งานเฉลิมฉลองเหนือจินตนาการ Fantastic Circus กลางหุบเขาสวนผึ้ง Chang Music Connection presents Season of Love Song ครั้งที่ 15 กับโชว์พิเศษจาก 14 ศิลปินสุดฮิต

กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลดนตรีที่แฟนเพลงตั้งตารอคอย Chang Music Connection presents Season of Love Song ครั้งที่ 15 โดยผู้จัด CI SHOWBIZ ปีนี้มาพร้อมคอนเซ็ปต์ใหม่ Fantastic Circusเนรมิตเวทีคอนเสิร์ตกลางธรรมชาติให้กลายเป็นคานิวัลแห่งเสียงดนตรี อัดแน่นด้วยโชว์ต่อเนื่องยาวที่สุดในประเทศไทยกว่า 15 ชั่วโมงเต็ม ฟินยันเช้า ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ณ เวเนโต้ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ตลอดเส้นทางกว่า 15 ปี Season of Love Song ได้กลายเป็นแลนด์มาร์กคอนเสิร์ตฤดูหนาวที่แฟนเพลงนับหมื่นเฝ้ารอคอย และในปีนี้ก็ยังคงจัดเต็มทั้ง เสียงเพลง บรรยากาศ และความสุขที่ส่งตรงถึงหัวใจ บนเวทีเดียวจะได้พบกับ 14 ศิลปินชื่อดังครบทุกแนว โดยความพิเศษทั้งหมดจะถูกร้อยเรียงเป็นประสบการณ์ดนตรีครั้งใหญ่ ที่ผสานทั้ง เสียงเพลง แสง สี และบรรยากาศลมหนาวกลางหุบเขา ให้กลายเป็นความทรงจำสุดพิเศษ
ไฮไลต์ศิลปินปีนี้ที่พลาดไม่ได้ อย่าง 4EVE เกิร์ลกรุ๊ปแถวหน้าได้กลับมาอีกครั้ง หลังเคยสร้างปรากฏการณ์ความประทับใจบนเวที SoLS ปี 2567 ที่ทำเอาแฟนๆ ร้องตามกันทั้งหุบเขา ปีนี้พวกเธอพร้อมโชว์สดใส เพลงฮิต และเสน่ห์เฉพาะตัวที่จะทำให้ทุกโชว์กลายเป็นโมเมนต์พิเศษ มาถึงเจ้าพ่อเพลงรักแห่งยุคกันบ้างกับ NONT TANONT ปีนี้พร้อมเสิร์ฟเพลงฮิตและพลังเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ มาสานต่อโมเมนต์สุดพิเศษให้แฟนๆ ฟินต่อเนื่องตลอดทั้งคืน รวมถึงศิลปินตามเสียงเรียกร้องจากแฟนเพลง DA ENDORPHINE และ MUSKETEERS ปีนี้ถือเป็นครั้งแรกบนเวที SoLS พวกเขาจะมาร่วมสร้างบรรยากาศสุดพิเศษท่ามกลางลมหนาวสวนผึ้ง เติมเต็มค่ำคืนโรแมนติกด้วยเสียงเพลงที่ทุกคนรอคอย พร้อมกับ TATTOO COLOUR และ LIPTA สองวงป็อปแถวหน้าที่แฟนเพลงทุกเจเนอเรชันชื่นชอบ มาสร้างสีสันและรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยเพลงฮิตจากโชว์สนุกๆ อาจทำให้คุณหยุดยิ้มไม่ได้ พร้อมพาแฟนเพลงร่วมร้องและร่วมเต้นท่ามกลางบรรยากาศลมหนาว และที่ขาดไม่ได้ PUN ศิลปินเดี่ยวมาแรงแห่งยุคนี้ ที่กำลังขึ้นแท่นเป็นขวัญใจแฟนเพลงรุ่นใหม่ เสียงร้องอบอุ่นและซาวด์ดนตรีของเขาจะพาแฟนๆ เคลิ้มไปกับทุกบทเพลงโดยไม่รู้ตัว
และยังมีศิลปินอีกมากมาย ได้แก่ TILLY BIRDS, FLURE, MODERNDOG, SERIOUS BACON, D GERRARD, TWOPEE และ AIM WITTHAWAT ที่จะมาร่วมถ่ายทอดพลังเสียงเพลงครบทุกแนว ทั้งเพลงรัก ร็อก ป๊อป และฮิปฮอป ให้แฟนเพลงได้ฟินต่อเนื่อง นอกจากโชว์จากศิลปินแล้ว Season of Love Song 15 ยังจัดเต็มบรรยากาศสุดชิลล์ท่ามกลางสายลมหนาวสวนผึ้ง มีกิจกรรมพิเศษและเครื่องเล่นในธีม Fantastic Circus ให้แฟนๆ ได้เดินชม ลุ้น และเก็บภาพโมเมนต์พิเศษ รวมถึง มุมถ่ายรูปและไฮไลท์ของงาน ที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในโลกแฟนตาซี ปีนี้สามารถเรียกได้เต็มปากว่าเป็น “งานเฉลิมฉลองเหนือจินตนาการ” ที่รวมทั้ง เสียงเพลง บรรยากาศ และความสนุกไว้ในที่เดียว ให้กลายเป็นความทรงจำสุดพิเศษที่แฟนเพลงไม่ควรพลาด
สามารถจับจอง บัตร VIP สุดคุ้ม ได้แล้ววันนี้ โดยมีราคาสุดพิเศษสำหรับคนมาเดี่ยว มีคู่ หรือมากับเพื่อนก็สามารถเลือกระดับความฟินได้ตามใจ Lonely 5,000 บาท / Buddy 9,000 บาท / 4Ever 16,000 บาท หรือบัตรปกติเพียง Lonely 1,300 บาท / Buddy 2,500 บาท / 4Ever 5,000 บาท ช่องทางการสั่งซื้อเว็บไซต์ All Ticket : https://www.allticket.com/event/SoLS15 หรือ Counter Service All Ticket 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ
สำหรับแฟนเพลงที่อยากได้โปรโมชั่นพิเศษ “ช้าง 5 ฝา” เพียงนำฝาน้ำดื่มตราช้าง 5 ฝา ขนาด 600 ml. หรือ 1,500 ml. แลกรับส่วนลดสุดคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ Counter Service All Ticket 7-Eleven ทุกสาขา ราคาส่วนลดมีให้เลือกตามแพ็กเกจ ดังนี้ Lonely 1,300 บาท เหลือ 1,200 บาท / Buddy 2,500 บาท เหลือ 2,300 บาท / 4Ever 5,000 บาท เหลือ 4,500 บาท มีจำกัดเพียง 500 สิทธิ์เท่านั้น และปีนี้ยังเปิดระบบ ผ่อนบัตรเป็นครั้งแรก ได้สูงสุด 10 เดือน เพื่อเอาใจแฟนๆ #SoLS15 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและอัปเดตทุกความเคลื่อนไหว สามารถติดตามได้ที่ Facebook : Season of Love Song หรือ https://www.facebook.com/Seasonoflovesong