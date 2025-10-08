เวียดนามเผชิญน้ำท่วมหนักเป็นประวัติการณ์ ดับแล้วอย่างน้อย 8 ราย สูญหาย 5 ราย

เอเอฟพี - รัฐบาลเวียดนามระบุว่าน้ำท่วมหนักเป็นประวัติการณ์ได้ทำให้ถนนหลายสายในหลายชุมชนจมอยู่ใต้น้ำวันนี้ (8) และทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 8 คน ในสัปดาห์นี้
ประชาชนหลายหมื่นคนต้องติดอยู่ในบ้านหรือต้องอพยพหนีน้ำท่วมที่ท่วมสูงถึงหลังคารถและหลังคาบ้านในพื้นที่ของเมืองท้ายเหวียน ที่อยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางเหนือราว 80 กิโลเมตร
กระทรวงสิ่งแวดล้อมเวียดนามระบุว่ามีผู้เสียชีวิต 8 ราย จากน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในเขตภูเขาทางตอนเหนือของประเทศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา และมีผู้สูญหายอีก 5 ราย
สำนักงานพยากรณ์อุทก-อุตุนิยมวิทยาของเวียดนามรายงานว่า ระดับน้ำในแม่น้ำที่ไหลผ่านเมืองท้ายเหวียน สูงขึ้นกว่า 1 เมตรจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก่อนหน้าที่ 28.81 เมตร ซึ่งเป็นระดับที่ไต้ฝุ่นยางิพัดถล่มประเทศเมื่อเดือนก.ย. 2567
ในคืนวันอังคารและเช้าวันพุธ ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียต่างโพสต์ขอความช่วยเหลือ เนื่องจากญาติและเพื่อนของพวกเขาติดอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมโดยไม่มีไฟฟ้าใช้และเสบียงอาหารไม่เพียงพอ ในจ.ท้ายเหวียน จ.กาวบ่าง และจ.ลางเซิน
“บ้านชั้นล่างของเรา (ในจ.ท้ายเหวียน) ถูกน้ำท่วมทั้งหมด พ่อแม่และลูก 5 คน ติดอยู่ในบ้าน อาหารและน้ำมีไม่เพียงพอ ไม่มีการติดต่อสื่อสารตั้งแต่ค่ำวันอังคาร พวกเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน” ถว่าน หวู โพสต์ข้อความทางออนไลน์พร้อมกับคำร้องขอความช่วยเหลืออีกหลายร้อยข้อความที่คล้ายกัน
น้ำท่วมเกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนักเนื่องจากผลพวงของพายุไต้ฝุ่นแมตโม ที่อ่อนกำลังลงในวันจันทร์ ขณะที่กำลังเข้าใกล้เวียดนาม แต่ยังคงพัดกระหน่ำภาคเหนืออย่างหนัก
พายุแมตโมพัดขึ้นฝั่งเพียง 1 สัปดาห์หลังจากพายุไต้ฝุ่นบัวลอยทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง และคร่าชีวิตผู้คนอย่างน้อย 56 คน รวมถึงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 710 ล้านดอลลาร์
“ผมไม่เคยเห็นน้ำท่วมที่เลวร้ายขนาดนี้มาก่อนนับตั้งแต่ผมเกิดมาเมื่อ 60 ปีก่อน” เหวียน วัน เหวียน กล่าวกับเอเอฟพี จากชั้นสามของบ้านในจ.ท้ายเหวียน
“ถนนแถวนี้ไม่เคยถูกน้ำท่วม แต่ตอนนี้ถนนบ้านผมจมน้ำหมดแล้ว” เหวียน วัน เหวียน กล่าว
กองทัพระบุว่าได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ 2 ลำ ขนส่งน้ำ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เค้กอบแห้ง นม และเสื้อชูชีพ รวม 4 ตัน ให้ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมของจ.ลางเซิน ที่อยู่ติดพรมแดนจีน
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์กำลังเร่งให้เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงเช่นพายุไต้ฝุ่น ทวีความรุนแรงและทำลายล้างมากยิ่งขึ้น.