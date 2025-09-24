“จัสติน บีเบอร์” ฟาดค่าตัว 10 ล้านดอลลาร์! ขึ้นเฮดไลน์ Coachella 2026 ตั๋วเกลี้ยงแล้ว

สื่อ Rolling Stone รายงานว่า จัสติน บีเบอร์ ศิลปินวัย 31 ปี ทำสัญญาตรงกับผู้จัด Goldenvoice เพื่อขึ้นเป็นเฮดไลน์งาน Coachella 2026 รับค่าตัวสูงถึง 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 318 ล้านบาท) โดยไม่ต้องพึ่งเอเจนต์ ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนว่าเขากำลังควบคุมเส้นทางอาชีพด้วยตัวเองเต็มที่
ดีลนี้แบ่งจ่าย 5 ล้านดอลลาร์ต่อสุดสัปดาห์ ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับศิลปินเฮดไลน์ชั้นนำของเทศกาล Coachella ขณะที่ความสำเร็จของอัลบั้ม Swag และ Swag II ที่เพิ่งปล่อยในเดือนกรกฎาคมและกันยายน ยิ่งตอกย้ำการกลับมาของบีเบอร์ในยุคใหม่
บีเบอร์เลิกทำงานกับผู้จัดการส่วนตัว สกูตเตอร์ บรอน ตั้งแต่ปี 2023 หลังร่วมงานกันมานานกว่า 15 ปี และเพิ่งเคลียร์ข้อพิพาททางการเงินด้วยการจ่ายคืนกว่า 8.8 ล้านดอลลาร์เมื่อปีนี้ การก้าวขึ้นเวที Coachella ครั้งนี้จึงยิ่งมีความหมาย เพราะสะท้อนการเดินหน้าด้วยพลังของเขาเองอย่างแท้จริง
งาน Coachella 2026 จะจัดขึ้นสองสุดสัปดาห์ วันที่ 10–12 และ 17–19 เมษายน ที่อินดิโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีศิลปินดังร่วมขึ้นเวทีอย่าง ซาบรินา คาร์เพนเตอร์, คารอล จี และ Anyma ขณะที่บีเบอร์ก็ได้โพสต์ไลน์อัพบนอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นอ้างอิงเพลง Yukon จากอัลบั้มใหม่ ซึ่งภรรยา เฮลีย์ บีเบอร์ ก็ตอบกลับด้วยการใส่เนื้อเพลงในคอมเมนต์อย่างน่ารัก
ล่าสุด เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กันยายน ผู้จัดงาน Coachella ประกาศผ่านอินสตาแกรมว่า บัตรของทั้งสองสุดสัปดาห์ขายหมดแล้ว ภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์หลังจากมีการประกาศรายชื่อศิลปินเฮดไลน์