Tiger นำเสนอผ่านหลากหลายไอเทม ซึ่งช่วยส่งเสริมให้แต่ละคนได้แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของตนเองอย่างอิสระ
เสื้อเชิ้ตผ้าเนื้อย่น เสื้อเบลาส์ และเดรส ถ่ายทอดกลิ่นอายวินเทจอย่างมีเสน่ห์ ส่วนเดรสที่เป็นภาพจำลองจากบอดี้สูท ถูกจับเลเยอร์ทับบนกางเกงคูลอตต์ทรงพอง สร้างความไม่สมมาตรที่เหนือความคาดหมาย สำหรับเสื้อแจ็กเก็ตพาร์กามีการเลือกใช้ผ้าทอเนื้อแน่น จับคู่กับเสื้อกล้ามถักลายทางและกางเกงขาสั้น เช่นเดียวกับแจ็กเก็ตทรักเกอร์ครอปทรงคมที่เพิ่มดีเทลด้วยชายเสื้อระบายจีบบริเวณเอว ในขณะเดียวกันยังมีแจ็กเก็ตไบเกอร์โอเวอร์ไซส์ และกระโปรงสั้นทรงไบเกอร์ตกแต่งด้วยซิป ซึ่งทั้งหมดผลิตขึ้นจากหนังแท้ ผ้าหนังกลับปรากฏอยู่บนเสื้อแจ็กเก็ตสไตล์วาร์ซิตี้ จับคู่กับกระโปรงจีบพลีททรงไม่สมมาตรความยาวระดับเข่า ส่วนผ้านีโอพรีนและไนลอนพิมพ์ลาย ถูกนำมาใช้ในเสื้อสเวตเชิ้ตโอเวอร์ไซส์แบบรีเวอร์สิเบิล พร้อมกับฮู้ดดี้และแจ็กเก็ตบุนวมพิมพ์ลายดอกกุหลาบและเดซี่ ในโทนสีชมพูสไตล์ยุค 80s ที่ช่วยเติมกลิ่นอายดอกไม้ให้กับคอลเล็กชั่นอย่างลงตัว
ในคอลเล็กชั่นนี้ยังมีการปรากฎตัวของชุดวอร์มที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ โดยมาในรูปแบบกางเกงวอร์มทรงสลิมที่ได้แรงบันดาลใจจาก Paw Project ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี 1974 ในฐานะชุดกีฬา กางเกงรุ่นนี้ถูกจับคู่กับเสื้อท่อนบนที่มีกลิ่นอายแบบชุดชั้นในสตรี เสื้อเบลเซอร์ที่ดูเป็นทรงผู้ชาย และรองเท้าส้นสูง สำหรับเสื้อแทร็กท็อปนั้นได้ถูกนำมาเลเยอร์ทับกับเทรนช์โค้ตและแจ็กเก็ตทหารทรงเข้ารูป ยกระดับลุคให้กลายเป็นสไตล์อัลตร้าชิคที่เปี่ยมด้วยความประณีตและความมั่นใจในแบบร่วมสมัย
เทเลอร์แจ็กเก็ตเปิดตัวอย่างเป็นทางการในคอลเล็กชั่นนี้ โดยในฝั่งเสื้อผ้าผู้ชาย แจ็กเก็ตเหล่านี้ถูกนำมาแมตช์เข้ากับกางเกงวิ่งขาสั้นสไตล์วินเทจ เพิ่มความหักมุมที่แปลกใหม่ให้กับลุคโดยรวม นอกจากนี้ในคอลเล็กชั่นยังประกอบด้วยแจ็กเก็ตทั้งแบบกระดุมแถวเดียวและกระดุมสองแถว กางเกงขายาวทรงกว้างที่ได้แรงบันดาลใจจากดีไซน์กระเป๋าห้าช่อง และเสื้อกั๊ก แสดงถึงการผสมผสานอันมีชีวิตชีวาระหว่างสีสันและสไตล์ที่หลากหลาย สะท้อนจิตวิญญาณแห่งความกล้าทดลองและความมั่นใจในตัวตนอย่างเด่นชัด
สำหรับรองเท้า คอลเล็กชั่นนี้ได้นำเสนอรองเท้าบัลเลต์ผ้าซาตินที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรองเท้ารุ่น MEXICO 66™ พร้อมด้วยการปรับรูปโฉมรองเท้าทั้งการตกแต่งด้วยพู่และขอบหนังที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและลูกเล่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีบู๊ตหลากหลายดีไซน์ ทั้งบู๊ตหนังกลับทรงขี่ม้า และบู๊ตที่ประดับด้วยพู่ยาวพลิ้วไหว รวมถึงรองเท้าแตะหนังกลับเนื้อสัมผัสนุ่มที่ช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับภาพรวมของคอลเล็กชั่น
ในคอลเล็กชั่นใหม่นี้ยังได้เปิดตัวกระเป๋า Tiger Tote รุ่นล่าสุด ที่ผลิตจากผ้าแคนวาส พิมพ์ลายกราฟฟิตี้หรือลายดอกไม้ และยังมีกระเป๋า KARATE ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ผลิตจากหนังแท้ให้สัมผัสนุ่ม โดยมีให้เลือกสองแบบ ได้แก่ แบบผิวเรียบและแบบประดับหมุด นอกจากนี้ยังเปิดตัวไลน์แว่นตา ที่มาพร้อมกรอบโลหะทรงประติมากรรม และแว่นกันแดดโอเวอร์ไซส์ที่สะท้อนกลิ่นอายของแฟชั่นยุค 60s ได้อย่างชัดเจน
บนรันเวย์ยังมีการจัดแสดงเครื่องประดับจากความร่วมมือกับ MIKIMOTO แบรนด์จิวเวลรีชั้นนำของญี่ปุ่น ในคอลเล็กชั่น “PASSIONOIR” ถ่ายทอดความงามบริสุทธิ์และพลังของสีดำลึกลับ ผ่านไข่มุกสีทองหายาก (ไข่มุกทะเลใต้สีขาว) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสีเหลืองซึ่งเป็นสีเอกลักษณ์ของแบรนด์ ไข่มุกทองเหล่านี้เป็นไข่มุกบาร็อคที่โดดเด่นด้วยเฉดสีทองสว่างเจิดจ้า ส่วนของสร้อยคอมีความเป็นเอกลักษณ์พิเศษจากโซ่ชุบเคลือบด้วยโรเดียมสีดำ พร้อมด้วยโลโก้ Onitsuka Tiger ประดับเพชร ช่วยเสริมลุคให้ดูหรูหราและน่าประทับใจยิ่งขึ้น