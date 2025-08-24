อาลัยพลทหารน้อยล้มวูบเสียชีวิตในห้องน้ำ ฐานปราสาทตาเมือนธม เคยเถียงโมนิกาตัวตึงกัมพูชา

พลทหารสังกัดกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 ประจำการฐานปราสาทตาเมือนธม เสียชีวิตวานนี้ (23 ส.ค.) ด้วยอาการวูบจากโรคประจำตัว เคยระงับเหตุโต้เถียง "โมนิกา" สาวตัวตึงกัมพูชา เพื่อปกป้องแผ่นดินไทย
วันนี้ (24 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า พลทหาร พิทยุตม์ โสดา หรือน้อย อายุ 20 ปี สังกัดกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จ.บุรีรัมย์ ชาวบ้าน ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งประจำการอยู่ที่ปราสาทตาเมือนธม ชายแดนไทย-กัมพูชาด้าน อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ได้เสียชีวิตลงเมื่อวานนี้ (23 ส.ค.) เวลาประมาณ 15.00 น. ภายในห้องน้ำบริเวณฐานปฏิบัติการปราสาทตาเมือนธม ด้วยอาการวูบจากโรคประจำตัว
ตามรายงานข่าวระบุว่า เมื่อ 2-3 วันก่อน พลทหาร พิทยุตม์บอกกับเพื่อนว่ามีอาการไอเป็นเลือด เพื่อนเลยพาไปหาแพทย์ทหาร ได้ยามากิน แต่เมื่อจะให้ลงจากแนวหน้าไปพักไปรักษา พลทหาร พิทยุตม์ก็ไม่ไปเพราะเป็นห่วงเพื่อนๆ อยากอยู่ตรึงกําลังและทําหน้าที่รักษาปราสาทตาเมือนธม จนกระทั่งพลทหาร พิทยุตม์มีอาการวูบล้มลงขณะเข้าห้องน้ำ และเสียชีวิต
สำหรับพลทหาร พิทยุตม์ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 15 ก.ค. เคยเข้ามาระงับเหตุโดยโต้เถียง น.ส.นโรดม แพน โมนิกา หญิงกัมพูชาตัวตึง ที่เคยเข้ามาป่วนชี้หน้าทหารไทย กล่าวหาว่าล้ำเส้นเข้ามาในเขตแดนประเทศกัมพูชา ทั้งที่ปราสาทตาเมือนธมตั้งอยู่บนแผ่นดินไทย และมีการทะเลาะกันเสียงดัง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดเหตุปะทะระหว่างไทย-กัมพูชา ทั้งนี้ พลทหาร พิทยุตม์เตรียมสมัครสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก เพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจ แต่ก็เสียชีวิตลงเสียก่อน