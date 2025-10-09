"เมล กิบสัน" เตรียมถ่ายทำภาคต่อ “The Passion of the Christ” เปลี่ยนทีมนักแสดงใหม่ทั้งหมด

สื่อ Page Six รายงานว่า ภาพยนตร์ภาคต่อของ The Passion of the Christ ผลงานสร้างชื่อของผู้กำกับ เมล กิบสัน (Mel Gibson) กำลังเดินหน้าเตรียมถ่ายทำที่กรุงโรม ภายใต้ชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า “The Resurrection of the Christ” โดยครั้งนี้จะใช้นักแสดงชุดใหม่ทั้งหมด
แหล่งข่าวเผยว่า จิม คาเวียเซล (Jim Caviezel) จะไม่กลับมารับบท “พระเยซูคริสต์” และ โมนิกา เบลลุชชี่ (Monica Bellucci) ก็จะไม่กลับมารับบท “มารีย์ มักดาเลนา” เช่นกัน ขณะนี้ทีมงานกำลังคัดเลือกนักแสดงในกรุงโรม
แหล่งข่าววงในระบุว่า การเปลี่ยนนักแสดงครั้งนี้มีเหตุผลจากปัญหาเชิงเทคนิคและตารางงานของนักแสดงเดิม โดยกล่าวว่า “ถ้าจะใช้ทีมเดิม ต้องทำงานด้านดิจิทัลและปรับเวลาหลายอย่างมาก ซึ่งซับซ้อนเกินไป” พร้อมเผยว่าหนังอยู่ในขั้นตอนพรีโปรดักชันมานานหลายเดือนแล้ว
The Passion of the Christ ภาคแรกออกฉายในปี 2004 ทำรายได้ทั่วโลกกว่า 610 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากทุนสร้างเพียง 30 ล้านดอลลาร์ ถือเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ศาสนาที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาล แต่ชื่อเสียงของกิบสันในเวลาต่อมากลับถูกกระทบจากคดีอื้อฉาว ทั้งการถูกจับข้อหาเมาแล้วขับ และคำพูดเหยียดเชื้อชาติและเพศที่หลุดออกมาในสื่อ จนถูกวงการฮอลลีวูด “แบน” ชั่วระยะหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม หลังจากกลับตัวและประกาศเลิกสุรา กิบสันก็กลับมาได้รับการยอมรับอีกครั้งในปี 2016 เมื่อเขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์จากผลงานกำกับเรื่อง Hacksaw Ridge ซึ่งเป็นการคืนฟอร์มในวงการอย่างเต็มตัว
ตามรายงานของ Variety เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ภาพยนตร์ภาคใหม่จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ตอน และวางกำหนดเข้าฉายในปี 2027 ซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าผลงานภาคต่อนี้อาจส่งให้เมล กิบสันกลับมามีชื่อบนเวทีออสการ์อีกครั้ง